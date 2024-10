ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Investieren Sie in den DE40.cash CFD

Der DE40.cash ist der CFD basierend auf den Kassakursen (Cash) des deutschen Leitindex DAX und ein Blue-Chip-Aktienindex, der die Performance der 40 führenden deutschen Unternehmen verfolgt, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DE40.cash ist kassa-basiert - Anleger, die den Future bevorzugen, finden bei XTB dafür das Instrument DE40. Anleger können den Index über eine Reihe von Finanzinstrumenten handeln, wie zum Beispiel CFDs (Contracts for Difference, Differenzkontrakte), die es ihnen ermöglichen, auf Preisschwankungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. CFDs zeichnen sich dadurch als vorteilhaft aus, dass Anleger sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können. XTB ermöglicht es, über CFDs in DE40 .cash zu investieren. Es ist wichtig zu bedenken, dass CFDs mit Risiken verbunden sind, da Verluste die ursprünglichen Investitionen übertreffen können. Es ist wesentlich, das Risiko durch den Einsatz von Stop-Loss-Orders und Limit-Orders zu managen. Stop-Loss-Orders helfen, sich vor erheblichen Verlusten zu schützen, während Limit-Orders Gewinne sichern können. Was die beste Zeit für den Handel mit dem DAX /DE40 betrifft, so wird empfohlen, während der europäischen Handelssitzung zu handeln, die von 09:00 bis 17:30 Mitteleuropäischer Zeit läuft. Dieser Zeitraum überschneidet sich mit der Eröffnung anderer bedeutender europäischer Märkte wie der Londoner Börse und Euronext. Der Handel während dieser Sitzung bietet eine erhöhte Liquidität, und die Auswirkungen von wirtschaftlichen und politischen Nachrichten sind wahrscheinlich während dieser Zeit am stärksten zu spüren.