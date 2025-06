Lesezeit: 14 Minute(n)

Die Grundlagen des Investierens: Das solltest du wissen

Mit etwas Grundwissen ist Geld sinnvoll investieren nicht so schwer. Wenn du die folgenden Punkte verinnerlichst, fühlst du dich als Anfänger beim Investieren sicherer.



Was bedeutet „investieren“ überhaupt?

Beim Investieren legst du dein Geld in etwas an, das idealerweise an Wert gewinnt. Im Gegensatz zum Sparen – bei dem du Geld lediglich aufbewahrst – versuchst du beim Investieren, aus Geld mehr Geld zu machen.

Du investierst dein Geld in bestimmte Finanzinstrumente, in der Erwartung, dass es mit der Zeit wächst. Kurz gesagt: Investieren bedeutet, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, statt es einfach nur aufzubewahren.

Wichtig dabei: Investieren heißt auch, gewisse Risiken einzugehen, denn der Erfolg ist nicht garantiert.



Welche Anlageklassen gibt es?

Welche Form der Geldanlage passt am besten zu dir? Die zwei bekanntesten sind:

Aktien sind Anteile an börsennotierten Unternehmen. Kaufst du eine Aktie, wirst du Miteigentümer eines Unternehmens und profitierst bei positiver Entwicklung durch Kursgewinne und eventuell Dividenden (regelmäßige Ausschüttungen aus dem Unternehmensgewinn).



Aber: Aktien können stark schwanken. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht oder der Markt negativ reagiert, kann dein Investment auch an Wert verlieren. Trotzdem: Mit etwas Vorbereitung kann sich der Einstieg in den Aktienhandel lohnen.

sind Anteile an börsennotierten Unternehmen. Kaufst du eine Aktie, wirst du Miteigentümer eines Unternehmens und profitierst bei positiver Entwicklung durch Kursgewinne und eventuell Dividenden (regelmäßige Ausschüttungen aus dem Unternehmensgewinn). Aber: Aktien können stark schwanken. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht oder der Markt negativ reagiert, kann dein Investment auch an Wert verlieren. Trotzdem: Mit etwas Vorbereitung kann sich der Einstieg in den Aktienhandel lohnen. ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Indexfonds, die die Entwicklung eines ganzen Marktes oder Index (wie den DAX oder S&P 500) abbilden. Anstatt in einzelne Aktien zu investieren, kaufst du mit einem ETF automatisch Anteile an mehreren Unternehmen gleichzeitig.



Das reduziert dein Risiko, denn du streust dein Geld breit über viele Firmen hinweg. ETFs sind außerdem kostengünstig, transparent und einfach handelbar – sie gelten daher als idealer Einstieg für alle, die langfristig Vermögen aufbauen wollen, ohne ständig den Markt beobachten zu müssen.



Rendite, Risiko, Diversifikation – was steckt dahinter?

Es gibt ein paar Grundbegriffe, die beim Investieren ständig auftauchen:

Rendite : Das ist der Ertrag deiner Geldanlage, meist in Prozent pro Jahr angegeben. Die Rendite kann aus Kursgewinnen, Zinsen oder Dividenden bestehen.

: Das ist der Ertrag deiner Geldanlage, meist in Prozent pro Jahr angegeben. Die Rendite kann aus Kursgewinnen, Zinsen oder Dividenden bestehen. Risiko : Beim Investieren gibt es immer die Möglichkeit, dass dein Investment an Wert verliert. Grundregel: Höhere Renditechancen gehen oft mit höherem Risiko einher. Es gibt keine Anlage ohne Risiko, sogar das Geld auf dem klassischen Sparbuch verliert durch Inflation mit der Zeit real an Wert.

: Beim Investieren gibt es immer die Möglichkeit, dass dein Investment an Wert verliert. Grundregel: Höhere Renditechancen gehen oft mit höherem Risiko einher. Es gibt keine Anlage ohne Risiko, sogar das Geld auf dem klassischen Sparbuch verliert durch Inflation mit der Zeit real an Wert. Diversifikation steht für Risikostreuung. Anstatt dein gesamtes Geld in ein einziges Finanzinstrument zu stecken, verteilst du es auf viele verschiedene Anlagen. Dadurch kann der Verlust eines Investments durch die Gewinne eines anderen ausgeglichen werden. Portfolio-Diversifikation schützt dein Vermögen und ist einer der wichtigsten Grundsätze für Anleger.



Warum du dich früh mit dem Investieren beschäftigen solltest

Beim Investieren gilt: je früher, desto besser. Im Folgenden erklären wir warum.



Was passiert, wenn du dein Geld nicht investierst?

Hast du dich schon einmal gefragt, was mit deinem Geld passiert, wenn es einfach auf dem Girokonto liegen bleibt? Die traurige Wahrheit: Es verliert an Kaufkraft.

Schuld daran ist die Inflation, also die jährliche Preissteigerung. Wenn die Inflation beispielsweise 3 % beträgt, sind 100 Euro in einem Jahr real nur noch etwa 97 Euro wert. Das bedeutet, du kannst dir weniger dafür kaufen als zuvor.

Selbst wenn die Bank dir Zinsen auf dein Tagesgeld zahlt, liegen diese häufig unter der Inflationsrate. Unterm Strich schrumpft der Wert deines Geldes also.

Ohne zu investieren, wirst du langfristig vermutlich ärmer statt reicher. Deshalb ist es entscheidend, sein Geld für sich arbeiten zu lassen: Damit es nicht von der Geldentwertung aufgefressen wird!



Welche Vorteile hat es, früh zu starten – auch mit kleinen Beträgen?

Je früher du mit dem Investieren beginnst, desto besser. Das liegt vor allem am Zinseszins, den Albert Einstein als die „größte Erfindung des menschlichen Denkens“ bezeichnet haben soll.

Vereinfacht bedeutet der Zinseszinseffekt: Deine erzielten Gewinne werden immer wieder mitinvestiert und werfen ihrerseits weitere Gewinne ab.

Über die Jahre entsteht so ein Schneeballeffekt, der dein Vermögen exponentiell wachsen lässt.

Auch kleine Beträge lohnen sich, wenn du ihnen genug Zeit gibst. Warte also nicht ewig auf den „perfekten Moment“ zum Einstieg, wichtig ist vor allem die Zeitspanne, die du investiert bleibst.

Die folgende Grafik verdeutlicht die Bedeutung des Zinseszins beim Vermögensaufbau:

Quelle: XTB

XTB Tipp: Gerade für Anfänger, die mit kleinen Beträgen starten wollen, bietet sich ein ETF-Sparplan an. Bei XTB kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat einen Sparplan einrichten und so automatisch investieren. Dabei fallen bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro (danach 0,2%, mindestens 10 Euro) keine Orderkommissionen an, was besonders bei kleinen Summen vorteilhaft ist. So kannst du frühzeitig und kostengünstig Vermögen aufbauen.



Einstieg über ETFs oder Einzelaktien?

Viele Anfänger fragen sich: Soll ich mit ETFs starten oder direkt in einzelne Aktien investieren? In der Regel sind ETFs ideal für den Anfang, weil sie das Risiko auf viele Aktien verteilen und wenig Aufwand erfordern.

Einzelne Aktien bieten zwar Chancen auf höhere Gewinne, schwanken aber stärker und erfordern mehr eigene Recherche. Es spricht nichts dagegen, zunächst mit einem breiten ETF zu beginnen und später, wenn man etwas Erfahrung gesammelt hat, gezielt Aktien ins Portfolio zu nehmen.

Du musst dich nicht strikt für das eine oder das andere entscheiden. Bei XTB kannst du sowohl ETFs besparen als auch bis 100.000 Euro Monatsumsatz kommissionsfrei Aktien kaufen. So kannst du einen soliden ETF-Grundstock aufbauen und parallel erste Erfahrungen mit einzelnen Aktien sammeln.



Was ist die richtige Strategie für Anfänger beim Investieren?

Einen Plan zu haben und sich daran zu halten, ist für Anleger Gold wert. Das Wichtigste dazu:



Langfristig oder kurzfristig investieren?

Gerade als Anfänger solltest du langfristig denken. Kurzfristiges Trading (häufiges Kaufen und Verkaufen) ist riskant und stressig, während langfristige Geldanlagen Marktschwankungen besser ausgleichen.

Für Ziele wie Altersvorsorge oder nachhaltigen Vermögensaufbau sollte man einen langen Atem haben und nicht auf den schnellen Gewinn schielen.



Einmalanlage oder Sparplan?

Hast du einen größeren Betrag angespart, könntest du alles auf einmal investieren. Dann arbeitet dein Geld sofort vollständig für dich. Allerdings besteht das Risiko, zum falschen Zeitpunkt einzusteigen.

Eine alternative Strategie ist der Sparplan, bei dem du regelmäßig fixe Beträge investierst und deinen Einstieg auf viele Zeitpunkte verteilst. So reduzierst du das Timing-Risiko und profitierst vom Durchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effekt). Dabei kaufst du automatisch bei hohen Kursen weniger, bei niedrigen Kursen mehr Anteile. Das senkt den Durchschnittspreis.



Wie viel Risiko ist für dich tragbar?

Jeder hat ein anderes Risikoprofil. Überlege, wie du mit Verlusten umgehen kannst: Machen dich schon kleine Kursschwankungen nervös? Dann wähle eher defensive Anlagen und investiere nicht alles auf einmal.

Wichtig ist auch, nur Geld zu investieren, das du mittelfristig nicht brauchst. Halte einen finanziellen Puffer (Notgroschen) auf dem Konto, damit du bei Bedarf nicht gezwungen bist, deine Investments zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen zu müssen.



Warum du nicht versuchen solltest, den Markt zu „timen“

Die Versuchung ist groß, auf den perfekten Moment zum Kaufen oder Verkaufen zu warten, aber Markttiming funktioniert selten. Weder Anfänger noch Profis können zuverlässig vorhersagen, wann die Kurse genau drehen.

Anstatt also ständig den Markt schlagen zu wollen, ist es besser, langfristig investiert zu bleiben und einer klaren Strategie zu folgen. So vermeidest du hektische Fehlentscheidungen aus Angst oder Gier.

Tipp: Notiere dir deine persönlichen Anlageziele. Nutze die Tools deines Brokers. XTB bietet zum Beispiel Marktanalysen, einen Trading-Rechner und viele Schulungsmaterialien. So kannst du verschiedene Szenarien durchspielen und dein Wissen ausbauen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.



Die besten Möglichkeiten für Anfänger, Geld zu investieren

Nachfolgend drei praktische Einstiegsoptionen zum Geld investieren für Anfänger.



ETFs – der Klassiker für Einsteiger

ETFs (Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds) ermöglichen dir breit gestreut zu investieren, ohne dich um die Auswahl einzelner Aktien kümmern zu müssen.

Ein ETF auf einen großen Index wie zum Beispiel den MSCI World enthält Hunderte, einer auf den deutschen Leitindex DAX immerhin noch 40 Aktien. Damit profitierst du von der Marktentwicklung vieler Unternehmen auf einmal.

Die Vorteile von ETFs liegen auf der Hand: breite Risikostreuung, niedrige Kosten, hohe Transparenz und einfacher Handel. Kein Wunder, dass viele Experten ETFs als idealen Einstieg empfehlen.



Einzelaktien – Chancen und Risiken

Aktien bieten die Chance, direkt an der Entwicklung einzelner Unternehmen zu partizipieren. Sind die Firmen erfolgreich, winken überdurchschnittliche Kursgewinne und oft sogar Dividenden.

Zu den Risiken gehört, dass einzelne Aktien stark schwanken können. Und im schlimmsten Fall kann ein Unternehmen sogar in die Insolvenz gehen. Wer in Einzelaktien investiert, sollte sich daher gut informieren und idealerweise mehrere verschiedene Titel im Depot haben, um das Risiko zu verteilen.

Du kannst als Anfänger durchaus mit einer kleinen Summe eine erste Aktie ausprobieren – zumal XTB dafür bis 100.000 Euro Monatsvolumen keine Orderkommission berechnet. Aber betrachte Einzelaktien eher als Ergänzung zu einer breit aufgestellten Anlageportfolio, nicht als alleiniges Fundament.



Sparpläne – Geld clever anlegen

Mit Sparplänen investierst du automatisch regelmäßig einen festen Betrag pro Monat in einen ausgewählten ETF.

Das hat mehrere Vorteile: Dein Vermögensaufbau läuft diszipliniert nebenbei, du verteilst deine Käufe über die Zeit (was Kursschwankungen glättet, Stichwort: Cost-Average-Effekt), und auch kleine Beträge erzielen durch langfristiges, kontinuierliches Investieren eine große Wirkung.

Bei XTB kannst du aus über 1.400 ETFs wählen und schon ab 15 Euro einen Sparplan starten – zu 0% Kommission (bis zu einem Betrag von 1000.000 Euro pro Monat).

Und wenn du dein Geld einmal nicht investieren möchtest oder kannst, kein Problem: bei XTB gib es auf nicht investiertes Kapital attraktive Zinsen.



Häufige Anfängerfehler beim Investieren – und wie du sie vermeidest

Als Einsteiger ist es normal, Fehler zu machen – daraus lernt man. Aber du kannst dir einiges an Lehrgeld sparen, wenn du diese typischen Anfängerfehler kennst und vermeidest.

1. Zu viel auf einmal investieren

Viele Neulinge schießen übers Ziel hinaus, indem sie ihr gesamtes Erspartes in Investments stecken.

Das Problem: Wenn du gleich alles investierst, hast du keinen Puffer mehr für Notfälle und erlebst Kursschwankungen mit dem maximalen Einsatz.

Vermeide das, indem du mit kleineren Beträgen startest und dich langsam steigerst. Halte immer einen Notgroschen auf der Seite.

2. Nur auf Hype Aktien setzen

Jeder kennt Geschichten von „Shooting-Stars“ oder Tipps in den sozialen Medien zu „heißen“ Aktien oder Kryptowährungen.

Als Anfänger nur auf solche Hype-Titel zu setzen, kann gefährlich sein. Was stark steigt, kann auch stark fallen.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 1350 ETFs Mehr erfahren

Besser ist, dein Geld zu streuen und es in Unternehmen oder Fonds zu investieren, die du verstehst. Ein solides Fundament sollte immer vor spekulativen Wetten stehen.

Das heißt nicht, dass du gar keine Trendaktien kaufen darfst. Aber mach es nur mit einem kleinen Teil deines Kapitals und sei dir des Risikos bewusst.

3. Keine Diversifikation

Ein absoluter Klassiker: Jemand setzt all sein Geld auf DIE eine Karte. Etwa nur eine Aktie, eine bestimmte Branche oder nur Bitcoin.

Wenn genau diese eine Strategie fehlschlägt, sind Verluste unvermeidbar. Die Lösung ist aber einfach: Diversifikation.

Du solltest du immer alternativen Anlagen im Portfolio haben. Mit ETFs ist Diversifikation leicht umzusetzen, da du damit automatisch viele Werte hältst.

Falls du Einzelaktien kaufst, dann von Unternehmen verschiedenen Branchen. Diversifikation wirkt wie ein Sicherheitsnetz für dein Depot.

4. Panikverkäufe bei Kursschwankungen

Wenn die Kurse fallen, neigen viele Anfänger dazu, ihre Investments aus Angst vor noch größeren Verlusten zu verkaufen.

Häufig ist genau das der falsche Weg. Denn nach einem Abschwung erholen sich die Märkte oft wieder. Wer in der Krise verkauft, macht die Verluste dauerhaft.

Besser: Halte an deiner langfristigen Strategie fest. Erinnere dich, warum du investiert hast und dass kurzfristige Schwankungen normal sind.

5. Fehlende Weiterbildung

Ohne Wissen tappst du leicht in Fallen. Lerne kontinuierlich dazu, zum Beispiel durch Bücher, oder Online Kurse. XTB hat ein umfassendes Bildungsangebot, bestehend aus Fachartikeln, Live-Webinaren und Marktanalysen. Je mehr du über die Märkte weißt, desto selbstbewusster und erfolgreicher wirst du investieren.



Erste Schritte: So startest du mit deiner Geldanlage bei XTB

Mit dem notwendigen Grundwissen kannst du dich an die Umsetzung machen – in nur vier konkreten Schritten.



In 4 Schritten zur ersten Investition

Ziele definieren: Überlege dir zunächst, was du mit deinen Investitionen erreichen möchtest. Geht es um langfristigen Vermögensaufbau, eine Zusatzrente oder einen mittelfristigen Zweck? Setze dir klare Ziele. Budget festlegen: Schaue dir deine Finanzen an und entscheide, wie viel Geld du investieren kannst, ohne dich zu übernehmen. Das kann ein einmaliger Betrag sein und/oder ein monatlicher Sparbeitrag. Anlageprodukt & Broker wählen: Auf Basis deiner Ziele entscheidest du dich für eine Anlagestrategie. Für den Anfang sind meist ETFs sinnvoll. Wähle dann einen passenden Broker aus, über den du diese Produkte kaufen kannst. Achte auf niedrige Kosten, gute Einsteigerfreundlichkeit und zuverlässigen Service.



XTB ist für Anfänger ideal: Niedrige Kosten, viele Produkte und eine intuitive Handelsplattform. Konto eröffnen & investieren: Hast du dich für einen Broker entschieden, eröffne dort ein Konto. Bei XTB geht das komplett online und innerhalb weniger Minuten. Du kannst sogar zunächst ein kostenloses Demokonto nutzen, um dich mit der Plattform vertraut zu machen.



Nach der Registrierung und Verifizierung zahlst du Geld auf dein neues Depot ein. Jetzt steht deinem ersten Investment nichts mehr im Weg: Kaufe deine ersten ETF-Anteile oder Aktien gemäß deiner Strategie. Glückwunsch – du bist jetzt Anleger!



XTBs Plattform und Tools, die dir helfen

Wenn du dich für XTB als Broker entscheidest, stehen dir zahlreiche Tools und Funktionen zur Verfügung, die den Einstieg erleichtern.

Die Handelsplattform xStation 5 ist übersichtlich gestaltet und als App (iOS und Android) oder webbasierte Browserversion verfügbar, sodass du jederzeit den Überblick über dein Portfolio behältst.

Du findest dort Marktanalysen und Charts, um informierte Entscheidungen zu treffen. Ein integrierter Trading-Rechner hilft dir, zu simulieren, welchen Gewinn oder Verlust ein Investment bei einer bestimmten Kursänderung bringen würde.

Mit dem XTB Demokonto kannst du mit virtuellem Geld alle Funktionen ausprobieren, bis du dich sicher fühlst. Diese Werkzeuge sind gerade für Anfänger sehr hilfreich, um Vertrauen zu gewinnen und Fehler zu vermeiden.

Starte jetzt durch!

Der letzte Schritt ist der wichtigste: einfach anfangen!

Wissen anzusammeln ist gut, aber du lernst das Investieren am besten durch die Praxis. Nutze das Demokonto von XTB, um ohne Risiko ein Gefühl für die Abläufe zu bekommen.

Wenn du dich bereit fühlst, eröffne dein Handelskonto – kostenlos und ohne Mindesteinzahlung. Setze deine ersten Pläne in die Tat um und starte mit einem Betrag, bei dem du dich wohlfühlst. Beobachte, wie dein Geld für dich arbeitet.

Jeder noch so kleine Schritt bringt dich näher an deine finanziellen Ziele. Jetzt bist du dran – viel Erfolg beim Investieren!

Key Takeaways – Das Wichtigste auf einen Blick

Investieren für Anfänger muss kein Buch mit sieben Siegeln sein. Wichtig ist zu verstehen, dass ohne Investitionen dein Geld durch Inflation an Wert verliert. Mit den richtigen Anlagen kannst du es hingegen vermehren.

Aktien und ETFs sind dabei die gängigsten Optionen. ETFs bieten eine breite Risikostreuung, während Einzelaktien höhere Chancen (bei höherem Risiko) eröffnen.

Rechtzeitig anzufangen zahlt sich aus, denn der Zinseszinseffekt lässt dein Vermögen über die Zeit wachsen. Fehler wie unüberlegtes Handeln oder mangelnde Diversifikation kannst du vermeiden, indem du dich informierst und ruhig bleibst.

Fang am besten mit klaren Zielen und einem Plan an – zum Beispiel per Sparplan in einen globalen ETF investieren und so Schritt für Schritt Vermögen aufbauen.

Ein einsteigerfreundlicher Broker wie XTB unterstützt dich dabei mit niedrigen Kosten (0% Kommission bis 100.000 Euro plus kostenlose Kontoeröffnung und -führung), Bildungsangeboten und leicht bedienbaren Tools. Kurz gesagt: Starte jetzt mit dem Investieren. Auch mit kleinen Beträgen kannst du im Lauf der Zeit viel erreichen.

Das könnte dich auch interessieren:

Xetra-Gold kaufen für Einsteiger - Alles, was du wissen musst!

Mehr aus dem Ersparten machen: Clevere Alternativen zum Tagesgeld

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus