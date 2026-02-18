Las acciones de Puig se han llegado a disparar más de un 5% después de presentar unos resultados financieros que han sorprendido al mercado y confirman lo que algunos analistas ya estábamos apuntando: el sector no está tan débil como el mercado preveía. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Puig?

Cifras clave de los resultados de Puig del 2025

Ingresos: 5.042 millones de euros, +5,3% interanual y +0,75% frente a lo esperado

EBITDA ajustado: 1.045 millones de euros, +7,8% interanual y +2,62% frente a lo esperado

Beneficio neto ajustado: 587 millones de euros, +6,5% interanual y -1,44% frente a lo esperado

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Puig

Evolución de los ingresos por segmentos

Los resultados de Puig muestran una gran resiliencia y mejor comportamiento que otras empresas referentes del sector como L’Oréal. En concreto, el crecimiento a tipo de cambio constante de los ingresos fue del 7,8% interanual para el año completo (frente al 6,84% esperado), con una aceleración en el 4T2025 del 9,8% interanual (frente el +6,1% del 3T2025). De hecho, por segmentos Puig experimentó un crecimiento del 6,2% a tipo de cambio constante del segmento de fragancias en el 4T2025, lo que muestra una gran aceleración frente al crecimiento del 2,8% interanual que consiguió en el trimestre pasado y un cuarto trimestre del 2024 muy complicado de batir por el gran desempeño que tuvo (crecimiento de más del 20% interanual). Esto ya nos indica que la debilidad que el mercado estaba estimando para este segmento a nivel global no es tan grande, o al menos no está afectando a Puig como en un principio se esperaba. La compañía mantiene un 11,1% de cuota de mercado, gracias a que Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier se ubican dentro de las 10 fragancias más compradas del mundo. Esto permitió a Puig incrementar sus ventas en un 6,4% a tipo de cambio constante en el año completo en este segmento.

Por su parte, maquillaje ha conseguido batir las expectativas, con un crecimiento para el año completo a tipo de cambio constante del 13,7% y del 26,5% en el último trimestre (en parte porque en el 4T2024 la compañía tuvo que retirar varios lotes de algunos productos). El segmento se está beneficiando de la potencia de Charlotte Tilbury, que sigue siendo la primera marca de maquillaje en el Reino Unido y la tercera en Estados Unidos, gracias a las innovaciones, a los avances de la distribución en Amazon en EEUU y a la entrada en nuevos mercados como México.

Cuidados para la piel tuvo un desempeño más normalizado, con un aumento del 8,9% y del 7,9% a tipo de cambio constante para el 2025 y 4T2025 respectivamente. Es el segmento más pequeño, pero marcas como Uriage o el segmento de cuidados para la piel de Charlotte Tilbury están teniendo un buen desempeño.

Evolución por geografías

Por geografías, Puig ha conseguido reportar crecimiento en todas sus áreas, con EMEA repuntando en el último trimestre y APAC con un gran desempeño. Vemos muy positivamente el repunte de EMEA en el 4T2025, lo que refleja que su principal mercado sigue teniendo apetito de productos de belleza a pesar de la incertidumbre global.

Márgenes de Puig

Los márgenes de Puig han resistido y su margen EBITDA ajustado (que elimina el impacto de la OPV en 2024) muestra una expansión del 20,2% hasta el 20,7% a pesar del impacto del tipo de cambio y las políticas arancelarias. Aquí es donde también se puede apreciar la capacidad de Puig para ser disciplinado en la operativa, a la vez que se sigue aportando por la publicidad para mejorar la imagen de marca. Es cierto que el segmento de fragancias ha mostrado una contracción del margen de 6 décimas, pero creemos que es adecuado apostar por mantener la publicidad para repuntar con mayor fuerza cuando el mercado esté en pleno rendimiento.

Precio objetivo de las acciones de Puig

Pensamos que los resultados de Puig muestran una gran solidez y dan un golpe sobre la mesa dentro del sector. Su posición competitiva, su gran imagen de marca y su eficiencia operativa vuelven a dar resultados en lo que puede ser un punto de inflexión. Después de estos resultados, ajustamos el crecimiento del segmento de fragancias y maquillaje. Esperamos que para los próximos 5 años los ingresos crezcan un 7,7% anualizado, con el beneficio operativo creciendo un 8,4%. Esto nos deja un nuevo precio objetivo para las acciones de Puig de 23,5€, lo que equivale a un potencial de alrededor del 40% desde los precios actuales.