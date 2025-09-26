Lesezeit: 12 Minute(n)

Dieser Leitfaden nimmt dir die Berührungsängste und zeigt schrittweise, verständlich und praxisnah, wie du als Anfänger erfolgreich Aktien kaufst.

Dennoch sind viele Deutsche skeptisch: Zwar besaßen 2024 rund 12 Millionen Bundesbürger Aktien oder ETFs (etwa jeder Sechste), doch die Mehrheit lässt ihr Geld noch ungenutzt.

Wer aber Aktien kauft, wurde dafür historisch gesehen mit einer überdurchschnittlichen Rendite belohnt. Erst im Juli 2025 hat der deutsche Leitindex DAX mit über 24.000 Punkten ein neues Allzeithoch markiert.

Dabei bieten Aktien enorme Chancen für den Vermögensaufbau. Besonders in Zeiten niedriger Sparzinsen und spürbarer Inflation verliert Geld, das nur auf dem Konto liegt, an Wert.

Für Einsteiger wirkt die Welt der Aktien oft einschüchternd. Es stellen sich Fragen wie: „Wie fange ich an? Wie riskant ist es Aktien zu kaufen?”

Warum lohnt es sich, als Anfänger Aktien zu kaufen?

Aktien sind langfristig eine der attraktivsten Anlageformen, um Vermögen aufzubauen. Der wichtigste Grund: ihre überdurchschnittlichen Renditechancen.

Laut Deutschem Aktieninstitut lassen sich mit globalen Investments, zum Beispiel in die Aktien des MSCI World Index, langfristig durchschnittlich Renditen von 6–9 % pro Jahr erreichen. Das ist weit mehr als bei Tages- oder Festgeld und Anleihen.

Zeit ist dabei dein Verbündeter. Der Zinseszins-Effekt ist nämlich eine zentrale Säule des Vermögensaufbaus. Er beschreibt das Prinzip, dass nicht nur das investierte Kapital, sondern auch die erzielten Gewinne, wenn sie ihrerseits wieder angelegt werden, künftig zusätzliche Erträge generieren.

Einfach gesagt: Wenn du deine erhaltenen Dividenden (deine Beteiligung am Gewinn des Unternehmens) oder die Kursgewinne wieder investierst, erhöht sich die Basis für die nächste Gewinnberechnung, was zu einem immer schnelleren Vermögenswachstum führt. Je länger die Anlagedauer und je konsequenter die Reinvestition, desto stärker wirkt der Zinsenzinseffekt.

Natürlich sind Kursschwankungen und Risiken an der Börse nie auszuschließen. Doch auch hier hilft ein langer Atem: Wer sein Geld langfristig, also zehn Jahre und mehr investiert, gleicht die meisten Börsentiefs wieder aus.

Historisch gesehen war es bei einem Anlagehorizont von über 12 bis 15 Jahren äußerst unwahrscheinlich, einen Verlust zu erleiden, sofern man breit gestreut investiert hat

Nicht zuletzt bieten Aktien Inflationsschutz, wohingegen Geld auf dem Giro- oder Festgeldkonto an Kaufkraft einbüßt.

Fazit: Es lohnt sich, früh mit dem Kauf von Aktien zu starten. Du profitierst vom Zinseszinseffekt, baust einen Puffer gegen Inflation auf und sicherst dir deine Teilhabe am Wirtschaftswachstum. Wichtig ist, schrittweise und informiert vorzugehen. Wie genau, erläutern die folgenden Kapitel.



Erste Schritte als Anfänger: Wie funktioniert der Kauf von Aktien?

Auch ohne Vorkenntnisse kannst du unkompliziert deine ersten Aktien kaufen. Hier eine einfache Anleitung in drei Schritten:

1) Depot eröffnen – was brauchst du und worauf solltest du achten?

Zunächst benötigst du ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Online Broker. Das Depot ist quasi dein Konto für Aktien. Vergleiche Anbieter und wähle einen Broker mit gutem Ruf, geringen Kosten und moderner Handelsplattform.

Die Depoteröffnung läuft heute meist online ab: Du gibst persönliche Daten ein, legitimierst dich online und schließt den Antrag ab. Nach der Bestätigung eröffnet der Broker dein Verrechnungskonto, über das Käufe und Verkäufe abgewickelt werden.

2) Geld einzahlen und ersten Kauf tätigen

Ist das Konto aktiv, musst du Geld einzahlen, um Aktien kaufen zu können. Überlege dir, wie viel Kapital du zum Start einsetzen möchtest. Investiere nur frei verfügbare Mittel, die du mittelfristig entbehren kannst.

Quelle: XTB App



Per Banküberweisung, Kreditkarte oder andere externe Zahlungsdienstleister (bei XTB auch ganz bequem mit dem eWallet) transferierst du den gewünschten Betrag auf dein Depotkonto. Sobald das Geld dort eingegangen ist, bist du bereit für den ersten Aktienkauf.

Suche dir eine Aktie (oder einen Exchange Traded Fund bzw. ETF, also einen börsengehandelten Fonds) aus, die du kaufen möchtest. Für den Anfang eignen sich bekannte Unternehmen oder breit aufgestellte ETFs. In der Handelsplattform gibst du nun eine Kauforder ein.

Das heißt, du wählst das Wertpapier aus, definierst die Ordergröße (Anzahl der gewünschten Aktien) und den Ordertyp. Für Anfänger empfiehlt sich eine Market Order, die zum aktuellen Marktpreis sofort ausgeführt wird. In der XTB App könnte das am Beispiel der Mercedes Benz Aktie (MBG.DE) so aussehen:

Quelle: XTB App, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



Alternativ kannst du mit einer Limit Order einen Höchstpreis festlegen, zu dem du bereit bist zu kaufen. Prüfe alle Angaben und sende die Order ab. Der Broker führt sie an der Börse aus und die gekauften Aktien erscheinen danach in deinem Depot.

Wie kann man seine Aktien wieder verkaufen?

Möchtest du deine Aktien später verkaufen, funktioniert es im Grunde genauso einfach. Du erteilst eine Verkaufsorder: Aktie auswählen, Anzahl angeben und als Ordertyp Markt oder Limit wählen. Bei einer Market Order verkaufst du wieder sofort zum aktuellen Kurs, bei einer Limit Order zu deinem Wunschpreis (sofern dieser am Markt erreicht wird).

Nach Ausführung wird die Position aufgelöst, und der Verkaufserlös landet auf deinem Verrechnungskonto. Von dort kannst du das Geld jederzeit zurück auf dein Girokonto überweisen.

Beachte: Gewinne aus Aktienverkäufen unterliegen der Kapitalertragssteuer, die dein Broker als Abgeltungssteuer automatisch an das Finanzamt abführt.

So findest du als Anfänger die passenden Aktien

Am Anfang fragen sich die meisten: „Welche Aktien soll ich überhaupt kaufen?“ Die Auswahl ist schließlich riesig. Aber mit ein paar Grundregeln findest du Wertpapiere, die zu einem Anfänger-Depot passen.

Welche Kriterien sollten bei der Aktienwahl beachtet werden?

Für Einsteiger ideal ist, auf etablierte, robuste Unternehmen zu setzen. Prüfe bei einer Aktie einfache Kennzahlen und Fakten:

Ist das Unternehmen seit Jahren profitabel?

Hat es einen bekannten Markennamen oder eine führende Stellung in seiner Branche?

Gilt das Management als fähig?

Stammen die Umsätze aus einem stabilen, zukunftsfähigen Geschäftsmodell?

Solche Aktien sind zwar keine Garantie für Gewinne, aber sie haben historisch eine gewisse Stabilität gezeigt. Vermeide zunächst hochspekulative Aktien von unbekannten, kleinen Firmen (sogenannte Penny Stocks), die extrem schwanken können.

Auch gehypte Trendaktien, häufig im Tech-Sektor zu finden, können für Anfänger schwierig sein, da ihre Kurse stark volatil sind. Lieber setzt du auf „langweilige“, solide Firmen mit gesundem Kerngeschäft.

Blue Chip Aktien & defensive Werte

Ein guter Ansatz für Anfänger ist, in Blue Chip Aktien zu investieren, in Deutschland auch Standardwerte genannt. Das sind Aktien von großen, etablierten Unternehmen, oft mit hoher Marktkapitalisierung, die in ihrer Branche führend sind, etwa bekannte DAX- oder Dow-Jones-Konzerne.

Blue Chips gelten als relativ krisenresistent: Sie verfügen über finanzielle Stärke, erzielen meist stabile Gewinne und zahlen oft regelmäßige Dividenden an ihre Aktionäre. Zwar wachsen sie häufig langsamer als kleinere Firmen, aber dafür ist das Risiko geringer.

Daneben sind sogenannte defensive Aktien interessant. Diese stammen aus Branchen, die wenig konjunkturabhängig sind, wie etwa Versorgung (Strom, Wasser), Telekom, Gesundheit oder Basiskonsumgüter (Lebensmittel, Hygieneartikel).

Die Kurse defensiver Titel schwanken erfahrungsgemäß weniger, weil ihre Produkte unabhängig vom Wirtschaftszyklus immer gebraucht werden.

Kurzum: Für Anfänger, die noch Erfahrung sammeln, bieten Blue Chips und defensive Werte also einen vergleichsweise sicheren Hafen im Aktienmarkt.

ETFs als Einsteiger-Alternative zu Einzelaktien?

Fall du lieber nicht gleich auf einzelne Aktien setzen oder mit geringem Aufwand breit streuen möchtest, dann sind ETFs eine hervorragende Option.

Ein ETF bündelt viele Aktien in einem Fonds und bildet einen Index ab, etwa den MSCI World mit über 1.500 Aktien weltweit oder den DAX mit 40 deutsche Standardwerten. Mit nur einem Kauf investierst du so auf einen Schlag in Dutzende Unternehmen. Das reduziert dein Risiko enorm, da nicht der Erfolg eines einzelnen Unternehmens entscheidet, sondern die Durchschnittsentwicklung des Gesamtmarktes.

Für Anfänger sind ETFs besonders attraktiv, weil sie kostengünstig und einfach zu verstehen sind: Du kaufst sie genauso wie eine Aktie und partizipierst an der Marktentwicklung. Laut Zahlen des Deutschen Aktieninstituts nutzen etwa 85 % der Aktienanleger in Deutschland Fonds oder ETFs.

Besonders für beschränkte Budgets oder Sparpläne sind ETFs sinnvoll, da du bereits mit kleinen Beträgen (bei XTB schon ab 15 Euro monatlich) ein global diversifiziertes Portfolio aufbauen kannst.

Überlege also, ob du einen Teil deines Geldes in breit streuende ETFs steckst. Gerade am Anfang reduzierst du so Komplexität und Risiko.

Diversifikation: Warum Streuung entscheidend ist

Egal ob du auf Einzelaktien, ETFs oder beides setzt – die Streuung deines Kapitals ist der Schlüssel. Setze nie alles auf eine Karte!

Schon mit fünf bis zehn unterschiedlichen Titeln aus verschiedenen Branchen erzielst du eine Grunddiversifikation. Mit ETFs geht es noch einfacher, da bei ihnen die Streuung bereits integriert ist.

Achte auch darauf, geographisch zu streuen, also nicht nur deutsche Aktien kaufen, sondern auch US-amerikanische, europäische oder asiatische erhöht ebenfalls die Stabilität.

Auch der Kauf von Fractional Shares (Teilaktien) erleichtert die Diversifikation enorm, selbst mit wenig Geld. Hast du etwa 100 €, könntest du 5 × 20 € in fünf verschiedene Aktien oder ETFs stecken, anstatt alles in nur eine Aktie.

Tipps für den ersten Aktienkauf: Wie vermeidet man typische Fehler?

Gerade am Anfang machen viele Anleger ähnlich gelagerte Fehler. Hier sind vier typische Anfängerfehler und wie du sie vermeidest, bevor sie dich Geld kosten:

Fehler: Alles auf eine Karte setzen. Vermeide das sogenannte Klumpenrisiko. Investiere nicht dein gesamtes Geld in eine einzige Aktie. Selbst ein scheinbar todsicherer Tipp kann sich enttäuschend entwickeln.



Besser: Streue dein Geld über mehrere Anlagen (siehe Diversifikation oben).

Fehler: Zu emotional handeln. Angst und Gier sind schlechte Ratgeber an der Börse. Anfänger neigen dazu, in Panik bei fallenden Kursen übereilt zu verkaufen oder bei Rekordständen der Kurse euphorisch nachzukaufen.



Besser: Bewahre Ruhe und folge deinem Plan. Das Auf und Ab der Kurse ist fester Bestandteil der Börse. Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern entscheide rational.

Fehler: Nicht langfristig denken. Viele Neueinsteiger erhoffen sich schnellen Reichtum und springen hektisch von einem Trend zum nächsten, um ihre Gewinne zu maximieren. Erfolgreiches Investieren ist jedoch ein Marathon, kein Sprint.



Besser: Plane für Jahre oder Jahrzehnte, nicht für Tage oder gar Stunden. Setze dir realistische Ziele und habe Geduld, anstatt jedem kurzfristigen Hype hinterherzujagen. Langfristig profitierst du vom Wachstum der Wirtschaft, kurzfristige Gewinnoptimierung ist eher Glücksache.

Fehler: Information und Weiterbildung vernachlässigen. Viele Anfänger unterschätzen, wie wichtig Wissen für den Erfolg an der Börse ist. Wer sich nicht mit Markttrends, Analysemethoden oder den Grundlagen verschiedener Anlageformen auseinandersetzt, läuft Gefahr, unüberlegt zu handeln.



Besser: Informiere dich regelmäßig über Finanz- und Wirtschaftsthemen und befasse dich mit Marktanalysen. Mit soliden Grundlagen kannst du Chancen erkennen, Risiken einschätzen und bessere Entscheidungen treffen.

Du solltest dich auch nicht scheuen, Fragen zu stellen oder Hilfe zu suchen. Sei es durch Fachbücher, Online Ratgeber oder erfahrene Anleger in Communities. Lernen gehört dazu, und jeder fängt mal an. Fehler sind unvermeidbar, entscheidend ist daraus zu lernen.

Key Takeaways – Das Wichtigste auf einen Blick

Du brauchst nicht viel Kapital, um anzufangen. Schon zweistellige Eurobeträge oder Sparpläne genügen, um erste Erfahrungen am Aktienmarkt zu sammeln. Wichtig ist, überhaupt zu starten. Je früher, desto besser.

Verteile dein Geld breit auf verschiedene Aktien oder nutze ETFs, um das Risiko zu streuen. Eine breite Streuung senkt die Auswirkungen einzelner Verluste deutlich und sorgt für einen glatteren Vermögensaufbau.

Benutzerfreundliche Handelsplattformen machen den Aktienkauf für Anfänger heute so einfach wie Online Banking. Depot eröffnen, Geld einzahlen und es kann losgehen.

Lass dich außerdem nicht von täglichen Börsenschwankungen verrückt machen. Geduld und ein langer Atem führen in der Regel zum Erfolg. Plane mit einem Anlagehorizont von mehreren Jahren und bleibe deiner Strategie treu, anstatt impulsiv zu handeln.