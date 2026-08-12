Résultats de Lumentum : le secteur de la photonique connaît une croissance accélérée grâce à l'IA

La présentation des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026 de Lumentum s’est clairement mieux déroulée que prévu, et les perspectives pour les mois à venir ont constitué une surprise encore plus positive.

Le fabricant de composants optiques bénéficie d’une nouvelle hausse marquée des investissements dans les centres de données dédiés à l’IA, ce qui stimule la demande en commutateurs optiques et en lasers de pointe.

L’action de la société affiche une hausse d’environ 8 % à l’ouverture, dans le cadre des échanges post-publication des résultats.

Résultats

Le chiffre d’affaires de la société a dépassé le seuil psychologique des 1,00 milliard de dollars, alors que le marché s’attendait à environ 988 millions de dollars. Cela représente une croissance d’environ 109 % en glissement annuel et de 24 % en glissement trimestriel.

Le bénéfice par action (BPA) a atteint 3,23 dollars, dépassant le consensus qui se situait entre 2,9 et 3,0 dollars environ. Le bénéfice par action a bondi de 267 % en glissement annuel, dépassant largement même la fourchette haute des prévisions optimistes de la direction.



Cette croissance exceptionnelle des bénéfices a constitué l’un des éléments clés pour les investisseurs.

La marge brute non conforme aux principes comptables généralement admis (non-GAAP) a augmenté, passant de 47,9 % au trimestre précédent à 50,4 %, tandis que la marge d’exploitation a atteint 36,6 %, dépassant la fourchette haute des prévisions antérieures de la société.

La perte nette selon les principes comptables généralement admis (GAAP) de 7,16 milliards de dollars US semble spectaculaire, mais elle ne reflète pas la situation opérationnelle de Lumentum. Elle résulte principalement d’une perte comptable ponctuelle, sans incidence sur la trésorerie, liée à la conversion de dette.



Lumentum tire efficacement parti de la forte demande pour commercialiser un mix de produits plus avantageux. La croissance est non seulement importante, mais aussi de meilleure qualité et, comme l’affirment les représentants de la société, ce n’est qu’un début.

Prévisions

C’est clairement le point fort de ce communiqué de résultats. La direction de Lumentum table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,225 et 1,275 milliard de dollars. Le consensus précédent s’établissait à environ 1,16 milliard de dollars.

Les prévisions de BPA ajusté se situent entre 4,05 et 4,35 dollars, contre des attentes d’environ 3,60 dollars.

Conclusion

Le principal moteur de croissance reste les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. L’entreprise est à la pointe du secteur de la photonique, c’est-à-dire l’utilisation de composants optiques pour la transmission de données. Ce secteur devrait jouer un rôle absolument crucial dans les prochaines étapes du déploiement des infrastructures d’IA. Cela découle des limites intrinsèques de l’architecture actuelle des centres de données. Les câbles et commutateurs traditionnels impliquent une limite de vitesse maximale dictée par les propriétés physiques des composants. De plus, ces composants génèrent de la chaleur, ce qui entraîne un gaspillage d’énergie : celle-ci est d’abord convertie en chaleur, puis à nouveau lorsqu’il faut évacuer cette même chaleur pour maintenir l’efficacité opérationnelle. La photonique utilise des lasers, la fibre optique et le verre pour contourner la plupart de ces problèmes, tout en augmentant les vitesses de transmission jusqu’à des niveaux proches de la limite fixée par notre compréhension actuelle des lois de la physique.

Jusqu’à récemment, le déploiement à grande échelle de la photonique n’avait tout simplement aucun sens. Mais face à des investissements sans précédent et à l’appétit insatiable des entreprises technologiques en matière de puissance de calcul, ce domaine passe du statut de simple curiosité à celui de pilier de tout ce boom des investissements. Les résultats commencent tout juste à se refléter dans les chiffres.

Les livraisons de commutateurs OCS ont doublé par rapport au trimestre précédent, et au cours de la prochaine période, leur chiffre d’affaires devrait nettement dépasser les 100 millions de dollars.

L’entreprise accélère également la production d’émetteurs-récepteurs de 1,6 T ainsi que de lasers EML, CW et à haute puissance. La demande reste suffisamment forte pour que la capacité de production dans certaines catégories continue de limiter le rythme d’exécution des commandes.

Ces résultats confirment que Lumentum est l’un des principaux bénéficiaires du développement des infrastructures d’IA. Dans le même temps, la valorisation très élevée de l’action signifie que le marché s’attend à de nouvelles révisions à la hausse des prévisions et à une montée en puissance de la production quasi sans heurts. Évaluer l’attrait du titre lui-même devient de plus en plus difficile, surtout après une forte hausse du cours de l’action.

Analyse technique de Lumentum (D1)

Malgré une forte correction entre avril et juin, la tendance haussière a été préservée après un rebond à partir d'un niveau d'environ 620. Le cours s'est éloigné de la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200) et, tant qu'il reste au-dessus du niveau de Fibonacci à 100 % de la vague haussière précédente, la situation technique reste haussière, avec un mouvement potentiel vers le sommet marqué par le niveau de Fibonacci à 161,8 %. Source : xStation5