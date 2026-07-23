Le constructeur aéronautique français affiche de très solides performances financières au premier semestre 2026. Portée par la livraison de 12 avions de chasse et une nette hausse de l'activité militaire, l'action Dassault Aviation enregistre un bond de 7,92% à 310,80 euros à l’ouverture. La confirmation des cibles annuelles renforce la visibilité du groupe sur le marché des actions de défense.

Résultats Dassault Aviation : une rentabilité semestrielle en hausse

Une nette accélération du chiffre d'affaires ajusté

Au premier semestre 2026, Dassault Aviation enregistre un chiffre d'affaires ajusté de 4,16 milliards d'euros, contre 2,85 milliards d'euros au premier semestre 2025. Ce niveau d'activité dépasse les prévisions moyennes des analystes. La division Défense constitue le principal moteur de la performance avec des ventes en hausse de 68% à 2,94 milliards d'euros. Au sein de ce pôle, le chiffre d'affaires Défense Export a plus que doublé pour s'établir à 2,10 milliards d'euros.

La branche des jets d'affaires Falcon affiche également une progression de ses revenus. Le chiffre d'affaires du segment civil gagne 11% pour atteindre 1,21 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année. L'avionneur a livré 12 Rafale (dont 10 appareils à l'exportation et 2 pour la France) contre 7 unités au premier semestre 2025. Du côté de l'aviation d'affaires, les livraisons s'élèvent à 13 jets Falcon contre 12 un an auparavant.

Outre l'augmentation des volumes livrés, la hausse des facturations découle du passage de jalons contractuels sur les programmes de développement et de support. L’accélération de l'activité au deuxième trimestre a immédiatement trouvé un écho favorable sur le marché des actions. La hausse de 7,92% enregistrée en début de séance jeudi reflète ce net dépassement des attentes de la place financière. Les résultats de Dassault Aviation valident la trajectoire industrielle initiée au début de l'exercice.

Envolée du résultat opérationnel et de la trésorerie

Le résultat opérationnel ajusté s'est envolé de 83% par rapport au premier semestre 2025 pour atteindre 330 millions d'euros. Le chiffre surpasse également les prévisions du consensus. La marge opérationnelle ajustée ressort ainsi à 7,9% du chiffre d'affaires, contre 6,3% un an plus tôt. Ce gain provient d'un mix produit plus favorable, de l'augmentation des revenus de maintenance et d'un meilleur amortissement des coûts fixes.

Le bénéfice net ajusté grimpe de 29% pour s'établir à 496 millions d'euros, contre 386 millions d'euros lors de la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté passe de 4,94 euros à 6,42 euros. La rentabilité a été soutenue par le repli de la R&D autofinancée à 131 millions d'euros, contre 182 millions d'euros un an plus tôt, la phase de développement du Falcon 6X touchant à sa fin.

La contribution de la participation dans Thales progresse à 264 millions d'euros, contre 234 millions d'euros au premier semestre 2025. Par ailleurs, la trésorerie disponible de l'avionneur s'est renforcée pour atteindre 10,1 milliards d'euros au 30 juin 2026, contre 9,41 milliards d'euros fin 2025. La structure financière s'appuie sur l'encaissement des acomptes liés aux contrats d'exportation du Rafale. Elle offre à l'entreprise les ressources nécessaires pour financer la montée en cadence de ses usines.

Carnet de commandes et perspectives 2026

Des prises de commandes temporairement plus calmes

Les nouvelles commandes enregistrées sur la période ressortent à 2,88 milliards d'euros, contre 8,08 milliards d'euros au premier semestre 2025. Ce recul s'explique par une base de comparaison historiquement élevée, le premier semestre 2025 ayant bénéficié de la commande exceptionnelle de 26 Rafale Marine par l'Inde. Aucune nouvelle commande d'avions de chasse n'a été comptabilisée entre janvier et juin 2026. En revanche, le segment des jets civils rebondit nettement avec 23 commandes de Falcon enregistrées, contre 8 sur la même période en 2025.

Fin juin, le carnet de commandes total s'établit à 45,4 milliards d'euros, en légère baisse par rapport aux 46,6 milliards d'euros comptabilisés fin 2025. Il regroupe 291 appareils, dont 208 Rafale et 83 Falcon. Le décompte n'intègre pas encore la feuille de route signée mi-juillet entre la France et l'Ukraine concernant l'acquisition future de 16 Rafale.

La direction confirme l'intégralité de ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2026. L'avionneur vise un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards d'euros, contre 7,42 milliards d'euros en 2025. Pour respecter ces prévisions, l'entreprise devra livrer 16 Rafale et 27 Falcon sur la seconde moitié de l'année pour atteindre la cible annuelle fixée à 28 Rafale et 40 Falcon. Si l'objectif militaire paraît très accessible, le calendrier sur le Falcon reste soumis aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

Catalyseurs géopolitiques et réorientation stratégique post-SCAF

Les négociations bilatérales avec l'Inde constituent le principal relais de croissance à moyen terme pour le groupe. New Delhi a adressé une demande officielle en juin en vue de l'acquisition de 114 appareils Rafale pour son armée de l'air, avec une phase d'assemblage local. Le PDG Éric Trappier a également rappelé la décision des autorités indiennes d'acquérir 140 Rafale supplémentaires, des discussions étant en cours pour finaliser le contrat. La concrétisation de ce dossier prolongerait la visibilité industrielle au-delà de la présente décennie.

Sur le plan civil, l'entrée en service du Falcon 10X est reprogrammée pour 2029 au lieu de fin 2027. Ce report découle d'exigences réglementaires accrues et d'allongements dans les processus de certification des autorités aéronautiques. Parallèlement, le développement du futur standard F5 du Rafale s'accélère avec des évolutions majeures : nouveau radar, moteur plus performant, intégration d'un drone de combat et fonctions de cockpit assistées par intelligence artificielle. La France a décalé la livraison de 20 Rafale à 2033 afin de dégager les financements nécessaires au standard F5.

Sur le front industriel européen, la coopération avec Airbus dans le cadre du projet d'avion de combat SCAF est terminée. Dassault Aviation étudie désormais un projet alternatif visant à fabriquer un démonstrateur d'ici 2031. La clarification stratégique permet de concentrer les efforts sur les compétences souveraines tout en captant l'intérêt d'investisseurs via des ETF thématiques. La situation géopolitique globale soutient l'ensemble des acteurs du secteur aéronautique et militaire.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quels sont les chiffres clés des résultats de l'action Dassault Aviation au premier semestre 2026 ? Le groupe enregistre un chiffre d'affaires ajusté de 4,16 milliards d'euros (+46%) et un résultat opérationnel ajusté de 330 millions d'euros (+83%). Ces performances supérieures au consensus ont provoqué une hausse de l'action Dassault Aviation de 8,1% à 311,20 euros en séance boursière ce jeudi.

Pourquoi les prises de commandes ont-elles baissé au premier semestre 2026 ? Les nouvelles commandes s'élèvent à 2,88 milliards d'euros contre 8,08 milliards d'euros un an plus tôt. Cette évolution provient d'un effet de base exceptionnel en 2025, marqué par le contrat de 26 Rafale Marine pour l'Inde. En revanche, les commandes de jets d'affaires Falcon ont augmenté, passant de 8 à 23 unités.

Quels sont les objectifs annuels 2026 pour le cours Dassault Aviation ? L'entreprise confirme viser un chiffre d'affaires annuel d'environ 8,5 milliards d'euros pour 2026. Cet objectif repose sur la livraison programmée de 28 avions de chasse Rafale et de 40 jets d'affaires Falcon sur l'ensemble de l'exercice.

Quels contrats futurs soutiennent les perspectives de l'action Dassault Aviation ? Les négociations en cours avec l'Inde portant sur 114 à 140 avions Rafale représentent le principal catalyseur. L'accord conclu avec l'Ukraine pour 16 appareils et les premières livraisons aux Émirats arabes unis viennent renforcer la visibilité du carnet de commandes.