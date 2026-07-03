À compter du 10 juillet, Alibaba interdit à ses employés d'utiliser Claude Code, l'assistant de programmation d'Anthropic, dans son environnement de travail. Le groupe chinois range l'outil parmi les logiciels à haut risque et invoque une porte dérobée présumée, sans preuve validée par l'éditeur américain. Pour les détenteurs de l'action Alibaba, la mesure prolonge surtout le bras de fer engagé en juin entre les deux sociétés autour de l'intelligence artificielle. En séance à Hong Kong ce vendredi, l'action Alibaba reste proche de l'équilibre.

L'action Alibaba face au bannissement de Claude Code

Ce qu'Alibaba a décidé

La consigne est interne et sans ambiguïté. À partir du 10 juillet, les salariés d'Alibaba ne pourront plus lancer Claude Code sur leurs postes professionnels. Selon les remontées internes, le blocage viserait plus largement les produits d'Anthropic, des modèles Sonnet et Opus jusqu'aux agents de programmation.

Le groupe pousse en remplacement son propre assistant, Qoder. Jusqu'ici, Alibaba encourageait ses développeurs à tester les meilleurs outils du marché et remboursait généreusement l'usage de modèles externes. Certains ingénieurs consommaient plusieurs centaines de dollars par semaine en accès à des agents comme Claude ou Codex.

Ce revirement coupe donc un canal jusque-là ouvert. En interne, la justification tient en une formule : Claude Code est désormais un « logiciel à haut risque ». Le calendrier, lui, laisse peu de place au doute sur le contexte, à quelques semaines d'un conflit ouvert avec Anthropic.

L'action Alibaba peu réactive en Bourse

Sur le plan boursier, la nouvelle ne déclenche pas de secousse. En séance à Hong Kong ce vendredi 3 juillet, l'action Alibaba (9988.HK) se traite autour de 94 HKD, une variation quasi nulle sur la journée. L'ADR coté à Wall Street, lui, n'aura pas de séance ce vendredi, jour férié aux États-Unis pour la fête nationale.

Le titre reste éloigné de ses niveaux d'il y a un an. Son plus haut sur cinquante-deux semaines ressort à 186,20 HKD, contre un plancher à 88,65 HKD. Le cours actuel évolue donc près du bas de cette fourchette, après une baisse de l'ordre de 50% depuis le sommet de 2025.

L'interdiction relève d'abord du symbole et de la stratégie industrielle, pas d'un choc financier direct pour le groupe. Elle ne modifie ni le chiffre d'affaires ni les marges. Son intérêt, pour un investisseur exposé à l'action Alibaba, tient au signal qu'elle envoie sur l'état des relations entre Pékin et les fournisseurs d'IA américains.

Un conflit ouvert entre Alibaba et Anthropic

L'accusation de distillation

Le point de départ remonte au 10 juin. Dans une lettre adressée à la commission bancaire du Sénat américain, Anthropic accuse Alibaba d'avoir mené la plus vaste attaque par « distillation » recensée contre ses systèmes. La distillation consiste à interroger massivement un modèle avancé pour reproduire son comportement et entraîner un système concurrent à moindre coût.

Les chiffres cités sont précis. Entre le 22 avril et le 5 juin, des opérateurs liés à Alibaba auraient exploité environ 25 000 comptes frauduleux pour générer 28,8 millions d'échanges avec les modèles Claude. Les requêtes se seraient concentrées sur les capacités les plus pointues, le raisonnement et le développement logiciel.

Alibaba n'a pas répondu publiquement à ces allégations. L'affaire dépasse le seul litige commercial : en la portant devant des sénateurs, Anthropic la place sur le terrain de la sécurité nationale et des contrôles à l'exportation. Elle nourrit la prime de risque géopolitique qui pèse depuis des années sur les valeurs technologiques chinoises.

Le motif des portes dérobées présumées

La justification interne d'Alibaba renvoie à une accusation technique distincte. Un rapport de rétro-ingénierie a fait état d'un mécanisme de détection caché dans Claude Code. Ce dispositif vérifierait le fuseau horaire de l'utilisateur, ainsi qu'une liste de domaines associés à de grands acteurs chinois de la tech.

Ce type de mécanisme est communément qualifié de porte dérobée (backdoor), un accès ou une fonction dissimulée à l'insu de l'utilisateur. Aucune source indépendante n'a validé cette lecture, et Anthropic ne l'a pas confirmée. La description reste au stade de l'allégation, issue d'analyses publiées par des développeurs.

Pour Alibaba, ce soupçon suffit à écarter l'outil de ses postes de travail. La prudence rejoint ici l'intérêt stratégique, au moment où le groupe défend ses propres modèles Qwen et son agent Qoder. La frontière entre risque de sécurité réel et riposte commerciale reste, à ce stade, difficile à établir.

L'action Alibaba et la guerre de l'IA sino-américaine

Sonnet 5 et Fable 5 sous le feu des critiques

En arrière-plan, Anthropic traverse une séquence produit délicate. Fin juin, l'éditeur a lancé Sonnet 5, un modèle de milieu de gamme dont les performances approchent celles de son modèle phare, Opus 4.8. Sur le papier, Sonnet 5 coûte moins cher : environ 2 dollars par million de jetons (tokens) en entrée et 10 en sortie jusqu'au 31 août, puis 3 et 15 dollars, contre 5 et 25 dollars pour Opus 4.8.

Le coût réel se juge toutefois par tâche, pas par jeton. Or Sonnet 5 consomme les jetons bien plus vite qu'Opus 4.8 pour un même travail. L'écart de prix affiché fond alors, voire s'efface au niveau d'effort maximal, ce qui explique un accueil mitigé chez les développeurs.

Fable 5, modèle plus haut de gamme, a connu un parcours plus heurté encore. Suspendu le 12 juin sous le coup de contrôles à l'exportation américains, il est revenu le 1er juillet avec des garde-fous renforcés. Depuis cette relance, des tests de performance indépendants signalent une nette dégradation sur le code, et des utilisateurs rapportent un reroutage fréquent vers un modèle moins spécialisé dès qu'ils sortent du texte ou du tableur. Anthropic n'a pas détaillé ces mesures.

Ce que cela change pour les investisseurs en actions chinoises

Pour le marché, l'épisode s'inscrit dans un mouvement de fond : le découplage technologique entre Washington et Pékin. Chaque nouvelle friction renforce le risque réglementaire attaché aux grands noms chinois de la cote, d'Alibaba à Baidu ou Tencent. C'est l'un des facteurs qui expliquent la décote persistante du secteur.

La riposte d'Alibaba illustre aussi une bascule stratégique. Le groupe accélère sur ses propres briques d'IA, des modèles Qwen à l'agent Qoder, dans une logique d'autonomie face aux fournisseurs américains. Cette internalisation représente un pari de long terme, dont la rentabilité reste à démontrer.

Reste la question de l'exposition. Un investisseur peut suivre la thématique par l'achat direct de titres ou via des actions liées à l'intelligence artificielle regroupées dans des fonds diversifiés. Le dossier Alibaba mêle donc, plus que jamais, mécanique de marché, souveraineté numérique et rivalité entre puissances.

❓ FAQ

Pourquoi Alibaba bannit-il Claude Code ?

Alibaba a classé Claude Code en logiciel à haut risque après la publication d'analyses évoquant une porte dérobée présumée dans l'outil. Ce soupçon n'est pas confirmé par Anthropic. La décision intervient dans le prolongement du conflit ouvert en juin, quand Anthropic a accusé le groupe chinois de « distillation » de ses modèles.

Le bannissement de Claude Code fait-il baisser l'action Alibaba ?

Non, l'action Alibaba ne réagit pas à la nouvelle. En séance à Hong Kong ce vendredi, le titre 9988.HK évolue autour de 94 HKD, proche de l'équilibre. La mesure est d'abord symbolique et stratégique ; le principal facteur de risque pour le titre reste la prime géopolitique liée aux tensions sino-américaines.

Qu'est-ce que la distillation reprochée à Alibaba par Anthropic ?

La distillation consiste à interroger massivement un modèle d'IA avancé pour reproduire ses réponses et entraîner un système concurrent à moindre coût. Anthropic affirme qu'environ 25 000 comptes frauduleux liés à Alibaba ont généré 28,8 millions d'échanges avec Claude entre avril et juin, ce que le groupe chinois n'a pas commenté publiquement.

Comment s'exposer aux actions liées à l'intelligence artificielle ?

L'exposition passe par l'achat direct d'actions de sociétés du secteur ou par des ETF sur l'intelligence artificielle qui répliquent un panier de valeurs technologiques. Cette seconde voie répartit le risque sur de nombreuses sociétés plutôt que sur un seul titre, qu'il soit américain ou chinois.