mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
MSFT.US

MSFT.US - Aktien

Microsoft Corp
Konto eröffnen
AM BELIEBTESTEN

Keine passenden Ergebnisse ""

Versuchen Sie es mit unserer vollständigen Liste verfügbarer Instrumente

Zur Instrumentenseite
Vergangene Ergebnisse und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Kostenlose App herunterladen
AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Weitere Marktanalysen
ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Investieren Sie in Microsoft Corp OHNE Kommission

Microsoft Corporation (MSFT) ist ein bekanntes globales Technologieunternehmen, das für seine Softwareprodukte, Hardwaregeräte und Dienstleistungen bekannt ist. Es ist führend in der Technologiebranche und erfüllt die Bedürfnisse von Unternehmen und Verbrauchern weltweit. Gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, hat sich Microsoft zu einem der größten und einflussreichsten Unternehmen weltweit entwickelt. Lassen Sie uns einige faszinierende Fakten über Microsoft erkunden. Im Jahr 2019 erreichte Microsoft eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar und ist damit neben Apple und Amazon eines der wenigen US-Unternehmen, die diesen Meilenstein erreichen. Microsofts reiche Innovationsgeschichte reicht von der Entwicklung der Betriebssysteme MS-DOS und Windows bis hin zur Schaffung von Kultprodukten wie der Microsoft Office-Suite und den Xbox-Spielkonsolen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Engagement in Microsoft-Aktien den Anlegern die Möglichkeit bietet, von den Entwicklungen von Microsoft zu profitieren.
Gratis*
10 USD
15:30 - 22:00

Interessante Fakten

Lang anhaltender Einfluss: Microsoft wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und zeichnet sich unter den Tech-Giganten durch seine 40-jährige Erfolgsgeschichte und seine Widerstandsfähigkeit aus. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist Microsoft nach wie vor das zweitgrößte Unternehmen der USA und hat enormen weltweiten Einfluss.

Computer für alle: Microsofts beeindruckendste Errungenschaft war das Ziel, einen PC auf jeden Schreibtisch und in jedes Haus zu stellen, was mit über einer Milliarde PCs weltweit in Privathaushalten und Unternehmen weitgehend erreicht wurde. Die Vision hat wesentlich dazu beigetragen, Computertechnik für die breite Masse zugänglich zu machen.

Rekordwachstum des Aktienkurses: Seit Börsengang hat der Aktienkurs von Microsoft einen bemerkenswerten Anstieg von fast 15.000 $ verzeichnet, was einem phänomenalen Wachstum von 71.283 % entspricht. 1986 Microsoft-Aktien zu kaufen und alle Dividenden zu reinvestieren, hätte bis heute eine atemberaubende Rendite von +379.711 % erzielt.

Bemerkenswerte Akquisitionen: Microsoft hat verschiedene Akquisitionen getätigt, darunter die Corel Corporation, Facebook und Toyota Media Service Corp. Das Unternehmen expandiert aktiv durch Übernahmen, um sein Produktangebot und seine Marktpräsenz zu verbessern.

Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz: Microsofts jüngste Ankündigung des KI-Dienstes Copilot, der 30 Dollar pro Monat kostet, zeigt, dass das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz legt. Das Engagement des Unternehmens für KI-gesteuerte Produkte spiegelt sich in der Aktie wieder.

Covering-Call-Strategie: Trader können die Rendite bestehender Microsoft-Positionen durch eine Covered-Call-Strategie optimieren. Bei dieser Strategie werden gedeckte Calls verkauft, wobei für jeweils 100 gehaltene Aktien zusätzliche Prämien erzielt werden und eine hohe Volatilität der Aktie ausgenutzt wird.

Erfolgreiche Ertragszahlen: Trotz einiger uneinheitlicher Finanzergebnisse hat Microsoft auch in schwierigen Zeiten stets beeindruckende Gewinne erzielt. Dies spiegelt die starke finanzielle Leistung des Unternehmens und seine Widerstandsfähigkeit auf dem Markt wider.

Widerstandsfähigkeit in turbulenten Märkten: Die Microsoft-Aktie sah sich 2022 aufgrund der makroökonomischen Bedingungen mit Herausforderungen konfrontiert, aber sein gut etabliertes Geschäft und seine Anpassungsfähigkeit haben geholfen, Marktabschwünge zu überstehen. Das Unternehmen ist weiterhin wichtiger Akteur in der Technologiebranche.

TOP INSTRUMENTE

Weitere Instrumente einsehen

Alle Aktien

Haben Sie alle Ihre Investments immer griffbereit

Mit der preisgekrönten und einfach zu bedienenden Investment-App von XTB

AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Microsoft Aktie News: Microsoft dementiert...

3. Dezember 2025

US Börsenstart: Wall Street steigt – Tech-Aktien...

28. November 2025

BÖRSE HEUTE: S&P 500 erholt sich – Tech-Sektor...

18. November 2025
Weitere Marktanalysen
ZUGRIFF ERHALTEN

So investieren Sie in Microsoft Corp Aktien mit XTB?

1. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung.

3. Jetzt investieren

Wählen Sie aus 11600+ Finanzinstrumenten.

Jetzt in den Markt einsteigen

1. App herunterladen

Besuchen Sie Ihren App Store und laden Sie sich unsere App komplett kostenlos herunter.

2. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen und investieren

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung

Machen Sie den ersten Schritt
WARUM XTB?

Warum mit XTB investieren?

Innovative Handelsplattform

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer hauseigenen und preisgekrönten Handelsplattform, um sicherzustellen, dass sie alle Ihre Bedürfnisse erfüllt. Verfügbar als Desktop- und mobile Version.

Sicher und zuverlässig

Wir sind einer der größten börsennotierten Broker der Welt und werden von mehreren renommierten Aufsichtsbehörden reguliert. Wir gehören außerdem Einlagensicherungsfonds an.

Mehrsprachige und hochqualifizierte Kundenbetreuung

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern rund um die Uhr, von Montag bis Freitag.

TOP INSTRUMENTE

Weitere Instrumente einsehen

Alle Aktien
Ausbildung

Entdecken Sie unsere umfassende Wissensdatenbank

Wie funktioniert der Aktienhandel? So gelingt der Einstieg

18 Minute(n) Investieren

Value Aktien: So findest du unterbewertete Aktien in 2026

21 Minute(n) Ratgeber

Von Aktien bis ETFs: Was sind die besten Wertpapiere für Anfänger?

18 Minute(n) Ratgeber
Artikel lesen
FAQ

Sie haben eine Frage?

Microsoft zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,68 $ pro Aktie. Weitere Informationen zur Dividende finden Sie in den FAQ zur Dividende auf der Microsoft-Website für Investor Relations.

Die Stammaktien von Microsoft werden unter dem Tickersymbol MSFT an der Nasdaq-Börse gehandelt.

Microsoft ging am 13. März 1986 mit einem Angebotspreis von 21,00 $ pro Aktie an die Börse. Das Unternehmen nahm bei seinem Börsengang 61 Millionen Dollar ein.

Die Leadership-Seite auf der Investor Relations-Website von Microsoft enthält eine aktuelle Liste der Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten des Unternehmens.

Das Aktiensymbol von Microsoft lautet MSFT

Im Juli 2023 beträgt die Marktkapitalisierung von Microsoft 2,513 Billionen Dollar.

Die Entwicklung der Microsoft-Aktie hat im vergangenen Jahr einen Anstieg der Marktkapitalisierung um 40,58 % gezeigt. Spezifische Details zur Performance der Aktie, wie z. B. historische Kurse und Trends, erfordern jedoch den Zugriff auf Echtzeit-Marktdatenplattformen.

Die Dividendenrendite von Microsoft beträgt derzeit 0,80 %.

Die neuesten Finanzergebnisse von Microsoft sind möglicherweise nicht ohne Weiteres über die angegebenen Quellen verfügbar. Um die aktuellsten Finanzergebnisse zu erhalten, wird empfohlen, die offizielle Investor-Relations-Website von Microsoft oder Finanznachrichtenplattformen zu konsultieren.

Die Wachstumsrate der Einnahmen von Microsoft ist möglicherweise nicht aus den angegebenen Quellen ersichtlich. Um diese Informationen zu erhalten, sollten Sie die neuesten Finanzberichte, Gewinnmitteilungen oder Investorenpräsentationen von Microsoft heranziehen.

Ja, Microsoft zahlt eine Dividende. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,80% bei einer jährlichen Dividende von $2,72.

Eine Investition in Microsoft ist wie jede andere Investition auch mit gewissen Risiken verbunden. Zu den potenziellen Risiken, die mit einer Investition in Microsoft verbunden sind, gehören Marktvolatilität, Wettbewerb durch andere Technologieunternehmen, Änderungen der Branchentrends, regulatorische Herausforderungen und potenzielle Bedrohungen der Cybersicherheit. Es ist wichtig, dass Anleger gründliche Nachforschungen anstellen, die Finanzlage des Unternehmens analysieren und ihre Risikotoleranz berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Microsoft hat eine starke Wettbewerbsposition in der Technologiebranche. Das Unternehmen wird neben Alphabet, Amazon, Apple und Meta Platforms als eines der fünf größten amerikanischen Unternehmen der Informationstechnologie angesehen. Microsofts vielfältige Produkt- und Dienstleistungsangebote, darunter Betriebssysteme, Produktivitätssoftware, Cloud-Dienste und Hardware-Geräte, tragen zu seinem Wettbewerbsvorteil und seiner Marktführerschaft bei.

Microsoft gilt weithin als ein Technologieunternehmen mit erheblichem Investitionspotenzial. Die starke Marktposition, die innovativen Produkte und Dienstleistungen, die solide finanzielle Performance und die kontinuierlichen Wachstumsinitiativen tragen zur Attraktivität des Unternehmens als Anlageobjekt bei. Anleger sollten jedoch verschiedene Faktoren wie Finanzkennzahlen, Branchentrends, Wettbewerbsumfeld sowie ihre eigenen Anlageziele und ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen, wenn sie Microsoft mit anderen Technologieunternehmen vergleichen.

Die künftigen Wachstumsaussichten für Microsoft bleiben positiv. Das Unternehmen investiert weiterhin in neue Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Lösungen für die digitale Transformation. Diese Bereiche bieten ein erhebliches Wachstumspotenzial und Chancen für Microsoft, seine Marktreichweite und Umsatzströme zu erweitern. Darüber hinaus tragen Microsofts starke finanzielle Position, sein umfangreicher Kundenstamm und seine strategischen Akquisitionen dazu bei, dass das Unternehmen in der Lage ist, die sich entwickelnde Marktdynamik zu steuern und künftiges Wachstum zu verfolgen.

Microsoft setzt sein Kapital für Investitionen über verschiedene Kanäle ein. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung (F&E), um Innovationen voranzutreiben und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Es investiert auch in Übernahmen, um seine Fähigkeiten zu verbessern und in neue Märkte zu expandieren. Darüber hinaus konzentriert sich Microsoft auf Investitionen in die Entwicklung von Infrastrukturen, Rechenzentren und Produktionsanlagen. Die spezifische Kapitalzuteilung kann je nach den strategischen Prioritäten des Unternehmens und den Marktbedingungen variieren.

Microsofts Innovations- und Wachstumsstrategie dreht sich um die Nutzung seiner Stärken in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Produktivitätssoftware und Unternehmenslösungen. Das Unternehmen möchte Einzelpersonen und Organisationen in die Lage versetzen, mehr zu erreichen, indem es intelligente, sichere und nutzerzentrierte Technologielösungen bereitstellt. Microsoft investiert in Forschung und Entwicklung, fördert Partnerschaften und Kooperationen und tätigt strategische Akquisitionen, um Innovationen voranzutreiben, sein Produktportfolio zu erweitern und auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse einzugehen.

Die bereitgestellten Informationen weisen nicht auf bestimmte bevorstehende Ereignisse oder Produktveröffentlichungen hin, die sich auf die Microsoft-Aktie auswirken könnten. Um über die neuesten Nachrichten und Ereignisse im Zusammenhang mit Microsoft auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich, die offizielle Microsoft-Kommunikation und Finanznachrichtenplattformen zu verfolgen oder einen Finanzberater zu konsultieren, der auf der Grundlage von Echtzeit-Marktinformationen Einblicke geben kann.

Eine Aktie ist eine Art von Wertpapier, das die Beteiligung an einem Unternehmen verkörpert. Sie begründet einen Anspruch auf einen Teil der Vermögenswerte und Erträge des Unternehmens.

Durch den Besitz von Aktien können Sie potenziell vom Wachstum und Erfolg des Unternehmens profitieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Aktien Geld zu verdienen: Dividendenzahlungen (einige Aktien zahlen Dividenden, d. h. Ausschüttungen an die Aktionäre aus den Gewinnen des Unternehmens), Kapitalwertsteigerung (wenn der Kurs einer Aktie, die Sie besitzen, steigt, können Sie die Aktie mit Gewinn verkaufen), Aktiensplits (Wenn ein Unternehmen seine Aktien splittet, gibt es mehr Aktien an die bestehenden Aktionäre aus, wodurch sich die Anzahl der Aktien, die Sie besitzen, erhöht. Auch dies kann zu einer Wertsteigerung Ihrer Anlage führen.).

Es gibt drei Hauptarten von Aktien: Stammaktien (verleihen ihrem Inhaber Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen und geben Anspruch auf einen Teil der Unternehmensgewinne in Form von Dividenden), Vorzugsaktien (zahlen Dividenden zu einem festen Satz und haben einen höheren Anspruch auf Vermögenswerte und Erträge als Stammaktien; sind in der Regel aber nicht mit Stimmrechten verbunden) und Optionsscheine (eine Art von Wertpapier, das dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem vorher festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen).

Es ist nicht möglich, eine "gute" erste Aktie zum Kauf zu bestimmen, da das, was eine gute Aktie ausmacht, je nach den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz des Einzelnen variieren kann. Es ist wichtig, dass jeder Anleger jede potenzielle Investition gründlich prüft und seine eigene finanzielle Situation berücksichtigt, bevor er einen Kauf tätigt.

Schließe dich weltweit
2 000 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen