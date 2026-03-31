Nike Aktie vor Q3-Zahlen: 5-Jahres-Tief, enttäuschende Prognosen und ein CEO im Comeback-Modus. Jetzt einsteigen? 👟

Nike Aktie heute Abend im Fokus: Q3-Zahlen kommen nachbörslich. Was Analysten erwarten und was Anleger jetzt wissen müssen.

Die Nike Aktie steht heute Abend im Rampenlicht. Nach Börsenschluss präsentiert der Sportartikelriese seine Quartalszahlen für Q3 des Geschäftsjahres 2026, und die Erwartungen sind gedämpft. Die aktuellen Aktien News rund um Nike Aktie zeigen ein Unternehmen im Umbruch: neues Management, Stellenabbau, Gegenwind aus China und ein Kurs auf dem tiefsten Stand seit Jahren.

Für Anleger stellt sich die entscheidende Frage: Sind die schlechten Nachrichten bereits eingepreist, oder droht der Nike Aktie nach den Zahlen ein weiterer Rücksetzer?

► Nike WKN: 866993 | ISIN: US6541061031 | Ticker: NKE.US

geschrieben von Jeremy Krings

⚡ Key Takeaways

📉 Nike Aktie auf 5-Jahres-Tief: Die Nike Aktie erreichte am 27. März 2026 mit 44,58 EUR ein neues 5-Jahres-Tief. Seit Jahresbeginn hat NKE rund 14 % verloren.

📊 Earnings-Erwartungen schwach: Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 0,28 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresquartal, sowie einen Umsatz von 11,23 Mrd. USD.

🏦 Analysten mehrheitlich optimistisch: 24 Analysten empfehlen den Kauf der Nike Aktie, nur 2 raten zum Verkauf. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76 USD.

📊 Nike Aktie Q3 2026: Was die Zahlen heute Abend zeigen sollen

Erwarteter Umsatz: 11,23 Mrd. USD (−0,4 % zum Vorjahr)

Erwarteter Gewinn je Aktie: 0,28 USD (Vorjahr: 0,54 USD)

Bruttomargenrückgang: 175 bis 225 Basispunkte erwartet, davon allein 315 Basispunkte Belastung durch Zölle

Beat-Serie: Nike hat die EPS-Erwartungen zehn Quartale in Folge übertroffen und den Umsatz fünf Quartale in Folge geschlagen

🌍 Nike Aktie unter Druck: China bleibt das größte Sorgenkind

Großchina verzeichnete zuletzt einen Umsatzrückgang von 17 %, das Management erwartet für Q3 ähnliche Ergebnisse. Lokale Marken wie Anta und Li-Ning gewinnen Marktanteile, befeuert durch einen Nationalismus-Trend unter jungen chinesischen Konsumenten.

Was Anleger heute Abend genau beobachten sollten:

Stabilisiert sich der China-Umsatz oder beschleunigt sich der Rückgang?

Gibt das Management einen konkreten Ausblick für die Region?

Analysten sehen den China-Umsatz als wichtigsten Swing-Faktor für die unmittelbare Kursentwicklung der Nike Aktie

Jede Andeutung einer Bodenbildung könnte einen Short-Squeeze auslösen. Jede weitere Verschlechterung dagegen neuen Abgabedruck.

🔄 CEO Elliott Hill und die Wholesale-Wende

CEO Elliott Hill übernahm die Führung Ende 2024 und arbeitet daran, die starre Direct-to-Consumer-Strategie seines Vorgängers zugunsten einer Wholesale-Offensive rückzubauen. Die frühen Zeichen sind ermutigend:

Nordamerikanischer Wholesale-Umsatz stieg im vorangegangenen Quartal um 24 %

Im Januar 2026 wurden 775 Positionen vor allem in Distributionszentren abgebaut, um Margen zu schützen und die Neuausrichtung zu finanzieren

FIFA-WM 2026 als kommender Marketingkatalysator

💰 Aktien News: Nike Aktie jetzt kaufen?

👉 Kurzfristig:

Kurs auf Mehrjahrestief, charttechnisch weiter angeschlagen

Zollbelastung von rund 1,5 Mrd. USD jährlich ab 2026

China bleibt strukturelles Risiko

👉 Langfristig:

Bewertung auf dem niedrigsten Niveau seit fast zehn Jahren

Dividendenrendite von über 3 % als Puffer

Wholesale-Erholung und FIFA-WM 2026 als Katalysatoren

Analysten warnen, dass der Kurs unter 50 USD fallen könnte, sehen aber genau dort eine potenzielle Unterstützung und ein mögliches Kurspotenzial bis 60 USD im Falle starker Zahlen heute Abend.

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🧾 Fazit: Nike Aktie zwischen Trendwende und Rückschlagrisiko

Die Nike Aktie steckt mitten in einem Turnaround, der Zeit braucht. Die aktuellen Aktien News und die Q3-Zahlen heute Abend werden zeigen, ob Elliott Hills Strategie Früchte trägt. Auf aktuellem Niveau gilt die Nike Aktie vielen Analysten als überverkauft, das Chance-Risiko-Profil für geduldige Anleger verbessert sich. Kurzfristig bleibt die Nike Aktie aber anfällig, bis Zahlen und Ausblick mehr Klarheit bringen.

Nike Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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