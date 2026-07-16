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Cloud souverain : Airbus confie à Scaleway l'hébergement de ses applications sensibles et militaires, garantissant une protection face aux lois extraterritoriales.
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Déploiement IA : L'infrastructure d'Iliad va accélérer l'intégration des modèles d'intelligence artificielle conçus en collaboration avec la start-up française Mistral.
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Migration massive : L'avionneur européen prévoit le transfert de 70 applications critiques d'ici la fin de l'année 2028, avec un potentiel de 900 logiciels à terme.
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Cloud souverain : Airbus confie à Scaleway l'hébergement de ses applications sensibles et militaires, garantissant une protection face aux lois extraterritoriales.
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Déploiement IA : L'infrastructure d'Iliad va accélérer l'intégration des modèles d'intelligence artificielle conçus en collaboration avec la start-up française Mistral.
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Migration massive : L'avionneur européen prévoit le transfert de 70 applications critiques d'ici la fin de l'année 2028, avec un potentiel de 900 logiciels à terme.
195,00 euros. C'est le niveau autour duquel évolue l'action Airbus en séance ce jeudi 16 juillet 2026 à la Bourse de Paris, en léger repli de 0,19 %. L'avionneur européen, figurant parmi les principales actions de l'indice CAC 40, accélère son virage technologique. L'entreprise confirme son alliance avec Scaleway, la filiale cloud d'Iliad, pour héberger ses données industrielles et militaires sensibles. Ce mouvement stratégique vient cimenter le récent partenariat avec la start-up Mistral, plaçant la souveraineté numérique au centre de son modèle industriel.
Une infrastructure 100 % européenne pour la défense
Protection stricte des données industrielles
Airbus a validé un contrat pluriannuel avec Scaleway, filiale d'Iliad, pour l'hébergement de son infrastructure cloud. Cet accord cible directement les applications sensibles liées à l'ingénierie, à la conception des aéronefs et aux opérations internes de l'entreprise. Le montant financier de la transaction reste confidentiel à ce stade.
Le choix du prestataire a reposé sur une liste de 150 fonctionnalités techniques et de critères légaux examinés par les équipes du constructeur. Catherine Jestin, vice-présidente exécutive chargée du numérique chez Airbus, a souligné la nécessité d'une protection totale contre un potentiel "kill switch". L'objectif consiste à se prémunir contre l'application de lois extraterritoriales américaines, un risque majeur pour le secteur de la défense.
Damien Lucas, directeur général de Scaleway, a rappelé ce jeudi que son entreprise ne compte aucun actionnaire, employé ou filiale en dehors de l'Union européenne. Cette garantie d'immunité a pesé dans la balance face aux fournisseurs américains historiques. L'Europe cherche en effet à renforcer ses capacités de stockage domestiques face aux géants d'outre-Atlantique.
Un calendrier de migration massif jusqu'en 2028
Le transfert des données s'organise selon un calendrier précis. Le groupe prévoit de basculer environ 70 applications sur les serveurs de Scaleway d'ici la fin de l'année 2028. Cette première étape concerne les logiciels les plus sensibles pour le fonctionnement quotidien de l'industriel.
L'accord prévoit une extension possible du périmètre d'hébergement. Le programme pourrait englober jusqu'à 900 applications sur un horizon de cinq à six ans. Cette montée en charge progressive illustre la volonté de l'avionneur de réduire sa dépendance technologique vis-à-vis des acteurs non européens sur le long terme.
Sur les marchés financiers, l'action Airbus s'échange à 195,00 euros en début d'après-midi ce jeudi à la Bourse de Paris, marquant une baisse de 0,19 %. Les investisseurs suivent de près ces investissements technologiques. Ces opérations représentent des dépenses matérielles significatives mais garantissent la sécurisation des secrets industriels de l'entreprise.
L'intelligence artificielle au service de l'aéronautique
L'accélération du partenariat avec Mistral
Ce nouveau contrat d'infrastructure s'articule avec l'accord conclu en mai dernier entre Airbus et Mistral. La start-up française développe des outils d'intelligence artificielle sur mesure pour répondre aux exigences des secteurs de la défense et de l'aérospatiale. Le but est d'intégrer des modèles d'analyse avancés directement dans les processus de production.
Le choix du fournisseur cloud facilite cette intégration technologique. Catherine Jestin précise que les modèles de Mistral tournent déjà sur l'infrastructure de Scaleway, ce qui permet à l'avionneur d'accélérer le déploiement de son propre programme. La compatibilité native entre les deux acteurs français offre un gain de temps mesurable pour le constructeur.
Les applications militaires et les systèmes aéronautiques certifiés figurent parmi les premiers bénéficiaires de cette synergie. Le groupe maintient ainsi sa propriété intellectuelle sur le sol européen. Les travaux de recherche et de développement, ainsi que la gestion des données de vol, restent sous le contrôle exclusif de partenaires régionaux.
Des enjeux stratégiques pour les investisseurs
L'exposition au secteur de la défense et de l'aéronautique concentre l'attention sur les places boursières. Les particuliers qui analysent le cours Airbus observent le rythme de livraison des avions commerciaux. Ils scrutent également la capacité du groupe à moderniser son outil industriel et technologique face à son concurrent direct Boeing.
Le rapprochement entre des industriels historiques et de jeunes entreprises du numérique crée de nouveaux débouchés. Les épargnants cherchant à diversifier leurs portefeuilles peuvent s'exposer à cette thématique technologique via la bourse en ligne. Ils ont la possibilité d'acheter des titres d'entreprises européennes ou de cibler des ETF spécialisés dans la cybersécurité.
La souveraineté numérique devient un critère d'attribution strict pour les grands contrats étatiques en Europe. La Commission européenne prépare des textes réglementaires pour encadrer les données militaires. Ces mesures à venir devraient favoriser les entreprises locales capables de garantir un stockage d'informations sans interférence étrangère.
❓ FAQ
Pourquoi Airbus a-t-il choisi Scaleway pour son cloud ? Le constructeur aéronautique a sélectionné la filiale d'Iliad pour garantir la sécurité de ses données industrielles et militaires. Scaleway offre une infrastructure technologique européenne, protégeant l'entreprise contre l'application de lois extraterritoriales et le risque d'interruption de service ("kill switch").
Quel est le lien entre le cours Airbus, Mistral et Scaleway ? Airbus développe des outils d'intelligence artificielle sur mesure avec la start-up Mistral depuis le mois de mai. Les modèles de Mistral étant déjà hébergés chez Scaleway, cette synergie technique permet à l'avionneur d'accélérer le déploiement de ses applications qualifiées de critiques tout en maîtrisant l'ensemble de sa chaîne de valeur. Cette intégration rapide intéresse directement les analystes qui suivent le cours Airbus en bourse.
Comment s'exposer au secteur aéronautique en bourse ?
L'investissement dans l'aéronautique et la défense peut passer par l'achat de titres vifs de constructeurs, comme l'action Airbus, ou de sous-traitants spécialisés. Les investisseurs privilégient également des ETF thématiques regroupant un panier de sociétés du secteur de la défense européenne ou de l'aérospatiale pour diluer les risques spécifiques à une seule entreprise.
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