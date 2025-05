El mercado se recupera: ¿es un buen momento para invertir?

¿Ha pasado ya lo peor? ¿Es momento de comprar sin mirar atrás? ¿O mejor vender con las últimas subidas? ¿Volverán los índices de Wall Street a superar sus máximos históricos? Estas son sólo algunas de las preguntas que se están haciendo en los últimos días los inversores de todo el mundo. ¿Cómo debemos invertir en Bolsa en este nuevo escenario? ¿Es momento de invertir en Bolsa? Los acuerdos comerciales alcanzados en los últimos días y la pausa de 90 días realizada por Estados Unidos con el resto de países para acordar nuevas vías de negociación han impulsado el optimismo de los mercados en las últimas semanas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mientras los principales selectivos en Europa cotizan en términos generales en sus máximos históricos, los índices de Wall Street entran en terreno positivo en el año. El mejor ejemplo de este rally alcista ha sido el S&P 500 después de un repunte del 22% desde los mínimos del 7 de abril, en uno de los mayores avances en el corto plazo en la historia del mercado. Si los datos los analizamos desde el 2 de abril, conocido como el “Día de la Liberación” por Donald Trump, el sector de los semiconductores ha sido en los mercados bursátiles los grandes beneficiados de las últimas semanas, en las últimas sesiones también apoyados en buena parte a los acuerdos alcanzados en Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El grupo de las 7 Magníficas también se impone al resto del mercado, gracias a su dependencia del comercio internacional y los buenos resultados publicados, en donde la debilidad del dólar ha sido un punto a favor, pero no el único. Si analizamos los índices, podemos observar que el Nasdaq 100, el índice tecnológico de referencia, lo ha hecho mejor que el resto de países desarrollados, mientras que el Dow Jones, debido a su composición, es el que peor rendimiento obtiene de ellos. Ante la incertidumbre provocada por el presidente estadounidense y su falta de credibilidad, la debilidad del dólar ha tenido un fuerte impacto en otros activos. El Bitcoin ha sorprendido por su poca volatilidad y por su alta rentabilidad con una subida en este periodo del 21,7%, mientras que activos refugio como el oro han tenido una revalorización positiva con una subida del 3%. Ambos activos merece la pena analizarlos tanto por su magnífico rendimiento como por la descorrelación que ofrecen en las carteras de inversión. Motivos para pensar que los mercados seguirán al alza Existen multitud de razones que pueden hacernos pensar que los mercados continuarán con su tendencia alcista. A la hora de valorar si conviene invertir y comprar activos, estos son algunos de los más destacados: Presentaciones de resultados: Según los últimos informes, el 77% de las compañías del S&P 500 ha presentado resultados mejores de lo esperado en el primer trimestre del año, el porcentaje más alto desde mediados del año pasado. El crecimiento de los beneficios se sitúa en un 13,1%, muy por encima del 6,6% estimado al inicio del trimestre. Acuerdos comerciales: Nadie pensaba que los acuerdos con China fueran a acelerarse de la forma que ha ocurrido, por lo que el mercado ya no descarta que durante los próximos días, países como Japón o la India, puedan firmar nuevos acuerdos de colaboración. Sin embargo, otras regiones como Europa quedan descolgadas de estos avances, y podrían conseguir peores condiciones que el resto de países. Recorte de impuestos: Mientras la agenda de la administración Trump ha estado fijada en la inmigración y los aranceles, en el medio plazo la desregulación y los recortes de impuestos podrían estar más presentes en el día a día del presidente. Inversión: La gira de Donald Trump por Oriente Medio promete acuerdos millonarios de los grandes fondos soberanos de estos países. La siguiente parada del presidente es Emiratos Árabes, donde podríamos conocer nuevos detalles del compromiso de inversión entre ambos países. Inflación: Los últimos datos en la evolución de los precios a nivel mundial muestran una clara desaceleración de los precios, gracias a la presión a la baja en los precios del petróleo, de los huevos o incluso la vivienda. Es posible que las empresas hicieran un buen trabajo incrementando sus inventarios antes de los aranceles para evitar dilemas sobre si trasladar las subidas de precios a los clientes. Mientras tanto, los servicios siguen siendo el mayor obstáculo para reducir la inflación general a los objetivos de la Reserva Federal, a pesar de que está bajando muy lentamente. Ucrania: El próximo catalizador importante puede ser mañana, cuando se prevén conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul con la esperanza de un alto el fuego tras tres años del estallido del conflicto más dramático en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Motivos para pensar que es momento de vender A pesar del optimismo que estamos viendo esta semana, también hay razones para pensar que no compensa invertir en Bolsa y que, por el contrario, deberíamos vender nuestros activos: Impacto de los aranceles: El arancel efectivo estadounidense se sitúa en estos momentos en torno al 13 % tras la drástica reducción de los gravámenes mutuos con China, una reducción respecto al 23 % previo al anuncio, pero aún el nivel más alto desde 1941. El Laboratorio de Presupuesto de Yale estima que los aranceles seguirán costando al hogar promedio 2,300 dólares al año. Además, la laguna legal "de minimis", que permitía la importación libre de impuestos de bienes con un valor inferior a 800 dólares desde China, se está cerrando con un arancel del 54%, siendo un duro golpe para los minoristas chinos Temu y Shein, pero también para sus clientes estadounidenses, a menudo de hogares con menos recursos. Bancos Centrales: Los últimos acuerdos descartan movimientos en el corto plazo por parte de la FED. El impacto de los aranceles en la economía o el empleo podría ser ahora más limitado por lo que no haría falta medidas de estímulo más agresivas por parte de los Bancos Centrales. Confianza: De cara al futuro, la cuestión clave para los mercados es monitorear la velocidad con la que se restablece la confianza entre los consumidores, las empresas y los extranjeros. ¿Se recuperará rápidamente la confianza o tardará varios trimestres o años? Impacto en los datos: Históricamente trasladar los datos procedentes de encuestas a la economía real suele materializarse en un plazo de 60 a 90 días, por lo que los malos datos reflejados desde marzo podrían empezar a trasladarse a la economía real entre finales de mayo y principios de junio. A esto habría que añadir, la falta de productos enviados desde China en las últimas semanas, lo cual puede implicar algunas estanterías vacías de algunas empresas durante algún tiempo hasta que se restablezca su tránsito habitual. Empleo y crecimiento: El mercado laboral debido al periodo de consulta, la inmigración y las implicaciones del DOGE, podría mostrar fuertes signos de alarma en el próximo periodo de publicación. Por otro lado, aunque se espera una mejora en los datos de crecimiento económico, no descartamos que las importaciones sigan lastrando los datos aprovechando el periodo de gracia de 90 días en los principales socios comerciales de EEUU. Subida en los bonos: Uno de los objetivos de la nueva administración era reducir lo máximo posible el pago de los intereses de la deuda. Aunque el nivel actual de los bonos en términos generales sea más bajo que el año pasado, Donald Trump no ha conseguido su objetivo. El bono a 10 años de Estados Unidos sigue cotizando cerca de sus niveles más altos de los últimos años, lastrando a familias, empresas o el propio gobierno. Turismo: El turismo en Estados Unidos representa el 10% del PIB del país, y la disminución observada del 30% al 40% en la llegada de visitantes procedentes de Canadá y Europa está teniendo un impacto negativo en las aerolíneas, hoteles y restaurantes estadounidenses.



