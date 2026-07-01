À l'ouverture des marchés : Les indices reculent après leur récent rebond, l'or passe sous la barre des 4 000 dollars (01.07.2026)

🇺🇸 Actions américaines et sentiment du marché Les contrats à terme sur les actions américaines reculent légèrement à l'approche de l'ouverture des marchés européens, marquant une pause après deux séances consécutives portées par une reprise menée par le secteur technologique. Les contrats à terme sur le NASDAQ 100 ( US100 ) et le Russell 2000 ( US2000 ) reculent tous deux de 0,2 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ( US500 ) et le Dow Jones ( US30 ) perdent respectivement 0,15 % et 0,1 %. L'indice européen Euro Stoxx 50 ( EU50 ) suit le mouvement, reculant de 0,2 %.

marquant une pause après deux séances consécutives portées par une reprise menée par le secteur technologique. Les contrats à terme sur le NASDAQ 100 ( ) et le Russell 2000 ( ) reculent tous deux de 0,2 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ( ) et le Dow Jones ( ) perdent respectivement 0,15 % et 0,1 %. L'indice européen Euro Stoxx 50 ( ) suit le mouvement, reculant de 0,2 %. Nike dépasse les estimations grâce à des remboursements de droits de douane, mais déçoit avec ses prévisions : Nike a publié un bénéfice par action ajusté de 20 cents (contre 13 cents attendus) et un chiffre d'affaires de 10,97 milliards de dollars. Ces résultats ont été soutenus par un remboursement de droits de douane américains de 986 millions de dollars. Toutefois, le titre a chuté de près de 8 % après la clôture en raison d’une baisse des ventes en Chine (-12 %), de résultats moins bons aux États-Unis et de prévisions tablant sur des bénéfices stables au cours des prochains trimestres. L’action s’échange actuellement en baisse de 3,3 % dans les échanges avant l’ouverture. 🌏 Marchés d’Asie et du Pacifique Les indices asiatiques trade sans direction précise, tiraillés entre les inquiétudes liées aux valorisations dans le secteur des infrastructures d’IA et la dynamique positive en provenance de Wall Street. Alors que les marchés régionaux viennent de clôturer leur meilleur trimestre depuis 17 ans, l’attention des investisseurs se tourne désormais vers les données clés du marché du travail américain (NFP) attendues jeudi et vers la probabilité d’une hausse des taux américains en septembre (actuellement évaluée à 60 %).

tiraillés entre les inquiétudes liées aux valorisations dans le secteur des infrastructures d’IA et la dynamique positive en provenance de Wall Street. Alors que les marchés régionaux viennent de clôturer leur meilleur trimestre depuis 17 ans, l’attention des investisseurs se tourne désormais vers les données clés du marché du travail américain (NFP) attendues jeudi et vers la probabilité d’une hausse des taux américains en septembre (actuellement évaluée à 60 %). Les marchés individuels ont affiché des écarts de performance importants dans un contexte de flux de capitaux de fin de trimestre très volatils. Le Nikkei 225 japonais a progressé de 1,79 %, soutenu par les hausses du secteur des semi-conducteurs. Parallèlement, le KOSPI sud-coréen a rebondi de 1,52 % après la forte correction de la semaine dernière, bien que les valeurs technologiques locales se heurtent toujours à une résistance technique malgré une hausse de près de 100 % depuis le début de l’année 2026. 🌍 Économie et banques centrales Le rapport Tankan dépasse les attentes, confortant la position hawkish de la Banque du Japon : L’enquête Tankan de juin a révélé une très forte hausse de la confiance des entreprises japonaises : l’indice des grands industriels a atteint +22 (contre 16 attendus), tandis que celui du secteur des services s’est établi à +37. Élément crucial pour le cycle de resserrement de la Banque du Japon, les entreprises ont revu à la hausse leurs anticipations d’inflation à un an à 2,7 % et à cinq ans à 2,6 %. Les grandes entreprises ont également revu à la hausse leurs prévisions de dépenses d’investissement (capex) de 11,5 %, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une accélération des hausses de taux, bien que les entreprises aient fondé leurs plans financiers sur un taux de change obsolète de 152,57 yens pour un dollar. L'indice PMI manufacturier chinois se maintient en territoire d'expansion à 51,7 : L'indice PMI manufacturier général de RatingDog pour la Chine a légèrement reculé, passant de 51,8 en mai à 51,7 en juin, marquant ainsi le septième mois consécutif d'expansion du secteur. Le total des nouvelles commandes a augmenté pour le 13e mois consécutif, enregistrant la moyenne trimestrielle la plus élevée depuis fin 2020. Il convient de noter que l’inflation des coûts des intrants a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois, allégeant ainsi la pression sur les marges, tandis que l’emploi a affiché sa plus forte croissance depuis août 2023.Les responsables de la BCE adoucissent le ton face à l’atténuation des pressions sur les prix de l’énergie : Les membres du Conseil des gouverneurs Boštjan Dolenc et Mārtiņš Kazaks ont adopté un ton nettement moins pressant concernant les prochaines mesures de politique monétaire. Soulignant l’absence d’effets d’inflation de second tour clairement identifiables et la stabilisation des prix du pétrole, M. Dolenc a laissé entendre que la BCE pourrait maintenir le cap jusqu’en septembre. M. Kazaks a ajouté que des hausses consécutives n’étaient plus une priorité, ce qui réduit la nécessité immédiate d’une réponse énergique face à l’inflation. 💱 Marché des changes (FX) L’indice du dollar sort de sa phase de correction alors que le dollar australien recule : L’indice du dollar (USDIDX) progresse de 0,15 % après une séance très volatile, sortant à la hausse de sa phase de correction locale après avoir trouvé un soutien solide près du niveau de 101,500. Le dollar australien s'affaiblit face à toutes les devises du G10, réagissant aux données manufacturières chinoises légèrement inférieures aux attentes (AUDUSD : -0,3 %). Parallèlement, la faiblesse du yen persiste, poussant l'USDJPY à la hausse de 0,15 %, tandis que l'EURUSD recule de 0,1 % à 1,1410. 🛢️ Matières premières, énergie et métaux Les métaux précieux sous la pression du dollar, l’or franchit le seuil de soutien des 4 000 $ : Les contrats à terme sur l’or (GOLD) se sont effondrés sous un seuil psychologique crucial, perdant 0,8 % pour trader à 3 965 $ l’once. L’argent (SILVER) subit un revers encore plus sévère, chutant de 1,55 % pour s’établir à 57,70 $ l’once. Le pétrole se maintient dans une fourchette de volatilité étroite : Les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculent de 0,2 %, un chiffre symbolique, ce qui maintient les cours mondiaux fermement ancrés dans la fourchette étroite comprise entre 72 et 76 dollars le baril, qui a contenu l'évolution des cours au cours des cinq dernières séances consécutives.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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