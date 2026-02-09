Pese a la volatilidad, el escenario base sigue siendo constructivo: economía sólida en EE. UU., beneficios fuertes, expectativa de recortes de tipos y liderazgo creciente de índices menos dependientes de las grandes tecnológicas.

Activos que habían sido los grandes favoritos del panorama financiero —como el oro, la plata, el bitcoin o las compañías tecnológicas— han sufrido en las últimas sesiones correcciones significativas, favoreciendo una rotación hacia sectores más defensivos. A diferencia de otros episodios, no existe una causa única. No se trata de un shock puntual como el vivido en abril, cuando la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump desató una espiral de temor, sino de un goteo constante de noticias que ha ido alimentando la incertidumbre. Entre los factores que han pesado sobre el ánimo del mercado destacan el elevado apalancamiento de los inversores, las altas valoraciones y la irrupción de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, capaces de transformar, y amenazar amplios sectores económicos.

¿Momento de vender?

En un episodio que recuerda la respuesta al modelo de IA de DeepSeek a principios de 2025, una nueva herramienta de automatización de Anthropic provocó una venta masiva de acciones en los sectores de software, servicios financieros y gestión de activos que se extendió al mercado en general a principios de la semana pasada. Sin embargo,si analizamos las funciones del software que, en mi opinión, preocupan a los inversores, la mayor parte simplemente no se ha materializado. La preocupación por la posible sustitución del software por agentes de IA, especialmente para funciones específicas de cada sector, podría ser exagerada.

Precisamente al igual que ocurrió entonces, las caídas actuales nos parecen una razón para comprar en el mercado en general, ya que las perspectivas económicas de EE. UU. siguen siendo sólidas. De hecho, Wall Street cerró el viernes en su mayor avance desde el pasado mes de mayo. El mercado alcista no ha muerto, está envejeciendo, y hasta que no entremos en una recesión o un ciclo de subidas de tipos, seguiremos pensando que continuará su camino. La economía crece con fuerza, el mercado laboral está mejor de lo esperado, la FED sigue pensando en recortar tipos y no vemos que vayan a reducir balance sin otra fuerza que asuma la liquidez y los resultados corporativos siguen sorprendiendo. El margen del beneficio neto está en sus mayores registros de toda la historia.

Rotación en las bolsas

El Dow Jones alcanzó los 50.000 puntos por primera vez el viernes. Han pasado solo 431 días de negociación desde que el Dow cruzó por última vez el umbral de los 10.000 puntos, cuando terminó por primera vez por encima de los 40.000 el 17 de mayo de 2024, según Dow Jones Market Data, la subida más rápida entre dichos hitos registrada.

Los estímulos monetarios, fiscales, los recortes de tipos, la resiliencia económica, el aumento de la deuda o la liquidez y el impulso que la productividad de la IA generará en las compañías fuera de las big tech nos parecen argumentos suficientes para justificar las subidas de los índices menos dependientes de las grandes tecnológicas. Esta diversificación entre diferentes sectores es lo que ha propiciado que desde el arranque del año el Dow Jones o el S&P 500 equal Weight coticen con mayores avances, y que de hecho cerraran el viernes en máximos históricos.

Una diferencia clave entre el Dow Jones y el S&P 500, reside en los métodos empleados para ponderar las acciones que lo componen. El Dow Jones se pondera por precio, lo que significa que las variaciones en las acciones de mayor precio tienen un mayor impacto en el nivel del índice que las variaciones en los precios de las acciones de menor precio.

Esto significa que Nvidia representa solo el 2,3% del Dow Jones porque sus acciones cotizan a un precio inferior al de Johnson & Johnson . El fabricante de chips tiene una ponderación del 7,6% en el S&P 500, que se basa en la capitalización bursátil, lo cual nos ayuda a explicar las diferencias de los últimos meses.

¿Qué pasa con la FED?

Este fin de semana ha salido una noticia en Bloomberg sobre la renovación de la deuda de EEUU. El debate sobre un posible nuevo acuerdo entre la Fed y el Tesoro gira en torno a un cambio de régimen percibido por el mercado. Una coordinación más explícita, en la que la política monetaria aparece condicionada por las necesidades de financiamiento del gobierno, introduce el riesgo de “dominancia fiscal”. Aún sin controles formales de tasas, la sola duda sobre si la Fed estaría dispuesta a priorizar su mandato antiinflacionario frente al coste de la deuda pública es suficiente para elevar las expectativas de inflación y la prima de riesgo inflacionario. En este escenario, no vemos que la llegada de Warsh solucione los problemas actuales sino todo lo contrario.

En ese contexto, una eventual reducción de la presencia de la Fed en los tramos largos de la curva tendería a empujar al alza las rentabilidades de mediano y largo plazo. La salida de un comprador no sensible al precio aumenta el term premium, especialmente si coincide con mayor incertidumbre fiscal y menor credibilidad del ancla monetaria. El resultado probable no sería un control de la curva al estilo clásico, sino una curva más empinada: tasas cortas contenidas por la acción de la Fed y el Tesoro, y tasas largas más volátiles y elevadas, reflejando mayores riesgos inflacionarios y fiscales.

Caídas en el precio del Bitcoin

El precio del Bitcoin se ha desplomado en los últimos días, borrando casi toda la subida posterior a la victoria electoral de Donald Trump y volviendo a niveles no vistos desde fines de 2024, en un contexto de alta volatilidad y ventas masivas.

El viernes, la criptomoneda experimentó su mayor alza en casi tres años, recuperando casi la totalidad de las pérdidas registradas durante la crisis del mercado de criptomonedas del jueves. Bitcoin está experimentando su mayor volatilidad desde el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, con rebotes fallidos que provocan nuevas oleadas de ventas forzadas.

Las recientes caídas responden a una combinación de factores: menor liquidez global, salidas de capital de los ETF de Bitcoin, un entorno macroeconómico más adverso y un aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros. Además, el elevado apalancamiento acumulado en el mercado cripto amplificó el movimiento bajista mediante liquidaciones forzadas, mientras que la incertidumbre política y regulatoria reforzó la percepción de Bitcoin como un activo de riesgo más que como refugio de valor, debilitando el sentimiento inversor.

Quizás al bitcoin lo que mejor le venga precisamente es esta volatilidad del resto de activos, y que el miedo por la volatilidad y el apalancamiento de otros activos, y una posible aprobación de la Ley Clarity o los recortes de tipos, sean los catalizadores más positivos para sus inversores.

En cualquier caso, Bitcoin no es una reserva de valor a corto plazo ni una cobertura contra las turbulencias del mercado a corto plazo.

Elecciones en Japón

La contundente victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha devuelto a Japón al centro del foco de los mercados. El resultado otorga al Gobierno un fuerte mandato político para impulsar políticas fiscales más expansivas y una agenda económica más activa, lo que ha reavivado las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y el futuro de la política monetaria del país.

Hoy los mercados muestran una combinación de optimismo y cautela. La atención está en factores políticos y macro: la percepción de mayor estímulo fiscal en Japón está impulsando las bolsas, mientras que en EE. UU. hay un rebote técnico tras recientes correcciones, aunque los inversores siguen muy pendientes de los datos de empleo e inflación que se publican esta semana.

Este comportamiento alcista en renta variable con apoyo en señales de estímulo y expectativas de estabilidad macro, junto con flujos hacia refugios como metales preciosos y volatilidad en tech— sugiere que el mercado está posicionándose para reaccionar fuertemente a cualquier sorpresa macro durante los próximos días, más que basándose en datos sólidos de crecimiento económico en este momento.

Los vigilantes de los bonos, han comprado un billete de avión en primera línea para observar sus próximos movimientos.

Eventos de la semana

EEUU

Los datos mensuales de nóminas no agrícolas de EE. UU. se publicarán el miércoles, tras haberse retrasado el 6 de febrero debido al cierre del gobierno. Se considera como dato clave, con efectos inmediatos sobre las perspectivas de futuros recortes por parte de la Reserva Federal. De momento, los mercados descuentan un próximo recorte de tipos de 25 puntos básicos en julio, con cierta probabilidad de una reducción anticipada en junio. .

Bajo nuestro punto de vista, no esperamos un gran número de nóminas no agrícolas. Algunas casas de análisis estiman sus cifras en casi 100.000, pero no creemos que lleguen ni a la mitad. Lo realmente importante es la tasa de desempleo, en la cual no esperamos cambios durante el pasado mes.

Los datos de inflación de enero se publicarán el viernes (con retraso respecto al 11 de febrero) y también serán seguidos de cerca para ver si las presiones inflacionarias se están desacelerando lo suficiente como para permitir recortes de tipos en los próximos meses. Los datos de enero serán clave, ya que muchas empresas tienden a subir los precios a principios de cada año, lo que a menudo resulta en cifras superiores a las esperadas.

Otros datos que se publicarán incluyen el índice de costes de empleo del cuarto trimestre el martes, seguido por los pedidos semanales de desempleo y los datos de ventas de viviendas existentes de enero el jueves.

Eurozona

El calendario de datos de la semana es escaso tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, en la que se mantuvieron los tipos de interés oficiales sin cambios, como se esperaba. La presidenta Christine Lagarde reiteró que la política monetaria se encuentra en una buena posición, con riesgos ampliamente equilibrados. Esto sugiere que el BCE no ve motivos para modificar pronto los tipos de interés, y lo más relevante será el seguimiento al mercado de divisas.

Esta semana lo más destacado será la segunda estimación del PIB de la eurozona para el cuarto trimestre, que se publicará el viernes. Otros datos son los datos de desempleo del cuarto trimestre de Francia, que se publicarán el martes, y el IPC de España, que se publicará el viernes.

Resto del mundo

El miércoles se conocerán los primeros datos de inflación del año en China, que mostrarán si las modestas mejoras observadas hacia fines de 2025 se han mantenido. La inflación al consumidor repuntó en diciembre, pero los precios de fábrica se mantuvieron en contracción, culminando otro año marcado por persistentes presiones deflacionarias y una débil demanda interna.

En Japón los inversores seguirán de cerca la aplastante victoria de la actual primera ministra. Además, los mercados también buscan pistas sobre el momento de la próxima subida de tipos del Banco de Japón en el discurso que pronunciará el viernes Naoki Tamura, miembro del consejo de política monetaria.

Los datos del producto interior bruto del Reino Unido correspondientes al cuarto trimestre se publicarán el jueves. El PIB será observado de cerca después de que la reciente decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés hiciera que los inversores adelantaran sus expectativas sobre cuándo se reducirán nuevamente.