¿Cuándo terminará la guerra en Irán? Aquí está la clave

El mercado de bonos se está convirtiendo en el factor decisivo: el aumento de los rendimientos y del coste de financiación podría presionar a EE.UU. a acelerar el fin del conflicto.

El repunte del petróleo y del gas tras los ataques a infraestructuras energéticas ha elevado las tensiones en los mercados, pero la clave no es el nivel de precios, sino cuánto tiempo se mantenga la disrupción.

El mercado intenta responder a una de las preguntas más difíciles en cualquier conflicto: cuánto va a durar. Sin embargo, más allá del análisis geopolítico tradicional, hay un indicador que puede ofrecer una señal más clara y directa: el comportamiento de los bonos.

El reciente ataque a infraestructuras clave como el yacimiento de South Pars marca un punto de inflexión relevante. Introduce un riesgo directo sobre el suministro energético global, algo que los mercados interpretan inmediatamente como una escalada cualitativa. El petróleo por encima de los 110–115 dólares y un repunte del gas del 30% sitúan al mercado en una zona de estrés, aunque todavía no en el peor escenario posible.

Ese escenario más crítico se activaría si las interrupciones en el suministro se prolongan, si continúan los ataques a instalaciones energéticas o si el conflicto afecta a rutas estratégicas como el transporte en el Estrecho de Ormuz o la isla de Kharg. En ese caso, el shock dejaría de ser táctico para convertirse en estructural.

Sin embargo, el comportamiento reciente del mercado de bonos introduce un elemento clave en el análisis.

El mercado de bonos empieza a marcar el límite

En los últimos días, los inversores han eliminado prácticamente cualquier expectativa de recortes de tipos en Estados Unidos para este año. Los rendimientos han repuntado con fuerza, especialmente en el tramo corto de la curva, con el bono a dos años acercándose al 4%.

Este movimiento no es menor. Refleja un cambio profundo en las expectativas: el mercado empieza a asumir que la inflación podría mantenerse elevada durante más tiempo, impulsada por el encarecimiento de la energía. En paralelo, algunos inversores incluso comienzan a cubrirse ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos.

A esto se suma un factor adicional: el endurecimiento global de las condiciones financieras. En palabras de algunos inversores, el mercado se está caracterizando por la ausencia de compradores y una presión vendedora dominante, en un entorno en el que el escenario base empieza a contemplar un conflicto más prolongado.

El verdadero riesgo: el coste de financiar la guerra de Irán

Aquí es donde el análisis deja de ser puramente financiero y se vuelve político.

Estados Unidos se enfrenta a un entorno especialmente delicado. La deuda pública sigue aumentando, los déficits comerciales se amplían por la fortaleza del dólar, el gasto militar crece y, al mismo tiempo, el coste de financiación se encarece. Con los intereses de la deuda acercándose a niveles cercanos al 5% del PIB y con los rendimientos en ascenso, el margen de maniobra se reduce rápidamente.

Este punto es clave. A lo largo de la historia reciente, el mercado de bonos ha actuado como un mecanismo disciplinador de la política económica. De hecho, el propio Donald Trump ya tuvo que ajustar su política comercial en el pasado ante repuntes en los rendimientos.

En el contexto actual, una prolongación del conflicto que mantenga los precios de la energía elevados podría traducirse en un aumento sostenido de los tipos de interés, incrementando el coste de financiación del Estado en un momento de elevada necesidad de gasto.

Un escenario base: conflicto corto por presión financiera

Por todo ello, el escenario más probable no es necesariamente el de una escalada prolongada.

A pesar de que el mercado empieza a descontar la posibilidad de un conflicto que dure meses, la presión financiera podría actuar como límite natural. Las tensiones internas en Estados Unidos, las críticas sobre la gestión del conflicto y, sobre todo, el aumento del coste de financiación, podrían acelerar una resolución.

En este contexto, no sería descartable que la administración estadounidense optara por dar por finalizado el conflicto en las próximas semanas, especialmente si se logra restablecer el tránsito en puntos clave como el Estrecho de Ormuz, incluso aunque no se hayan alcanzado todos los objetivos iniciales.

La guerra de Irán no la decidirá solo el frente, sino los bonos

En última instancia, la duración del conflicto no dependerá únicamente de factores militares o geopolíticos. El mercado de bonos, a través del coste de financiación y de las condiciones financieras globales, puede convertirse en el verdadero límite.

Porque si algo ha demostrado el mercado en repetidas ocasiones es que, cuando los costes de financiación se disparan, incluso las decisiones políticas más firmes empiezan a cambiar.