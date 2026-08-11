Avant l'ouverture des marchés européens : Trump pose ses conditions à l'Iran. Les espoirs d'une réouverture rapide du détroit d'Ormuz s'estompent.

Wall Street a clôturé la séance sur de légers reculs . Le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement reculé, tandis que le Nasdaq a perdu environ 0,3 % .

. Le et le ont légèrement reculé, tandis que le . Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont connu une séance difficile, Nvidia, AMD et Intel clôturant toutes en baisse. Intel a été particulièrement touché, chutant de 4 % après l’annonce d’un projet d’ émission d’actions de 15 milliards de dollars . La société prévoit de lever ces fonds pour développer sa production de puces , ce qui entraînerait une certaine dilution pour les actionnaires existants .

clôturant toutes en baisse. a été particulièrement touché, chutant de après l’annonce d’un projet d’ . La société prévoit de lever ces fonds pour , ce qui entraînerait une certaine . Les marchés asiatiques terminent la journée sur une note mitigée . Le KOSPI sud-coréen s’est démarqué à la hausse, progressant pour la deuxième journée consécutive , soutenu par un fort rebond de l’ action Samsung . Le Nikkei 225 japonais affiche également une belle performance, gagnant environ 2 % . Les marchés chinois, quant à eux, restent sous pression, le Hang Seng reculant d’environ 0,8 % .

. Le sud-coréen s’est démarqué à la hausse, progressant pour la , soutenu par un fort rebond de l’ . Le japonais affiche également une belle performance, gagnant environ . Les marchés chinois, quant à eux, restent sous pression, le . L’Iran a posé plusieurs conditions à la réouverture du détroit d’Ormuz , notamment une indemnisation, la levée des sanctions et la fin des opérations militaires américaines . En réponse, Donald Trump a durci sa position vis-à-vis de Téhéran , affirmant que les États-Unis exigeraient également une indemnisation pour les Américains tués ou gravement blessés lors de conflits avec l’Iran, cette question devant faire partie des futures négociations de paix.

, notamment . En réponse, , affirmant que les États-Unis exigeraient également lors de conflits avec l’Iran, cette question devant faire partie des futures négociations de paix. En conséquence, les chances d’un accord rapide s’amenuisent , tandis que les cours du pétrole progressent , les marchés craignant que les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ne persistent.

, tandis que , les marchés craignant que les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ne persistent. Les métaux précieux démarrent la journée en légère baisse. L’or recule d’environ 0,2 % , passant sous la barre des 4 400 dollars , tandis que l’argent recule de plus de 1,5 % , s’échangeant sous les 65 dollars .

démarrent la journée en légère baisse. , passant , tandis que , s’échangeant . La B Banque de réserve d’Australie (RBA) B a maintenu ses taux d’intérêt inchangés à B 4,35 % B , conformément aux attentes du marché. La RBA considère toujours que B l’inflation est trop élevée B , bien que l’affaiblissement des données économiques et du marché du travail ait donné à la banque centrale une marge de manœuvre pour attendre et évaluer la situation. La banque reste prudente et B n’exclut pas de nouvelles hausses de taux B si les pressions inflationnistes reprenaient.

B a maintenu ses taux d’intérêt inchangés à B , conformément aux attentes du marché. La RBA considère toujours que B , bien que l’affaiblissement des données économiques et du marché du travail ait donné à la banque centrale une marge de manœuvre pour attendre et évaluer la situation. La banque reste prudente et B si les pressions inflationnistes reprenaient. La B Banque du Japon (BoJ) B envisage de plus en plus une B hausse des taux en septembre B , dans un contexte où l’on craint que l’inflation élevée ne persiste. Les marchés accordent davantage d’importance à la possibilité d’une hausse lors de la B réunion des 17 et 18 septembre B , ce qui pourrait apporter un soutien supplémentaire au B yen japonais B .

B envisage de plus en plus une B , dans un contexte où l’on craint que l’inflation élevée ne persiste. Les marchés accordent davantage d’importance à la possibilité d’une hausse lors de la B , ce qui pourrait apporter un soutien supplémentaire au B . La B Banque populaire de Chine (PBoC) B a également pris une mesure notable, s’abstenant d’injecter des liquidités supplémentaires dans le système bancaire pour la première fois depuis juin, invoquant un niveau de liquidité suffisant. Cette décision semble relever d’une gestion locale de la liquidité plutôt que d’un changement plus général de politique monétaire .

B a également pris une mesure notable, s’abstenant d’injecter des liquidités supplémentaires dans le système bancaire pour la première fois depuis juin, invoquant un niveau de liquidité suffisant. Cette décision semble relever d’une . Tout renforcement durable du yen devrait dépendre principalement de nouvelles hausses des taux de la Banque du Japon , plutôt que du rapatriement de capitaux ou d’éventuelles interventions sur le marché des changes. La dernière intervention conjointe américano-japonaise n’a apporté qu’un soutien temporaire au yen, tandis que l’absence de nouvelles mesures décisives de la part de Tokyo a permis à la devise de s’affaiblir à nouveau.

devrait dépendre principalement de , plutôt que du rapatriement de capitaux ou d’éventuelles interventions sur le marché des changes. La dernière n’a apporté qu’un soutien temporaire au yen, tandis que l’absence de nouvelles mesures décisives de la part de Tokyo a permis à la devise de s’affaiblir à nouveau. Le marché des cryptomonnaies semble quelque peu plus solide, le bitcoin et l’ethereum ayant démarré la journée avec de modestes gains.

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