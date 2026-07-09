L'action AstraZeneca dévisse de 9 à 10%, enregistrant sa pire séance depuis mars 2020 suite à l'échec de son essai clinique de phase III.

Le baril de brut WTI se maintient près de 77 dollars ce jeudi matin, après un bond de 6% mercredi lié aux attaques dans le détroit d'Ormuz.

Les indices européens rebondissent de 0,5 à 0,6%, ignorant les nouvelles frappes américaines en Iran et la fin officielle du cessez-le-feu.

L'ouverture de la Bourse européenne s'inscrit en territoire positif ce jeudi, affichant des hausses de 0,6% pour le CAC 40 et le DAX allemand. Les investisseurs maintiennent leur appétit pour le risque malgré l'escalade militaire opposant les États-Unis à l'Iran, qui a vu Washington multiplier les frappes sur des cibles iraniennes.

Si le baril de pétrole reste fermement ancré au-dessus de 77 dollars, les achats se portent massivement sur les actions du secteur technologique européen, soutenant l'indice continental Stoxx 600.

Tensions géopolitiques et marchés de l'énergie

Nouvelle escalade dans le détroit d'Ormuz

Les forces américaines ont lancé une nouvelle série de frappes aériennes sur des cibles iraniennes, en réponse directe à l'attaque de navires pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz. Le président Donald Trump a publiquement déclaré la fin de l'accord de cessez-le-feu avec Téhéran, ravivant les inquiétudes sur la stabilité de la région. Le détroit d'Ormuz constitue un goulot d'étranglement par lequel transite un cinquième du brut mondial échangé.

Cette vague d'aversion au risque a frappé les marchés dès mercredi. Le cours du brut WTI a enregistré un bond soudain de 6% lors de la séance précédente. Les investisseurs ont immédiatement réévalué la prime de risque géopolitique intégrée dans le prix du baril, craignant des ruptures d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Jeudi matin, le cours du brut WTI recule légèrement pour se rapprocher de 77 dollars le baril, porté par des anticipations d'une possible reprise des pourparlers diplomatiques. La volatilité reste forte sur les matières premières énergétiques, les acteurs du marché surveillant chaque mouvement militaire de la marine américaine et des forces iraniennes dans le Golfe.

Les indices occidentaux défient la crise géopolitique

La Bourse européenne ignore les turbulences militaires et signe un rebond de 0,5% sur l'indice Stoxx 600 ce jeudi matin. Les indices de référence français et allemand affichent un gain de 0,6 %, tandis que l'indice londonien FTSE 100 recule de 0,2%, plombé par le secteur pharmaceutique. En Espagne, l'indice IBEX 35 regagne 1,1%, effaçant ses baisses antérieures consécutives aux commentaires de Donald Trump concernant la politique de l'OTAN.

Aux États-Unis, les contrats à terme suggèrent une orientation similaire en pré-marché. Les futures sur le S&P 500 progressent de 0,3% et ceux du Nasdaq 100 s'adjugent 0,61%. Le Dow Jones affiche une progression plus modérée de 0,15% avant l'ouverture de Wall Street. Les capitaux se dirigent vers les indices boursiers pour profiter des creux formés lors des ventes de la veille.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar américain (DXY) évolue sur ses sommets hebdomadaires, entre 100,9 et 101,2 points. Le billet vert est soutenu par la demande de valeurs refuges et par les anticipations de maintien de taux élevés par la Réserve fédérale américaine face aux risques inflationnistes liés au pétrole. Le yen japonais subit une pression spécifique, testant la barre de 162,5 à 162,7 contre la devise américaine.

Tendances sectorielles et déconvenues pharmaceutiques

Les valeurs technologiques en tête de palmarès

Les compartiments de la technologie et des matériaux mènent la hausse sur la Bourse européenne. L'équipementier néerlandais ASML enregistre une progression de 2,6% de son cours boursier. L'action Siltronic bondit de 10,5%, tandis que le fabricant de matériaux semi-conducteurs Soitec s'adjuge 4,5% à l'ouverture.

L'engouement sectoriel est soutenu par des informations selon lesquelles les entreprises chinoises spécialisées en intelligence artificielle pourraient obtenir un accès aux puces H200 du groupe américain Nvidia. Lae perspective de maintien des débouchés commerciaux rassure les investisseurs exposés à la chaîne d'approvisionnement électronique. Computacenter grimpe de 11,1% suite à la publication de résultats supérieurs aux prévisions, tirés par la demande en infrastructures liées à l'IA.

Ailleurs dans l'industrie, le secteur de l'énergie renouvelable bénéficie d'une solide demande nord-américaine. Le fabricant d'éoliennes Nordex avance de 5% après avoir annoncé une augmentation de ses commandes au deuxième trimestre, atteignant un total de 3 054 MW.

AstraZeneca s'effondre après un échec clinique

Le secteur européen de la santé enregistre la pire performance de la matinée, reculant de 1,5%. Ce repli est imputable au décrochage massif du titre AstraZeneca, qui abandonne 9 à 10%, représentant sa pire séance boursière depuis le choc initial de mars 2020.

Le laboratoire a annoncé que son traitement Wainua, développé avec Ionis Pharmaceuticals, n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal lors d'une étude de phase III. L'essai visait l'ATTR-CM, une forme grave de cardiomyopathie. L'échec clinique limite considérablement le marché potentiel du médicament. Par contrecoup, l'action de son partenaire Ionis Pharmaceuticals s'effondre de 12,5 à 13,8% en pré-marché américain.

La défaite d'AstraZeneca fait les affaires de ses concurrents directs qui disposent de traitements autorisés pour l'ATTR-CM. Les titres d'Alnylam et de BridgeBio affichent des progressions respectives de 11 à 16%. Dans le reste de l'actualité des actions de la santé, le danois Novo Nordisk lance Awiqli, son insuline à injection hebdomadaire, sur le marché indien pour cibler un bassin de plus de 100 millions de patients diabétiques.

❓ FAQ

Quels sont les facteurs qui influencent la Bourse européenne ce matin ? Les indices d'actions du continent évoluent en hausse malgré l'aversion au risque déclenchée par les frappes américaines en Iran et l'augmentation des tarifs de fret. Les secteurs technologiques soutiennent les bourses de Paris et de Francfort grâce à des annonces favorables concernant la demande en semi-conducteurs et en infrastructures IA.

Pourquoi l'action AstraZeneca connaît-elle sa pire séance depuis 2020 ? Le groupe pharmaceutique a fait état de l'échec d'un vaste essai clinique de phase III pour le Wainua, un traitement expérimental contre une forme de cardiomyopathie (ATTR-CM). Cette déception scientifique a provoqué une chute immédiate de 9 à 10 % de son cours boursier, impactant l'ensemble du secteur de la santé en Europe.

Comment le cours du pétrole brut réagit-il aux tensions géopolitiques ? Suite à l'annonce de nouvelles attaques contre des navires pétroliers et à l'intensification du conflit, le brut léger américain (WTI) a bondi de 6% mercredi. Les investisseurs intègrent une prime de risque accrue en raison des possibles perturbations du commerce maritime transitant par le détroit d'Ormuz.