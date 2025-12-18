mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
AMZN.US

AMZN.US - Aktien

Amazon.com Inc
ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Amazon.com ist der unbestrittene amerikanische Marktführer im elektronischen Handel. Es ist das größte Unternehmen der Welt, das sich auf den Fernabsatz konzentriert. Gegründet wurde es 1994 von Jeff Bezos. Zunächst beschränkte sich das Geschäftsprofil auf den Verkauf von Büchern über das Internet. In den darauffolgenden Jahren hat Amazon.com seine Produktpalette erweitert, und heute kann man dort alles kaufen. Es handelt sich um eine globale Plattform, die nicht nur für Einzelhandelskunden, sondern auch für Unternehmen im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Es handelt sich um eine globale Plattform, die nicht nur für Einzelhandelskunden, sondern auch für Unternehmen im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Mit Prime Video bietet Amazon auch einen Streaming-Dienst an, auf dem Filme und Serien innerhalb eines Abonnements, für eine einmalige Leihgebühr oder digital gekauft und konsumiert werden können. Mittlerweile sind dort auch einige Eigenproduktionen von Amazon verfügbar. Mit dem Ausbau des Netzwerks hat Amazon Cloud-Dienste mit der Bezeichnung Amazon Web Services (AWS) eingeführt, die in der Erfolgsbilanz des Unternehmens eine immer wichtigere Rolle spielen.
Interessante Fakten

Der kulturelle und wirtschaftliche Einfluss von Amazon: Der Tech-Gigant Amazon ist nicht nur ein führendes Unternehmen im E-Commerce. Er ist auch ein Pionier in den Bereichen Cloud Computing, digitales Streaming und KI.

Amazons Aktiensplit-Geschichte: Amazon hat in seiner Geschichte mehrere Aktiensplits durchgeführt. Im Januar 1999 gab es einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1 und im September 1999 einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1. Durch diese Aktiensplits erhöht sich die Gesamtzahl der Aktien, während der Aktienkurs sinkt.

Schwankende Aktienkurse: Die Amazon-Aktie unterliegt erheblichen jährlichen Schwankungen, so dass es für Anleger wichtig ist, vor dem Kauf oder Verkauf eine sorgfältige Analyse durchzuführen. Verschiedene Faktoren, einschließlich Online-Verkaufstrends, Reputation und soziale Skandale, können den Aktienkurs von Amazon erheblich beeinflussen.

Amazons IPO-Wachstum: Seit dem Börsengang im Jahr 1997 ist der Aktienkurs von Amazon massiv angestiegen und hat im Laufe der Jahre ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Wenn zum Beispiel jemand 10.000 $ in den Börsengang von Amazon investiert hätte, wäre er bis Mai 2020 auf über 12 Millionen $ angewachsen.

Die frühen Jahre von Amazon: Amazons bescheidene Anfänge als Online-Buchhandlung im Jahr 1994 unter der Leitung von Jeff Bezos, der von seiner Garage in Bellevue, Washington, USA, aus operierte. Das Unternehmen entwickelte sich jedoch schnell zu einer umfangreichen E-Commerce-Plattform.

Amazons Dominanz im E-Commerce: Amazons Dominanz auf dem E-Commerce-Markt zeigt sich darin, dass das Unternehmen mehr als 40 % des US-amerikanischen E-Commerce-Marktes besitzt und in Europa und Asien eine führende Position einnimmt.  

Die Auswirkungen von Amazon während globaler Rezessionen: Während globaler Rezessionen, wie der im Jahr 2022, sah sich Amazon mit Herausforderungen konfrontiert, die zu einem Personalabbau führten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob solche Maßnahmen darauf abzielen, die Rezession zu überstehen oder die Geschäftsentwicklung zu fördern.

Der Beitrag von Amazon zur Zivilisation: Amazons schnelles Wachstum und seine globale Präsenz haben zweifelsohne eine Rolle bei der Gestaltung der modernen Zivilisation gespielt. Seine Innovationen in den Bereichen E-Commerce, Technologie und Logistik haben die Art und Weise verändert, wie Menschen weltweit einkaufen und Geschäfte abwickeln.

Amazon Aktie im Fokus: KI-Fantasie treibt...

18. Dezember 2025

Amazon erhöht seine Investitionen in Indien....

10. Dezember 2025

BÖRSE HEUTE: S&P 500 erholt sich – Tech-Sektor...

18. November 2025
FAQ

Sie haben eine Frage?

Das Aktiensymbol für Amazon ist AMZN.

Die potenziellen Renditen einer Investition in Amazon können variieren und hängen von verschiedenen Faktoren wie der Leistung des Unternehmens, den Marktbedingungen und den individuellen Anlagestrategien ab. Es ist wichtig zu beachten, dass die Investition in Aktien mit Risiken verbunden ist und dass die vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Die Konsultation eines Finanzberaters oder eine gründliche Recherche können einen genaueren Einblick in die möglichen Renditen geben.

Mit einer Investition in Amazon sind Risiken verbunden, darunter der zunehmende Wettbewerb, die Ungewissheit des Gewinnpotenzials, die Ungewissheit des Umsatzwachstums, die spekulative Bewertung und die Volatilität des Aktienkurses. Anleger sollten diese Risiken berücksichtigen und eine umfassende Analyse durchführen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Die Performance der Amazon-Aktie ist in den letzten Jahren gewachsen, war aber auch Schwankungen unterworfen. Es ist ratsam, zuverlässige Finanzquellen wie Börsenwebseiten oder Finanznachrichtenplattformen zu konsultieren, um genaue und aktuelle Informationen über die Entwicklung der Amazon-Aktie zu erhalten.

Die Expansion von Amazon in neue Märkte oder Dienstleistungen kann Investitionsmöglichkeiten bieten. Die spezifischen Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Expansion von Amazon können je nach Markt oder Dienstleistung variieren. Eine gründliche Recherche und Analyse kann helfen, potenzielle Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Amazons Expansionsbemühungen zu identifizieren.

Die langfristigen Aussichten für Amazon als Investition können subjektiv sein und hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Geschäftsstrategie des Unternehmens, die Wettbewerbslandschaft und Branchentrends. Es wird empfohlen, diese Faktoren zu bewerten und die persönlichen Anlageziele und die Risikotoleranz zu berücksichtigen, um sich eine fundierte Meinung über die langfristigen Aussichten einer Investition in Amazon zu bilden.

Seit seiner Gründung durch Jeff Bezos hat sich Amazon Inc. (AMZN) zu einem wichtigen Akteur im globalen E-Commerce-Sektor entwickelt. In den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs des Unternehmens um über 50 % gestiegen.

Um Amazon-Aktien zu kaufen, benötigen Sie ein Online-Brokerage-Konto. Sobald Sie ein Konto eröffnet haben, können Sie nach dem Tickersymbol von Amazon (AMZN) suchen, die Anzahl der Aktien festlegen, die Sie kaufen möchten, und Ihren Kauf abschließen.

Die anhaltende Expansion und der Wohlstand von Amazon haben eine weltweite Investorenbasis angezogen. Selbst als großes Unternehmen leistet Amazon immer wieder Pionierarbeit bei neuen Entwicklungen, und der Aktienkurs des Unternehmens ist im Laufe der Jahre enorm gestiegen.

Amazon Business bietet eine Möglichkeit für Unternehmen, Millionen von Firmenkunden weltweit zu erreichen, geschäftsspezifische Preise anzubieten und einzigartige Rabatte zu gewähren. Es fungiert als Katalysator für Unternehmen, um ihre Aktivitäten zu verstärken.

Um Waren auf Amazon anzubieten, ist eine Registrierung und die Auswahl eines geeigneten Verkaufsplans erforderlich. Anschließend sollten ein Produkteintrag und eine umfangreiche Produktdetailseite erstellt werden. Anschließend können Amazon Ads oder andere Werbekanäle genutzt werden, um Ihre Produkte zu bewerben.

Auf Amazon können Sie eine breite Palette von Kategorien verkaufen, darunter Bekleidung, Automobile, Elektronik, Schönheit, Haushalt und mehr. Bestimmte Kategorien müssen jedoch vor dem Verkauf genehmigt werden.

Eine Aktie ist eine Art von Wertpapier, das die Beteiligung an einem Unternehmen verkörpert. Sie begründet einen Anspruch auf einen Teil der Vermögenswerte und Erträge des Unternehmens.

Durch den Besitz von Aktien können Sie potenziell vom Wachstum und Erfolg des Unternehmens profitieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Aktien Geld zu verdienen: Dividendenzahlungen (einige Aktien zahlen Dividenden, d. h. Ausschüttungen an die Aktionäre aus den Gewinnen des Unternehmens), Kapitalwertsteigerung (wenn der Kurs einer Aktie, die Sie besitzen, steigt, können Sie die Aktie mit Gewinn verkaufen), Aktiensplits (Wenn ein Unternehmen seine Aktien splittet, gibt es mehr Aktien an die bestehenden Aktionäre aus, wodurch sich die Anzahl der Aktien, die Sie besitzen, erhöht. Auch dies kann zu einer Wertsteigerung Ihrer Anlage führen.).

Es gibt drei Hauptarten von Aktien: Stammaktien (verleihen ihrem Inhaber Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen und geben Anspruch auf einen Teil der Unternehmensgewinne in Form von Dividenden), Vorzugsaktien (zahlen Dividenden zu einem festen Satz und haben einen höheren Anspruch auf Vermögenswerte und Erträge als Stammaktien; sind in der Regel aber nicht mit Stimmrechten verbunden) und Optionsscheine (eine Art von Wertpapier, das dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem vorher festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen).

Es ist nicht möglich, eine "gute" erste Aktie zum Kauf zu bestimmen, da das, was eine gute Aktie ausmacht, je nach den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz des Einzelnen variieren kann. Es ist wichtig, dass jeder Anleger jede potenzielle Investition gründlich prüft und seine eigene finanzielle Situation berücksichtigt, bevor er einen Kauf tätigt.

