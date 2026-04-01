Los mercados celebran con fuertes subidas el posible fin de la guerra de Irán. En un giro drástico de los acontecimientos ayer por la mañana se anunciaba que Donald Trump tenía la intención de declarar la victoria en la guerra con Irán. Alrededor del mediodía, el mercado subió aún más tras un informe que decía que el presidente de Irán afirmaba que su país estaba listo para poner fin a la guerra si Estados Unidos aceptaba su plan de paz de cinco puntos. Luego, tras el cierre del mercado, Trump dijo a los periodistas que Estados Unidos saldría de la zona de guerra en 2-3 semanas.

El mercado empieza a descontar el fin de la guerra

Ahora mismo hay un 60 % de posibilidades de que la guerra termine en abril y solo un 20 % de que se extienda más allá de junio. Con ello las acciones americanas registraron su mayor repunte desde mayo, al igual que en Asia ante la especulación de que tanto Estados Unidos como Irán podrían estar buscando una salida al conflicto. El S&P 500 subió un 2,9% y el Nasdaq Composite un 3,8%.

El índice de referencia estadounidense de gran capitalización cerró marzo con un descenso del 5,1%. Entre los componentes del índice, el 84% registró descensos durante el mes, con 144 acciones que cayeron al menos un 10,0% y 46 que cayeron al menos un 15,0% en marzo. Los mercados han aguantado el golpe durante más de un mes y las expectativas pueden haber tocado fondo, por lo que cualquier atisbo de esperanza es ahora mucho más valioso.

El índice All-World de todas las acciones mundiales (incluidos mercados emergentes y desarrollados) alcanzó su máximo antes de que comenzara la crisis, pero solo ha caído un 8%. No se trata del 10% que muchos exigen para una corrección, y es solo la quinta mayor caída de esta década.

Personalmente, creo que veremos más volatilidad impulsada por las noticias en los próximos días, y los inversores pronto exigirán pruebas concretas de que el fin de la guerra está cerca. El índice Vix, considerado el “indicador del miedo” de Wall Street, se mantuvo por encima de 25 al cierre del martes. Esto es una señal de que los inversores siguen muy atentos a la interrupción del tráfico de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

En definitiva, persiste la creencia de que esta guerra concluirá sin daños económicos duraderos. Sin pruebas de que esto perjudique los beneficios de las empresas, lo que se pondrá a prueba cuando empiecen a anunciar sus resultados del primer trimestre, pero el mercado espera un crecimiento de beneficios al 12% en la media de los últimos trimestres.

La duda reside en el papel de Irán. Parece claro que ha sabido jugar sus cartas atacando donde más le duele a Trump, en la economía. Esta gente ya está aislada de la economía mundial, pero ahora deciden quién recibe petróleo y a qué precio. Si todo acaba así es como si se convirtieran en el banco central más importante del mundo.

A nivel corporativo, Oracle anunció despidos de entre 20.000 y 30.000 empleados el martes por la mañana, aproximadamente el 18% de su plantilla global, mediante un único correo electrónico enviado a las 6 de la mañana. Se espera que los recortes liberen entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en flujo de caja. Las acciones de Oracle han perdido más de la mitad de su valor desde septiembre de 2025 y la empresa ahora acumula más de 124.000 millones de dólares en deuda, frente a los 89.000 millones de dólares de hace un año, con un flujo de caja libre negativo en 10.000 millones el trimestre pasado.

¿Qué esperar del mes de abril?

Los inversores han tenido que lidiar con mucha actividad este trimestre. Desde el pánico generado por la IA, las dudas sobre el crédito privado, pasando por la anulación de los aranceles, hasta este conflicto en Irán, la actividad ha sido prácticamente ininterrumpida durante los últimos tres meses.

El mes de abril no sólo será importante para identificar los siguientes pasos en la guerra en Irán. Durante las próximas semanas se producirán eventos económicos de gran relevancia. Por un lado se inicia la temporada de resultados. Las estimaciones de beneficios del S&P 500 han seguido al alza incluso tras el inicio del conflicto.

El crecimiento esperado a 12 meses ha aumentado con fuerza, liderado por energía, pero con revisiones positivas en prácticamente todos los sectores, incluido tecnología.

Y por otro lado, es un mes clave para la política monetaria. A finales de mes se reúnen los 4 bancos centrales más importantes del mundo. En principio Japón, Reino Unido y el BCE podrían subir los tipos de interés, mientras que la FED está a la espera de conocer los datos de empleo, que recordemos entra dentro de su mandato dual a diferencia del resto de Banco Centrales que se fija únicamente en la inflación.

En este entorno cada vez más complejo y que pone de relieve una situación de estanflación, los bancos centrales juegan un papel determinante y aunque el mercado espera movimientos al alza en los tipos, nosotros no lo tenemos tan claro.

Idea de inversión en abril

Aunque pueda parecer contradictorio, las energías renovables podrían ser indirectamente las grandes beneficiadas de las tensiones en regiones productoras de petróleo y gas. Cuando los precios de los combustibles fósiles suben o se perciben como más inestables, los gobiernos suelen acelerar políticas de independencia energética.

Esto favorece las inversiones en energía solar, eólica y almacenamiento energético. En Europa especialmente, cualquier crisis energética tiende a reforzar el interés político y económico por reducir la dependencia del petróleo y gas procedente de regiones inestables.

Países con una gran capacidad instalada en renovables, como China, están viendo cómo sus mercados no sufren tanto como el resto de Asia debido a su mayor inversión en este tipo de energía.

Este desarrollo actúa como un colchón frente a la volatilidad de los combustibles fósiles. A nivel de inversión, el sector sigue penalizado por tipos de interés elevados, pero este contexto podría cambiar si la incertidumbre económica obliga a los bancos centrales a relajar su política monetaria. Además, muchas compañías han ajustado valoraciones y costes, lo que mejora su punto de entrada.

Empresas europeas con fuerte posicionamiento en renovables podrían ser especialmente atractivas, ya que combinan apoyo regulatorio, visibilidad a largo plazo y exposición directa a la necesidad estructural de independencia energética.

Invertir en el Ibex ante el posible fin de la guerra

El sentimiento de los inversores ha cambiado y el Ibex 35 es uno de los más beneficiados. El mercado ya se está posicionando para el final de la guerra y el selectivo español se está viendo respaldado por su componente cíclico. Los valores que más repuntan hoy son precisamente los que más habían sido castigados y mayor exposición tienen a los precios del petróleo.

Las acereras como ArcelorMittal o Acerinox son de las más beneficiadas de las caídas del crudo. Ambas empresas son intensivas en consumo de energía, pero Arcelor produjo en 2025 alrededor del 57% de su acero en Europa, mientras que Acerinox está más concentrada en Norteamérica. Es por ello que ArcelorMittal ha sido más sensible al conflicto.

También tenemos que señalar a IAG, ya que los costes de combustible representan alrededor del 25% de sus costes operativos, siendo la partida más importante. Aunque parte de estos costes están cubiertos con derivados, el máximo cubierto se ubica en el 75% (80% en el caso de las aerolíneas de bajo coste) en el corto plazo, y se va reduciendo considerablemente.

Es decir, la protección es relativa y a medida que el conflicto se alarga el impacto en los costes de IAG es mucho mayor. En cualquier caso, como el mercado descuenta que la guerra acabará pronto, hoy sus acciones son de las más beneficiadas.

El caso de Santander también es reseñable, ya que por su exposición global había sido una de las más perjudicadas por el conflicto. Además, como era la entidad que mejor comportamiento en bolsa estaba teniendo, los inversores le aplicaron un mayor castigo. Lo cierto es que la incertidumbre geopolítica puede disminuir la demanda de crédito, pero con un fin de la guerra esos miedos se disipan.

Oportunidad de la sesión: American Airlines Opciones

American Airlines podría verse claramente beneficiada en el corto plazo por la reciente caída del petróleo, en un contexto además de menores expectativas de subidas de tipos y una demanda de viajes que se mantiene sólida. El combustible representa una parte muy relevante de los costes operativos de las aerolíneas, por lo que cualquier descenso del crudo tiene un impacto directo en los márgenes. A esto se suma un entorno financiero más favorable, con menor presión de tipos de interés, que reduce los costes de financiación y apoya la valoración del sector.

En paralelo, la compañía estaría explorando mejoras en su oferta a bordo como parte de una estrategia para reforzar ingresos y experiencia de cliente. Entre ellas, destacan conversaciones con SpaceX (Starlink) y Amazon para mejorar el Wi-Fi en vuelo, así como acuerdos potenciales para ofrecer contenido como Prime, música o incluso compras a bordo utilizando millas. Además, la aerolínea estaría considerando reintroducir pantallas en los asientos de sus aviones de corto y medio radio, una medida que podría suponer un giro respecto a su estrategia anterior centrada en dispositivos personales.

En conjunto, la combinación de menores costes energéticos, condiciones financieras más laxas, una demanda resiliente y una mejora del producto a bordo configura un escenario especialmente positivo para la recuperación de la rentabilidad de la compañía.

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