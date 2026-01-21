Technische Analyse: DAX-Ausverkauf verschärft sich 🚨Deutsche Aktien unter Druck

Die DAX Aktuell-Entwicklung bleibt klar unter Druck: Die DAX (DE40) Futures setzen den heutigen Abverkauf fort und fallen in Richtung 24.500 Punkte. In diesem Bereich zeigen sich erste relevante Kursreaktionen, da hier frühere lokale Hochs vom 12. November und 12. Dezember 2025 liegen. Das spricht dafür, dass der Index hier zunächst Stabilität gewinnen und eine technische Gegenbewegung starten könnte.

► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40

Ein mögliches nächstes Ziel für eine Erholung liegt dabei im Bereich von 24.300 Punkten, wo sich zusätzlicher Raum für einen kurzfristigen Rebound eröffnen könnte. Sollte sich allerdings die Schwäche an den US-Aktienmärkten ausweiten, könnte der Druck auch den DAX weiter nach unten ziehen. In diesem Szenario würde eine 1:1-Korrekturbewegung einen Test der 24.000-Punkte-Zone nahelegen – inklusive eines möglichen „Touches“ des lokalen Tiefs von Mitte Dezember.

DAX Prognose: EMA50 als Signalgeber – Risiko bis 23.800 Punkte möglich

Für die mittelfristige DAX Prognose liefert der Blick auf den Tageschart ein wichtiges technisches Warnsignal: Brüche unter die 50-Tage-EMA wurden in der Vergangenheit häufig von einer Beschleunigung des Abwärtstrends begleitet.

Seit Mai 2025 waren drei Abwärtsimpulse zu beobachten, die jeweils vergleichbare 1:1-Projektionen ausgebildet haben – allerdings mit etwas geringerer Dynamik als die letzten beiden größeren Korrekturbewegungen im Dezember und möglicherweise auch im aktuellen Rücklauf im Januar 2026.

Sollte der Markt die Stärke des langfristigen Trends testen, könnte sich der Rückgang sogar bis in den Bereich von 23.800 Punkten ausweiten. Dort verläuft aktuell die 200-Tage-EMA (EMA200) im Tageschart, die häufig als bedeutende Trendstütze fungiert.

Auf der Oberseite bleibt ein Rebound jedoch ebenfalls möglich: Eine Erholung vom aktuellen Niveau könnte den übergeordneten Aufwärtstrend erneut aktivieren. In diesem Fall wäre ein nächster Widerstandsbereich bei rund 24.800 Punkten zu erwarten – dort liegen zwei markante lokale Hochs aus Juli und Oktober 2025.

