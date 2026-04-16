Netflix Aktie vor Q1-Zahlen heute Abend: Beat-and-Raise möglich – Jetzt einsteigen? 🎬

Das Wichtigste in Kürze Netflix Aktie aktuell bei 106,57 USD

Erwartungen für Q1

Optionsmarkt

Netflix Aktie heute im Fokus: Nach Börsenschluss kommen die Q1-Zahlen 2026. Aktien News zeigen eine Wall Street, die sich mit bemerkenswerter Überzeugung positioniert. Goldman Sachs stufte zuletzt auf „Buy" hoch, Citi hält einen Beat-and-Raise für möglich. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von 8 Prozent ein. ► Netflix WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker: NFLX.DE geschrieben von Jeremy Krings ⚡ Key Takeaways 📊 Netflix Aktie aktuell bei 106,57 USD: 52-Wochen-Tief lag bei 63,40 Euro am 12. Februar 2026 seitdem +43 Prozent. 🎯 Erwartungen für Q1: 12,17 Mrd. USD Umsatz (+15,4 % YoY), EPS 0,76–0,84 USD, operative Marge 32,1 Prozent. 💥 Optionsmarkt: 8 Prozent Kursbewegung in beide Richtungen eingepreist. Das ist kein normaler Earnings-Tag. 📊 Was heute auf dem Spiel steht Netflix legt heute nach Börsenschluss die Zahlen für Q1 2026 vor. Der erste große Prüfstein nach dem geplatzten Übernahmeversuch von Warner Bros. Discovery im Februar. Der gescheiterte 83-Milliarden-Dollar-Deal hat die Aktie paradoxerweise befreit: Statt auf teure Übernahmen setzt Netflix jetzt auf organisches Wachstum, Live-Events und Werbung. Seit dem Tief Ende Februar hat die Aktie über 20 Prozent zugelegt. Ein Detail, das viele vergessen: Netflix berichtet keine Abonnentenzahlen mehr als primäre Kennzahl. Umsatz, Marge und Ausblick zählen der Druck auf den Earnings Call ist damit nochmal höher. 📺 Aktien News: Das Werbegeschäft als eigentliche Hauptrolle Hier steckt die eigentliche Wachstumsstory: Werbeeinnahmen 2025: 1,5 Mrd. USD (+150 % YoY)

Ziel 2026: 3 Mrd. USD, also erneute Verdopplung

Hauseigene Werbetechnologie schlägt Branchenstandards in ersten Tests um 75 Prozent

Neue Partnerschaften mit Amazon und Yahoo als zusätzlicher Rückenwind

Preiserhöhung März 2026: Werbe-Abo jetzt 8,99 USD, Standard 19,99 USD TD Cowen schätzt, dass die Preiserhöhungen den durchschnittlichen Umsatz pro US-Abonnent im laufenden Jahr um rund 6 Prozent steigern. Dazu kommt die 2,8 Mrd. USD Abstandszahlung von Warner Bros. Discovery – Guggenheim erwartet für 2026 einen freien Cashflow von 11 Mrd. USD. 💰 Smart Money hat sich bereits positioniert Die institutionellen Bewegungen vor diesem Earnings sind ungewöhnlich deutlich. Citadel erhöhte seinen Bestand im Q4 2025 um 549 Prozent auf 5,8 Millionen Aktien, Nordea steigerte seine Position um 887 Prozent, Renaissance Technologies kaufte 4,5 Millionen Aktien hinzu. Von 49 Analysten empfehlen 36 die Aktie zum Kauf, das mittlere Kursziel liegt bei 119,69 USD. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Netflix investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Netflix durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit Ein Beat alleine reicht heute nicht. Entscheidend wird der Ausblick: Hebt das Management die Jahresprognose an, dürfte die Netflix Aktie deutlich nach oben reagieren. Bleibt der Ausblick konservativ, drohen Gewinnmitnahmen. Die Ausgangslage ist stark, das Risiko liegt im hohen Erwartungsdruck. Netflix Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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