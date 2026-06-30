À la mi-séance 🔼 Les actions européennes et américaines en hausse – Morgan Stanley voit un potentiel de hausse en Europe (30.06.2026)

Les actions européennes ont ouvert la séance de mardi en enregistrant de solides hausses, soutenues par un climat de confiance favorable tant en Asie qu’à Wall Street. L’indice STOXX 50 a progressé d’environ 0,6 %, tandis que l’indice STOXX 600, plus large, a grimpé de près de 1 %. Les valeurs technologiques ont une nouvelle fois mené la reprise, les investisseurs se tournant à nouveau vers les titres liés à l’IA après la récente correction et grâce à l’amélioration des perspectives concernant la demande en semi-conducteurs. Parmi les valeurs les plus performantes de la séance figuraient les principaux fabricants européens de puces électroniques. L'action ASML a progressé de plus de 3,5 %, celle d'Infineon a gagné environ 2,5 % et celle de STMicroelectronics a avancé de près de 3 %, soulignant le regain d'intérêt des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA et les semi-conducteurs. Parallèlement, le dollar américain s'est raffermi sur l'ensemble du marché, tandis que le Brent tentait de remonter vers 74 dollars le baril.

L’Euro Stoxx 50 reste proche de ses plus hauts historiques

L’Euro Stoxx 50 continue de s’échanger près de ses plus hauts historiques, à seulement environ 0,7 % de son record, tout en affichant une hausse de près de 8,5 % depuis le début de l’année.

Le secteur technologique reste le plus performant, tant sur la journée que depuis le début de l’année, tandis que les valeurs liées à la consommation et aux services de communication continuent d’afficher des performances en retrait. Environ 64 % des composantes de l’indice s’échangent au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, ce qui suggère que la tendance haussière à long terme reste intacte.

Parmi les valeurs affichant les meilleures performances relatives figurent Infineon, ASML et Siemens, tandis que BMW, SAP, Mercedes-Benz et Adyen comptent parmi les valeurs de grande capitalisation les moins performantes de cette année. L’indice se négociant à environ 18,8 fois les bénéfices prévisionnels, les valorisations restent raisonnables par rapport aux principaux indices de référence américains, ce qui renforce l’argument en faveur d’un intérêt croissant des investisseurs pour les actions européennes.

Source: XTB Research

Les valeurs industrielles et les leaders de l'IA dominent la séance de mardi

Les hausses enregistrées mardi ont été principalement portées par les entreprises des secteurs de l'industrie, de la technologie et de la transition énergétique. Siemens Energy (+4,6 %), Siemens (+3,8 %) et ASML (+3,7 %) ont mené la progression, soulignant la poursuite des afflux de capitaux vers les thèmes liés aux infrastructures de l'IA et à l'électrification.

Schneider Electric, Infineon et Safran ont également enregistré de très solides hausses, les investisseurs se tournant à nouveau vers les leaders industriels européens. À la baisse, les valeurs des secteurs des télécommunications, du luxe et de l’automobile ont sous-performé, Deutsche Telekom, LVMH et Volkswagen figurant parmi les titres les plus faibles.

Malgré les baisses enregistrées aujourd’hui, plusieurs titres à la traîne continuent d’afficher des rendements positifs sur l’année écoulée, tandis que les leaders de cette année conservent une dynamique à long terme exceptionnellement forte.

Source: XTB Research

Source: XTB Research

Graphiques EU50 et DE40

Source: xStation5

Source: xStation5

Morgan Stanley : l’Europe pourrait surperformer grâce à une diversification plus large

Morgan Stanley estime que les actions européennes ont encore de la marge pour prolonger leur rebond au second semestre. Selon les stratèges de la banque, les investisseurs ne se détournent pas de l’intelligence artificielle, mais cherchent de plus en plus à diversifier leurs placements afin de réduire la forte concentration de capitaux sur les valeurs technologiques américaines à très forte capitalisation. L’Europe apparaît comme l’un des principaux bénéficiaires de cette rotation.

Les indices boursiers européens ont enregistré depuis le début de l’année des rendements globalement comparables à ceux du S&P 500, après s’être remis d’une faiblesse antérieure liée à des facteurs géopolitiques. Morgan Stanley estime qu’il ne s’agit pas seulement d’un rebond temporaire, mais que cela pourrait marquer le début d’une réallocation plus large des capitaux mondiaux.

La baisse des cours du pétrole à la suite de l’accord entre les États-Unis et l’Iran a amélioré les perspectives des entreprises européennes en réduisant leurs coûts énergétiques et en soutenant leurs marges. Toutefois, la banque estime que le principal catalyseur de ce regain d’afflux de capitaux n’est pas la géopolitique, mais la volatilité croissante au sein du secteur américain de l’IA. Les investisseurs cherchent à maintenir leur exposition à l’IA tout en élargissant leur diversification régionale.

Environ 90 % des gains enregistrés cette année par les indices boursiers européens ont été générés par les secteurs liés à l’IA, notamment les semi-conducteurs, le matériel technologique, les biens d’équipement, ainsi que les entreprises du cuivre et du secteur minier.

Morgan Stanley souligne également que les sociétés cotées européennes sont bien moins dépendantes de la conjoncture économique nationale qu’on ne le suppose généralement. Environ 55 % de leur chiffre d’affaires est généré hors d’Europe, ce qui réduit leur sensibilité à une croissance plus faible du PIB ou à des données PMI décevantes.

Les prévisions consensuelles tablent sur une croissance des bénéfices supérieure à 16 % pour les entreprises européennes cette année, un chiffre que la banque estime encore sous-estimé par les investisseurs. Les banques européennes restent particulièrement attractives grâce à la hausse des taux d’intérêt, à l’amélioration de leur rentabilité, à la poursuite des programmes de rachat d’actions et à la solidité des distributions de dividendes.

Selon la banque, les secteurs bénéficiant d’une inflation plus élevée — notamment les banques, les actifs réels et les entreprises liées à l’IA — représentent désormais environ 60 % du total des bénéfices des entreprises européennes, ce qui place la région en bonne position face au contexte macroéconomique actuel.

Morgan Stanley souligne également que la décote de valorisation de longue date des actions européennes par rapport au marché américain a commencé à se réduire après de nombreuses années, ce qui pourrait créer une marge supplémentaire pour les entrées de capitaux internationaux.

Pour le second semestre, les secteurs privilégiés par la banque comprennent les semi-conducteurs, les sociétés du cuivre et minières, les banques, les fabricants de biens d’équipement et les services publics, ces derniers devant bénéficier à la fois de la transition énergétique et de la poursuite des investissements dans les infrastructures d’IA.

Graphique ASML (ASML.NL) – intervalle D1

Source: xStation5