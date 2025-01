El S&P 500 arranca la semana con caídas

A medida que avanza el día, los índices estadounidenses están ampliando las caídas de la semana pasada. Todo apunta a que la sesión de hoy en Wall Street será bajista. El S&P 500 baja un 0,64% y se sitúa en 5.830 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cae un 1%, situándose en 20.800 puntos, y el Russell 2000, un 1,10%. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cotizan en el nivel más alto desde finales de 2023, en torno al 4,77%, cotizando en subida libre desde el pasado mes de septiembre. Mientras tanto, el rendimiento a 30 años se encaminó nuevamente hacia el 5% después de superar ese nivel el viernes por primera vez en más de un año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estos movimientos han sido impulsados ​​por el nerviosismo en torno a la inflación persistente y la creciente deuda gubernamental, lo que ha llevado a los mercados a descontar que es poco probable que la Fed vuelva a bajar los tipos de interés en 2025. Las últimas subidas en el precio del petróleo, que cotiza en su nivel más alto en los últimos cuatro meses tras las sanciones rusas y las temperaturas más frías de lo habitual, está siendo el último motivo inflacionario. La atención macroeconómica de los inversores se centrará pronto en la lectura del IPC del miércoles, que podría ser otro catalizador importante. Sin embargo, aún no deberíamos ver el impacto total del aumento de los precios de la energía en los datos de diciembre. Solo durante las próximas dos semanas, esperamos el informe del IPC de Estados Unidos, la investidura de Trump y la decisión de la FED. Empresas con mayores movimientos en el S&P 500 Dentro del S&P 500, destaca la caída de Apple (APPL.US), que en la jornada de hoy retrocede más de un 2%. La compañía más valiosa del mundo sufre la decepción de los inversores, debido a que las ventas de iPhone cayeron un 5% en el cuarto trimestre. El retraso en el lanzamiento de la IA de la compañía, particularmente en China, donde Apple Intelligence sigue sin estar disponible, contribuye al comportamiento más débil de la empresa, a pesar de la fuerte demanda del modelo Pro. Así, mientras que el mercado de teléfonos inteligentes creció un 4%, Apple experimentó una caída del 2% en todo el año. La compañía, además, también tiene desafíos legales en el Reino Unido por las prácticas de la App Store y enfrenta el escrutinio de la UE sobre las nuevas estructuras de tarifas para desarrolladores. Los controles de exportación de EEUU. apuntan al avance de la IA, mientras que la administración Biden revela nuevas y estrictas reglas que requieren la aprobación del gobierno para las exportaciones de modelos de IA e instalaciones informáticas en el extranjero. Las medidas afectan a empresas como Nvidia (NVDA.US), cuyas acciones, que cotizan en el S&P 500, caen un 3,7%. Si bien 18 aliados cercanos, incluidos el Reino Unido y Alemania, reciben exenciones, más de 120 países enfrentan nuevas restricciones. Las empresas pueden solicitar niveles de acceso escalonados, con límites máximos de alrededor de 50.000 chips de IA avanzados por país. También se desploman las acciones de Moderna (MRNA.US), que baja un 23% tras recortar su previsión de ingresos para 2025 a 1.500-2.500 millones de dólares desde los 2.500-3.500 millones previstos anteriormente, citando el debilitamiento de la demanda de vacunas contra el Covid y las presiones competitivas. La empresa planea reducir los costes en 1.000 millones de dólares para 2025 y otros 500 millones de dólares en 2026. El director financiero señaló que las tasas de vacunación contra el Covid cayeron un 7% durante el otoño de 2024 en comparación con el año anterior.

Johnson & Johnson (JNJ.US) ha anunciado la adquisición de Intra-Cellular Therapies por 14.600 millones de dólares a 132 dólares por acción en efectivo, lo que hace que las acciones de ITCI se disparen un 35% antes de la apertura del mercado hasta los 128 dólares. El acuerdo fortalece la cartera de SNC de J&J con lumateperona, un tratamiento aprobado para la esquizofrenia y el trastorno bipolar, además del candidato de fase 2 ITI-1284 para la ansiedad y las afecciones relacionadas con el Alzheimer. El gigante de la atención médica planea financiar la adquisición a través de efectivo y deuda, y se espera que el cierre se realice a finales de este año. Los detalles del impacto financiero se compartirán durante la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de J&J el 22 de enero.

