Le cacao ralentit après sa forte remontée 🚩 Les inquiétudes concernant la production en Afrique de l'Ouest refont surface

Les contrats à terme sur le cacao à l'ICE s'échangent en légère baisse aujourd'hui après avoir bondi au cours des deux dernières séances, le marché marquant une pause à la suite d'une forte remontée alimentée par des inquiétudes croissantes concernant les perspectives de récolte 2026/27 en Afrique de l'Ouest. Bien que la saison actuelle ait apporté une amélioration significative de l'offre, les investisseurs se concentrent déjà sur la prochaine récolte, qui pourrait être affectée négativement par des conditions météorologiques défavorables.

Le marché anticipe des récoltes plus faibles et des risques météorologiques croissants

Le principal facteur à l’origine de la récente remontée est l’inquiétude grandissante concernant les futurs approvisionnements en cacao en provenance d’Afrique de l’Ouest, qui représente la majeure partie de la production mondiale de cacao. Les agriculteurs de Côte d’Ivoire indiquent que les plantations ont besoin de plus d’ensoleillement après une période de précipitations inférieures à la moyenne et de températures plus fraîches. Si les conditions météorologiques ne s’améliorent pas dans les semaines à venir, la récolte principale, qui s’étend de septembre à février, pourrait en pâtir.

Il est intéressant de noter que les prix augmentent malgré des données d’approvisionnement solides pour la saison en cours. Les estimations des exportations indiquent que les arrivages de cacao dans les ports de Côte d’Ivoire ont atteint environ 1,99 million de tonnes depuis le début de la saison, le 1er octobre, soit une hausse de 21,8 % par rapport à la même période l’année dernière. Cela suggère que le marché ne se concentre pas uniquement sur l’offre actuelle, mais intègre plutôt le risque d’une production plus faible au cours du prochain cycle de récolte.

Le cacao reste l’une des matières premières agricoles les plus sensibles aux conditions météorologiques. Même une légère détérioration des conditions météorologiques en Côte d’Ivoire et au Ghana peut rapidement se traduire par une hausse de la prime de risque climatique dans les cours à terme. En conséquence, les investisseurs devraient suivre de près les précipitations, les températures et le développement des cultures au cours des prochaines semaines, car ces facteurs sont susceptibles de déterminer l’orientation des cours du cacao à l’approche de la nouvelle saison.

Analyse du rapport « Commitment of Traders » (CoT)

D’un point de vue CoT classique, la structure du marché au 28 juillet reste favorable aux haussiers :

Les producteurs et transformateurs commerciaux continuent de profiter de la hausse des prix pour couvrir leur production future, ce qui correspond à un comportement typique des acteurs commerciaux.

Les fonds gérés restent en position courte nette dans le rapport du 28 juillet, ce qui indique que les positions spéculatives n’ont pas encore atteint des niveaux d’euphorie.

L’augmentation des positions ouvertes suggère que de nouveaux capitaux entrent sur le marché, plutôt que la remontée ne soit uniquement tirée par le rabattement des positions courtes.

Si les conditions météorologiques en Côte d’Ivoire et au Ghana continuent de se détériorer, les fonds spéculatifs pourraient être contraints de rabattre agressivement leurs positions courtes, ce qui donnerait un élan haussier supplémentaire.

Cela crée l’une des configurations les plus intéressantes sur le marché des matières premières : les fondamentaux deviennent de plus en plus haussiers, tandis que les positions spéculatives ne reflètent pas encore pleinement l’optimisme.

Les opérateurs commerciaux continuent de couvrir leur production à des prix plus élevés

Le dernier rapport CoT montre que les producteurs et les transformateurs restent nettement vendeurs nets, détenant 55 928 contrats longs contre 74 361 contrats courts, ce qui équivaut à environ 18 400 contrats nets vendeurs. Il s’agit d’un comportement typique sur les marchés des matières premières, où les producteurs s’assurent des prix de vente attractifs plutôt que de spéculer sur une baisse des prix. Sur une base hebdomadaire, les positions longues des opérateurs commerciaux ont augmenté de 1 152 contrats tandis que les positions courtes ont diminué de 1 590, ce qui indique une réduction modeste de l’activité globale de couverture.

Les fonds gérés disposent encore d’une marge de manœuvre pour alimenter de nouvelles hausses

Les fonds gérés continuent de détenir environ 8 800 contrats courts nets (20 277 contrats longs contre 29 050 contrats courts), ce qui suggère que le marché n’est pas encore entré dans une phase d’exubérance spéculative. Si les inquiétudes concernant la production ouest-africaine s’intensifient, les hedge funds pourraient être contraints de couvrir ces positions courtes, ce qui pourrait accélérer la remontée des cours. À l’appui de cette thèse haussière, l’intérêt ouvert total reste supérieur à 201 000 contrats, ce qui indique que de nouveaux capitaux continuent d’affluer sur le marché.

Source: CoT, Commitment of Traders

Graphique du CACAO (D1)

Au cours des deux dernières séances, les contrats à terme sur le cacao ont progressé de près de 10 %, passant d’environ 5 000 dollars à près de 6 000 dollars la tonne. Le marché connaît actuellement un léger recul après cette forte hausse. Le support clé reste proche de 5 000 dollars la tonne, tandis que les principales résistances se situent autour de 6 000 et 6 500 dollars, comme le montrent les zones de réaction des cours antérieures.

Source: xStation