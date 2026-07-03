À la mi-séance : les actions européennes en hausse 📈 ASML tire les valeurs du secteur des semi-conducteurs vers le haut tandis que le secteur de la défense recule

L’ Euro Stoxx 50 se maintient à des niveaux records, avec une progression de 17,4 % au cours des douze derniers mois et de plus de 10 % depuis le début de l’année . Le secteur technologique est celui qui contribue le plus aux gains d’aujourd’hui, tandis que les secteurs défensifs tels que les biens de consommation de base et la santé continuent d’afficher des performances en retrait. Environ 68 % des valeurs composant l’indice se négocient au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, ce qui confirme une large participation du marché à la tendance haussière en cours. Infineon Technologies et ASML figurent toujours parmi les valeurs affichant les meilleures performances relatives, ce qui suggère que le secteur européen des semi-conducteurs continue d’être l’un des principaux moteurs du marché haussier de la région.

Les marchés boursiers européens enregistrent de très fortes hausses, le STOXX Europe 600 et l’Euro Stoxx 50 atteignant tous deux de nouveaux records historiques. Le moral des investisseurs s’est amélioré, porté par l’espoir que la Réserve fédérale américaine puisse reporter de nouvelles hausses de taux suite à la publication de données sur le marché du travail américain plus faibles que prévu. La reprise n’est plus uniquement tirée par le secteur technologique, puisque les valeurs industrielles, financières et de défense attirent également les acheteurs. Le DAX allemand continue de mener la danse dans la région, atteignant un nouveau record historique. Les marchés américains étant fermés aujourd’hui à l’occasion du Jour de l’Indépendance, les investisseurs se concentrent principalement sur l’évolution de la situation en Europe. Par ailleurs, le Brent se négocie à près de 72 dollars le baril, tandis que la paire EUR/USD s’est repliée à environ 1,144 à la suite de la publication des derniers indices PMI européens.

Source: XTB Research

Les moteurs du marché

La séance d'aujourd'hui a été dominée par les valeurs technologiques et industrielles, ASML menant la hausse après avoir progressé de près de 3 %, ce qui renforce la vigueur du secteur européen des semi-conducteurs. Parmi les autres valeurs qui se sont particulièrement distinguées, on peut citer Siemens, Volkswagen et Mercedes-Benz, ce qui témoigne d'un regain de confiance envers les entreprises cycliques. Du côté des baisses, Rheinmetall affiche la plus faible performance, les investisseurs prenant leurs bénéfices après son récent rebond très marqué, tandis que L'Oréal, Hermès et Ahold Delhaize sont également en baisse. Sur un an, Infineon, ASML et Siemens Energy figurent toujours parmi les valeurs les plus performantes de l'indice, tandis que les entreprises du secteur du luxe et certaines composantes du secteur automobile continuent d'afficher des performances inférieures à la moyenne.

Source: XTB Research

EU50 (D1)

Le contrat à terme sur l'Euro Stoxx 50 a atteint de nouveaux sommets historiques au-delà des 6 400 points, prolongeant ainsi sa très forte tendance haussière. Les actions européennes se sont montrées plus résistantes que leurs homologues américaines et asiatiques face à la récente volatilité des titres du secteur des semi-conducteurs et des puces mémoire, tandis que les valeurs technologiques amorcent une reprise lors de la séance d'aujourd'hui.

Source: xStation5

L'économie de la zone euro se stabilise après deux mois de contraction

L'indice PMI composite de la zone euro est passé de 48,5 en mai à 50,0, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis trois mois et marquant un retour en territoire d'expansion pour la première fois depuis mars. Le secteur des services reste en contraction à 49,4, bien que le rythme de la baisse se soit considérablement ralenti, tandis que le secteur manufacturier s'est suffisamment redressé pour compenser la faiblesse des services. L’un des développements les plus marquants a été le ralentissement marqué de l’inflation des coûts, l’inflation des coûts des intrants dans le secteur des services ayant enregistré sa plus forte baisse depuis le début de l’enquête en 1998 (hors période de confinement liée à la COVID), reflétant en grande partie l’atténuation des pressions sur les prix de l’énergie à la suite du conflit au Moyen-Orient. L’emploi s’est stabilisé après la forte baisse observée en mai, tandis que les anticipations des entreprises se sont améliorées pour atteindre leur plus haut niveau depuis le début du conflit. Dans l’ensemble, ces données réduisent la probabilité de nouvelles hausses des taux de la BCE à court terme.

Répartition par pays

Allemagne

PMI des services : 48,6 (contre 46,8 prévu ; 46,8 précédemment)

(contre 46,8 prévu ; 46,8 précédemment) PMI composite : 49,5 (contre 48,0 prévu ; 48,0 précédemment)

(contre 48,0 prévu ; 48,0 précédemment) Le secteur des services est resté en contraction pour le troisième mois consécutif, bien qu’à un rythme plus lent qu’en avril. Les pressions sur les coûts se sont considérablement atténuées malgré une demande toujours modérée, en particulier en provenance de l’étranger.

France

PMI des services : 46,8 (contre 47,4 attendus ; 47,4 précédemment)

(contre 47,4 attendus ; 47,4 précédemment) PMI composite : 47,2 (contre 47,6 attendus ; 47,6 précédemment)

(contre 47,6 attendus ; 47,6 précédemment) L’activité s’est contractée au rythme le plus lent depuis mars, après un mois de mai exceptionnellement faible. La confiance des entreprises s’est légèrement améliorée, tandis que les pressions sur les coûts se sont atténuées pour la première fois depuis octobre.

Italie

PMI des services : 50,2 (conforme aux prévisions ; précédent : 49,4)

(conforme aux prévisions ; précédent : 49,4) PMI composite : 50,8 (contre 50,9 prévu ; précédent : 50,4)

(contre 50,9 prévu ; précédent : 50,4) L’activité économique a renoué avec la croissance après trois mois de contraction, soutenue par une demande intérieure plus forte. L’inflation des coûts et des prix a continué de s’atténuer, tandis que la confiance des entreprises a atteint son plus haut niveau depuis novembre.

Espagne

PMI des services : 54,2 (contre 50,9 attendus ; précédent : 50,1)

(contre 50,9 attendus ; précédent : 50,1) PMI composite : 53,3 (contre 50,9 attendus ; précédent : 50,2)

(contre 50,9 attendus ; précédent : 50,2) L’Espagne a enregistré la croissance la plus forte de l’activité des entreprises et des nouvelles commandes cette année, l’emploi progressant à son rythme le plus rapide depuis mars et l’inflation des prix à la production tombant à son plus bas niveau depuis janvier.

EUR/USD (D1)

La paire EUR/USD a reculé à environ 1,144 malgré des données PMI relativement solides dans la zone euro. Les marchés semblent interpréter ces derniers chiffres comme un argument en faveur d’une pause prolongée de la BCE, tandis que la baisse des cours du pétrole continue de réduire les risques d’inflation dans l’ensemble de la zone euro.

Source: xStation5