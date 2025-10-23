Lesezeit: 12 Minute(n)

💡 Während Investitionen in den Russell 2000 attraktive Wachstumschancen bieten, sind sie mit höherer Volatilität verbunden als etwa der S&P 500. Daher sollten Anleger ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen.

💡 Anleger können über den Kauf von Einzelaktien oder über ETFs , die den Russell 2000 nachbilden, in den Index investieren . Letzteres bietet eine breitere Diversifikation. Spekulative Anleger können mit Russell-2000-Futures wie dem US2000 handeln.

💡 Die Branchen innerhalb des Index sind vielfältig , mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie, Finanzen und Gesundheitswesen. Weitere Sektoren sind Technologie, Konsumgüter und Energie.

💡 Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet – Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung haben also einen größeren Einfluss auf die Performance. Kleinere Firmen bieten zwar oft mehr Wachstumspotenzial, sind aber auch volatiler.

💡 Der Russell 2000 ist ein US-Aktienindex , der die Performance der 2.000 kleinsten Unternehmen innerhalb des Russell 3000 abbildet. Der übergeordnete Index repräsentiert etwa 95% der gesamten Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes.

Egal, ob du ein erfahrener Anleger bist oder gerade erst beginnst – der Russell 2000 bietet eine einzigartige Perspektive auf die kleineren Unternehmen Amerikas und deren Wachstumspotenzial.

Obwohl er oft von größeren Indizes wie dem S&P 500 überschattet wird, spielt der Russell 2000 eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den Puls von Innovation, Wachstum und Risiko an den US-Märkten zu verstehen.

Als Teil des umfassenderen Russell 3000 Index beinhaltet der Russell 2000 die 2.000 kleinsten börsennotierten US-Unternehmen und gibt damit ein genaues Bild über den Zustand und die Trends in den kleineren Segmenten der Wirtschaft.

Der Russell 2000 , oder auch US2000 Index , ist ein wichtiger Indikator für den US-Aktienmarkt und bietet Anlegern Einblicke in die Performance von Small Caps – also Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung.

Was ist der Russell 2000 Index?

Der Russell 2000 ist ein US-Aktienindex und Teil des übergeordneten Russell 3000, der rund 95% des gesamten US-Aktienmarktes abbildet. Der Index wurde 1984 von der Frank Russell Company ins Leben gerufen und wird heute von FTSE Russell verwaltet. Er umfasst die 2.000 kleinsten Unternehmen innerhalb des Russell 3000 und dient dazu, die Performance kleinerer US-Unternehmen zu bewerten.

Viele Anleger nutzen den Russell 2000, um den Gesundheitszustand der US-Wirtschaft zu beurteilen. Der Grund: Im Gegensatz zu großen multinationalen Konzernen sind kleine Unternehmen stärker von der Binnenkonjunktur abhängig und spiegeln daher die Dynamik des US-Marktes unmittelbarer wider.

Ein ETF auf den Russell 2000 bietet Anlegern die Möglichkeit, einfach und kostengünstig in eine breite Auswahl dieser kleineren Unternehmen zu investieren. Durch die Streuung über viele Branchen hinweg reduziert ein solcher ETF das Risiko einzelner Titel und ermöglicht gleichzeitig, vom Wachstumspotenzial des Russell 2000 Index zu profitieren.

Obwohl sich etwa 66% der Unternehmen im Russell 2000 mit denen im Russell 3000 natürlich überschneiden, macht der Russell 2000 nur rund 8% der gesamten Marktkapitalisierung des Russell 3000 aus – hauptsächlich aufgrund des hohen Gewichts großer Technologieunternehmen im übergeordneten Index.

Zu den wichtigsten Sektoren im Russell 2000 zählen Industrie, Gesundheitswesen, Finanzen und Technologie, ergänzt durch weitere Branchen wie Konsumgüter und Energie.



Interessante Fakten zum Russell 2000 Index

Ursprung & Bedeutung Der Russell 2000 Index wurde 1984 eingeführt, um die Performance kleinerer US-Unternehmen zu messen. Er ist Teil des Russell 3000 und gilt als wichtiger Indikator für Small Cap Aktien in den USA. Jährliche Anpassung Der Index wird jedes Jahr im Juni neu gewichtet, um Marktveränderungen widerzuspiegeln. Dabei werden Unternehmen hinzugefügt oder entfernt – ein Vorgang, der häufig kurzfristige Marktbewegungen auslöst. Technologieboom & Krisen In den 1990er‑Jahren profitierte der Russell 2000 stark vom Tech‑Boom und übertraf zeitweise den S&P 500. Während der Finanzkrise 2008 fiel er stark, erholte sich jedoch rasch – ein Zeichen für die Widerstandskraft kleinerer Unternehmen. "Small‑Cap‑Rally" & Marktzyklen In Phasen wirtschaftlicher Erholung performen kleinere Firmen häufig besser. Nach dem Corona Crash 2020 führte der Russell 2000 die Erholung an – dank Agilität und Innovationskraft. Der Russell 2000 als Benchmark Heute gilt der Russell 2000 Index als wichtigste Benchmark für Small Cap ETFs und Fonds. Er liefert wertvolle Einblicke in die Dynamik der US‑Wirtschaft und dient als Gradmesser für Wachstum und Unternehmererfolg.

Wie funktioniert der Russell 2000 Index?

Ähnlich wie größere Indizes – etwa der Nasdaq 100 oder der S&P 500 – ist auch der Russell 2000 Index nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, dass nicht alle Unternehmen im Index den gleichen Einfluss haben: Je größer die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, desto stärker wirkt sich seine Kursentwicklung auf den gesamten Index aus und umgekehrt.

Da sich die Märkte ständig verändern, wird der Russell 2000 einmal jährlich neu zusammengesetzt. Diese sogenannte Rebalancierung findet in der Regel im Juni statt und erstreckt sich über mehrere Wochen. Während dieses Prozesses werden Unternehmen ausgewählt, die neu in den Index aufgenommen oder daraus entfernt werden.

So bleibt der Russell 2000 stets ein präziser Indikator für die aktuelle Lage von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen.

Zusammensetzung des Russell 2000 Index

Der Russell 2000 umfasst wie gesagt 2.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Anders als bei Indizes wie dem Dow Jones oder dem Nasdaq 100 entscheidet kein Komitee über die Zusammensetzung – die Auswahl erfolgt automatisch auf Basis der Daten des Russell 3000, wobei die 2.000 kleinsten börsennotierten US-Unternehmen berücksichtigt werden.

Um in den Russell 2000 aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

Sitz : Das Unternehmen muss seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben.

: Das Unternehmen muss seinen Hauptsitz in den haben. Marktkapitalisierung : Es muss zu den 2.000 kleinsten Unternehmen im Russell 3000 gehören.

: Es muss zu den im Russell 3000 gehören. Liquidität : Die Aktien des Unternehmens müssen ausreichend handelbar sein, also ein gewisses tägliches Handelsvolumen aufweisen.

: Die Aktien des Unternehmens müssen sein, also ein gewisses tägliches Handelsvolumen aufweisen. Aktienstruktur: Es müssen frei handelbare Stammaktien mit einem Free Float von mindestens 5% vorhanden sein.



Welche Branchen sind Teil des Russell 2000 Index?

Der Russell 2000 ist ein breit diversifizierter Index, der Unternehmen aus nahezu allen Branchen umfasst, darunter:

Industrie

Finanzen

Gesundheitswesen

Zyklischer Konsum

Technologie

Energie

Immobilien

Grundstoffe

Grundbedarfsgüter

Öffentlicher Sektor

Telekommunikation



Vom Russell 2000 in die großen Indizes: Erfolgsstories bekannter Unternehmen

Viele heute weltbekannte Konzerne starteten erst im Russell 2000 Index, bevor sie in größere Indizes wie den S&P 500 oder den Nasdaq 100 aufstiegen. Einige Beispiele dafür sind:

Tesla (TSLA.DE) – Vom Russell 2000 über den Nasdaq 100 bis in den S&P 500.

(TSLA.DE) – Vom Russell 2000 über den Nasdaq 100 bis in den S&P 500. Netflix (NFC.DE) – Wuchs aus dem Russell 2000 heraus und wurde später Teil des Nasdaq 100 und S&P 500.

(NFC.DE) – Wuchs aus dem Russell 2000 heraus und wurde später Teil des Nasdaq 100 und S&P 500. Nvidia (NVD.DE) – Entwickelte sich vom Small Cap zum globalen Tech-Giganten und Bestandteil der größten US-Indizes.

(NVD.DE) – Entwickelte sich vom Small Cap zum globalen Tech-Giganten und Bestandteil der größten US-Indizes. Amazon (AMZN.DE) – Begann im Russell 2000, bevor es zum Schwergewicht im S&P 500 und Nasdaq 100 wurde.

(AMZN.DE) – Begann im Russell 2000, bevor es zum Schwergewicht im S&P 500 und Nasdaq 100 wurde. Microsoft (MSF.DE) – Ursprünglich im Russell 2000, heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.

(MSF.DE) – Ursprünglich im Russell 2000, heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Adobe (ADBE.US) – Wechselte vom Russell 2000 in den Nasdaq 100 dank des Erfolgs im Bereich Software und digitale Medien.

(ADBE.US) – Wechselte vom Russell 2000 in den Nasdaq 100 dank des Erfolgs im Bereich Software und digitale Medien. Salesforce (CRM.US) – Führender Anbieter von Cloud-CRM-Lösungen, der sich vom Russell 2000 in den S&P 500 hochgearbeitet hat.

(CRM.US) – Führender Anbieter von Cloud-CRM-Lösungen, der sich vom Russell 2000 in den S&P 500 hochgearbeitet hat. Electronic Arts (EA.US) – Vom Russell 2000 in den S&P 500 aufgestiegen und heute einer der größten Spieleentwickler weltweit.

Diese Beispiele zeigen, dass der Russell 2000 Index ein echtes Sprungbrett für Wachstum sein kann. Viele Unternehmen, die dort beginnen, entwickeln sich zu globalen Marktführern. Wer also in einen Russell 2000 ETF investiert, investiert zugleich in das Innovationspotenzial der Zukunft.

Welche Handelszeiten hat der Russell 2000?

Wie die meisten US-Aktienindizes wird auch der Russell 2000 Index von Montag bis Freitag gehandelt – jeweils von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr EST, also 15:30 bis 22:00 Uhr MEZ.

An US-Feiertagen bleibt der Handel geschlossen. Zu den Tagen, an denen der Russell 2000 nicht gehandelt wird, gehören beispielsweise Neujahr oder Martin Luther King Day.

Wenn du also in einen Russell 2000 ETF investieren oder auf dessen kurzfristige Marktbewegungen setzen möchtest, solltest du diese Handelszeiten und Feiertage stets im Blick behalten, um strategisch günstig zu handeln.



So kannst du in den Russell 2000 investieren

Der Russell 2000 Index ist für viele Anleger äußerst attraktiv, da er das Potenzial kleinerer US-Unternehmen bündelt. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass der Index volatiler als große Indizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq 100 ist. Diese höhere Schwankungsanfälligkeit bedeutet, dass seine Entwicklung sowohl von allgemeinen Marktbewegungen als auch von der Performance einzelner Unternehmen beeinflusst wird.

Bevor du in den Russell 2000 oder einen Russell 2000 ETF investierst, solltest du deine Anlageziele und Risikobereitschaft also klar definieren.

Die wohl beliebtesten Arten, um in den Russell 2000 Index zu investieren, sind Einzelaktien und ETFs. Bitte beachte, dass es sich in diesem Ratgeber zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung handelt, sondern lediglich eine beispielhafte Veranschaulichung geben soll.

Investment über Einzelaktien

Eine Möglichkeit, in den Russell 2000 zu investieren, besteht darin, Aktien einzelner Unternehmen aus dem Index zu kaufen – etwa Microstrategy, Carvana oder GEO Group. Diese Strategie ermöglicht gezielte Investitionen, ist aber mit einem höheren Risiko verbunden.

Hier sind beispielhaft einige der bekanntesten Unternehmen, die aktuell im Russell 2000 vertreten sind:

Super Micro Computer (SMCI.US) – Führender Anbieter energieeffizienter Serverlösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Unternehmensmärkte.

(SMCI.US) – Führender Anbieter energieeffizienter Serverlösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Unternehmensmärkte. Comfort Systems USA (FIX.US) – Spezialisiert auf Installation, Wartung und Reparatur von HVAC-Systemen für gewerbliche und industrielle Kunden.

(FIX.US) – Spezialisiert auf Installation, Wartung und Reparatur von HVAC-Systemen für gewerbliche und industrielle Kunden. Abercrombie & Fitch (ANF.US) – International bekannter Modehändler für Freizeitkleidung und Lifestyle-Produkte, insbesondere für junge Erwachsene.

(ANF.US) – International bekannter Modehändler für Freizeitkleidung und Lifestyle-Produkte, insbesondere für junge Erwachsene. Hanesbrands (HBI.US) – Hersteller von Markenbekleidung wie Hanes, Playtex und Champion, mit Schwerpunkt auf Unterwäsche, Sport- und Freizeitmode.

(HBI.US) – Hersteller von Markenbekleidung wie Hanes, Playtex und Champion, mit Schwerpunkt auf Unterwäsche, Sport- und Freizeitmode. Cal-Maine Foods (CALM.US) – Größter Produzent und Vermarkter von Schaleneiern in den USA, bekannt für hohe Qualität und starke Marktpräsenz.

(CALM.US) – Größter Produzent und Vermarkter von Schaleneiern in den USA, bekannt für hohe Qualität und starke Marktpräsenz. Mosaic Co. (MOS.US) – Weltweit führender Produzent von Düngemitteln (Kalium und Phosphat), die zur Steigerung landwirtschaftlicher Erträge beitragen.

(MOS.US) – Weltweit führender Produzent von Düngemitteln (Kalium und Phosphat), die zur Steigerung landwirtschaftlicher Erträge beitragen. Revolve Group (RVLV.US) – Online-Modehändler, der sich an Millennials und die Generation Z richtet, mit einem Fokus auf trendige Kleidung und Accessoires.

(RVLV.US) – Online-Modehändler, der sich an Millennials und die Generation Z richtet, mit einem Fokus auf trendige Kleidung und Accessoires. Universal Display Corporation (OLED.US) – Technologieunternehmen, das OLED-Lösungen für Displays und Beleuchtung entwickelt und an Elektronik- sowie Automobilhersteller liefert.

(OLED.US) – Technologieunternehmen, das OLED-Lösungen für Displays und Beleuchtung entwickelt und an Elektronik- sowie Automobilhersteller liefert. Crocs Inc. (CROX.US) – Weltweit bekannte Schuhmarke, berühmt für ihre komfortablen Schaumstoff-Clogs und vielfältigen Lifestyle-Modelle.

(CROX.US) – Weltweit bekannte Schuhmarke, berühmt für ihre komfortablen Schaumstoff-Clogs und vielfältigen Lifestyle-Modelle. Vail Resorts (MTN.US) – Betreiber von Skigebieten und Urlaubsdestinationen in Nordamerika mit Fokus auf Premium-Erlebnisse und Outdoor-Aktivitäten.



Investition in einen Russell 2000 ETF

Eine einfachere und diversifiziertere Variante ist die Investition in einen Russell 2000 ETF. Solche börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds) bilden die Performance des Index nach und ermöglichen es Anlegern, indirekt in alle 2.000 Unternehmen zu investieren.

So lässt sich das Risiko einzelner Ausreißer reduzieren, während man dennoch vom allgemeinen Wachstum der Small Caps profitieren kann.

Hier folgt beispielhaft eine Übersicht einiger ETFs, die den Russell 2000 Index nachbilden:

Amundi Russell 2000 UCITS (Acc, EUR) (RS2K.DE)

(Acc, EUR) (RS2K.DE) SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc EUR) (ZPRR.DE)

(Acc EUR) (ZPRR.DE) Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C (Acc, EUR) (XRS2.DE)

(Acc, EUR) (XRS2.DE) Invesco Russell 2000 UCITS (Acc, EUR) (SR2000.DE)

(Acc, EUR) (SR2000.DE) L&G Russell 2000 US Small Cap Qlty U (Acc, EUR) (ETLZ.DE)

Anleger, die in einen Russell 2000 ETF investieren, erhalten Zugang zu der gesamten Auswahl an kleineren Unternehmen und profitieren von der Chance, an ihrem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial teilzuhaben. Besonders in Phasen, in denen die US-Regierung Steuern senkt, neigen kleinere Unternehmen dazu, sich besser zu entwickeln als große Konzerne.

Ein weiteres Merkmal vieler Small-Cap-Unternehmen im Russell 2000 ist ihre höhere Verschuldung. Diese Firmen haben oft mehr Kredite mit variabler Verzinsung, während große Unternehmen tendenziell über mehr langfristige, fest verzinste Schulden verfügen. Wenn die US-Notenbank (Federal Reserve) die Zinsen senkt, sinken dadurch die Finanzierungskosten – was kleineren Unternehmen im Russell 2000 in der Regel besonders zugutekommt.

Alternativ: CFDs auf den Russell 2000 handeln

Neben dem direkten Kauf von Aktien oder ETFs besteht auch die Möglichkeit, über CFDs (Contracts for Difference) am Russell 2000 Index teilzunehmen.

Eine Möglichkeit dafür ist ein Index CFD auf den Russell 2000 (US2000), der es ermöglicht, die Kursentwicklung des gesamten Index flexibel zu handeln – ohne physisch in die zugrunde liegenden Aktien zu investieren.

Darüber hinaus lassen sich auch ETF CFDs handeln, die die Performance eines Russell 2000 ETF abbilden. Beide Varianten erlauben es, auf steigende oder auf fallende Kurse zu setzen und durch den Einsatz von Hebelwirkung kurzfristige Marktbewegungen effizient zu nutzen.

Da der CFD Handel jedoch mit höherem Risiko verbunden ist und Verluste das eingesetzte Kapital übersteigen können, sollten CFDs vor allem von erfahrenen Anlegern genutzt werden, die mit Risikomanagement und Marktvolatilität vertraut sind.



Du möchtest in den Russell 2000 investieren? Das sind unsere Tipps

Eine Investition in den Russell 2000 Index kann ein spannender Weg sein, um von den Wachstumschancen kleinerer US-Unternehmen zu profitieren. Small-Cap-Aktien bieten oft erhebliches Potenzial – sind jedoch auch mit höheren Risiken verbunden.

Um erfolgreich in den Russell 2000 ETF oder in Einzelwerte des Index zu investieren, ist eine klare Strategie entscheidend. Hier sind acht praxisnahe Tipps, die dir helfen, deine Anlage im Russell 2000 gezielt zu gestalten:

Risiko und Rendite abwägen – Small Caps schwanken stärker als große Unternehmen, bieten dafür aber höhere Ertragschancen. Prüfe deine Risikobereitschaft, bevor du investierst. Langfristig denken – Der Russell 2000 kann kurzfristig volatil sein, zeigt aber langfristig solide Wachstumschancen. Breit streuen – Investiere in verschiedene Branchen, um Risiken zu mindern. Ein Russell 2000 ETF hilft, automatisch zu diversifizieren. Konjunktur im Blick behalten – Kleine Firmen reagieren sensibel auf Zinsen, Inflation und Wirtschaftsdaten. Eine gute Marktbeobachtung hilft beim Timing. Auf solide Unternehmen setzen – Bevorzuge Firmen mit gesunder Bilanz, niedrigem Schuldenstand und starkem Management. Mit Schwankungen rechnen – Der Index ist volatil. Wer Ruhe bewahrt, kann langfristig überdurchschnittlich profitieren. Versteckte Chancen nutzen – Achte auf unterbewertete Unternehmen mit klarer Wachstumsstory – oft stecken hier die künftigen Gewinner. Regelmäßig informieren – Bleibe über Markt- und Branchenentwicklungen im Bilde. Wissen ist beim Small-Cap-Investing entscheidend.

Key Takeaways: Das Wichtigste zum Russell 2000 Index

Der Russell 2000 Index steht wie kaum ein anderer für den unternehmerischen Geist und die Innovationskraft kleiner US-Unternehmen. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, direkt am Wachstum der amerikanischen Small-Cap-Wirtschaft teilzuhaben – einem Segment, das häufig schneller auf neue Trends reagiert und überdurchschnittliche Renditechancen bietet.

Wer über einen Russell 2000 ETF investiert, profitiert von einer breiten Diversifikation und kann das Wachstumspotenzial zahlreicher aufstrebender Unternehmen nutzen, ohne sich auf Einzeltitel festzulegen. Dabei sollte man stets die höhere Volatilität kleinerer Werte im Blick behalten – denn sie birgt sowohl Risiko als auch die Chance auf überdurchschnittliche Erträge.

