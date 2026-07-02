À la mi-séance : la rotation se poursuit ; les capitaux se retirent des entreprises technologiques !

Les principaux indices européens s'ouvrent en hausse aujourd'hui malgré la faiblesse observée à Wall Street : les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 sont stables, tandis que le DAX allemand progresse de 0,46 %, tout comme l'EU50 (+0,29 %), le UK100 (+0,45 %) et l'indice italien ITA40 (+0,94 %).

Le principal facteur qui anime les marchés aujourd’hui est le rapport sur l’emploi américain du mois de juin : les prévisions médianes tablent sur une création de 110 000 emplois et un taux de chômage de 4,3 %, mais la grande fourchette des estimations (25 000 à 200 000) fait peser un risque élevé de surprise qui déterminera si la Fed procédera à de nouvelles hausses de taux dans le courant de l’année.

La vague de ventes dans le secteur technologique exerce une pression supplémentaire sur le moral des marchés : suite à l’annonce selon laquelle Meta prévoit de vendre sa puissance de calcul excédentaire en matière d’IA, l’indice SOX des semi-conducteurs a chuté de plus de 6 % mercredi, et les marchés boursiers sud-coréens et japonais ont enregistré de fortes baisses.

Le yen s’est soudainement raffermi et le taux de change dollar/yen est tombé à environ 161, à la suite d’informations selon lesquelles le Japon réorientait sa stratégie d’intervention sur le marché des changes vers une approche plus « chirurgicale » à l’encontre des spéculateurs misant sur la faiblesse du yen, ce qui a encore affaibli le dollar sur l’ensemble du marché.

Les cours du pétrole reculent pour le troisième jour consécutif : le Brent atteint son plus bas niveau depuis quatre mois, tandis que les cours du WTI baissent de 0,72 à 0,86 % suite aux progrès enregistrés lors des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran à Doha concernant le détroit d’Ormuz, ce qui apaise les craintes inflationnistes.

Le dollar américain s’affaiblit légèrement (-0,38 %), tandis que l’or progresse de 0,78 % et l’argent de 1,29 %, profitant de la faiblesse du billet vert. Sur les marchés boursiers européens, ce sont les secteurs défensifs et cycliques qui affichent les meilleures performances : la santé (+1,98 %), la finance (+1,22 %) et la consommation discrétionnaire (+1,09 %). Les secteurs de la technologie (-2,80 %) et des communications (-0,75 %) affichent des performances en baisse, ce qui pèse sur l’indice Euro Stoxx 50 malgré les bons résultats des autres secteurs. Source : XTB Informations sur l'entreprise Le titre Bayer affiche une hausse de plus de 5 % (son plus haut niveau depuis près de trois ans) suite à la création d’une nouvelle entité, Ruveon, dédiée à son activité Roundup aux États-Unis, une initiative que le marché interprète comme un pas vers un éventuel démantèlement du groupe, tendance renforcée par le relèvement de la recommandation de la Deutsche Bank à « acheter » et par une hausse de 33 % de son objectif de cours, porté à 60 €.

L’action Sodexo affiche de solides gains après que la société a relevé ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires annuel à 1,2–1,5 %, à la suite de résultats du troisième trimestre supérieurs au consensus (6,17 milliards d’euros contre une estimation consensuelle de 6,04 milliards d’euros).

Volkswagen affiche des bénéfices malgré des tensions internes : l’entreprise se prépare à une réunion cruciale du conseil de surveillance le 9 juillet, au cours de laquelle une décision devrait être prise concernant la suppression de jusqu’à 100 000 emplois et la fermeture de quatre usines allemandes, une mesure qui se heurte à une opposition très forte de la part des syndicats et du Land de Basse-Saxe.

Les fabricants de puces électroniques restent sous la pression des baisses observées au trimestre précédent : Infineon Technologies recule de 3,20 % et ASML Holding de 3,14 %, dans un contexte de vague de ventes massives de semi-conducteurs aux États-Unis et en Asie.

La Banque nationale suisse (BNS) a estimé qu’UBS satisfaisait déjà aux exigences de fonds propres plus strictes introduites à la suite de l’effondrement du Crédit Suisse, tandis qu’UBS fait valoir que ces nouvelles réglementations sont trop restrictives et pourraient nuire à la compétitivité du secteur financier suisse.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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