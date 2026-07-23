Le cours de l'action ServiceNow bondit de 7 % après la publication des résultats 🔼 Le secteur des logiciels est-il sur le point de rebondir ?

L'action ServiceNow progresse d'environ 7 % dans les échanges après clôture, à la suite de la publication des résultats du deuxième trimestre de la société, qui ont dépassé les attentes de Wall Street tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices. La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires lié aux abonnements pour l'ensemble de l'année, pour la deuxième fois cette année, soulignant la forte demande persistante pour ses logiciels basés sur l'intelligence artificielle. Ces résultats contribuent à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant ce que l'on appelle la « SaaSpocalypse » — l'idée selon laquelle l'IA générative pourrait réduire la demande pour les logiciels SaaS traditionnels.

Chiffres clés

Le chiffre d’affaires a atteint 3,99 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 3,93 milliards, tandis que le bénéfice par action ajusté s’est établi à 0,90 dollar contre une estimation consensuelle de 0,86 dollar.

ServiceNow a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires lié aux abonnements pour 2026 à une fourchette comprise entre 15,755 et 15,770 milliards de dollars et a annoncé que la valeur annuelle des contrats (AI ACV) pour ses produits d’IA avait déjà dépassé le milliard de dollars.

L'action ServiceNow a progressé d’environ 7 % dans les échanges après clôture à la suite de la publication du rapport, repassant ainsi au-dessus de la barre des 100 dollars.

L’IA reste le principal moteur de croissance de l’entreprise

ServiceNow poursuit l’expansion de sa plateforme d’IA d’entreprise en déployant des agents IA dans les flux de travail liés à l’informatique, à la cybersécurité, à la gestion de la relation client (CRM) et aux ressources humaines. L’entreprise a indiqué que l’ACV de l’IA avait déjà dépassé le milliard de dollars, franchissant ce cap avant ses objectifs internes. La direction prévoit désormais que l’ACV de l’IA dépassera 1,5 milliard de dollars d’ici fin 2026, tandis que les produits d’IA devraient représenter environ 30 % de la valeur contractuelle annuelle totale d’ici 2030. L’entreprise développe également des produits tels que l’AI Control Tower et les spécialistes autonomes de l’IA en gestion des services informatiques (ITSM), qui sont déjà capables de résoudre 80 à 85 % des demandes de service sans intervention humaine.

ServiceNow revoit une nouvelle fois ses prévisions à la hausse

C’est la deuxième fois cette année que ServiceNow revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires lié aux abonnements. La direction table désormais sur un chiffre d’affaires lié aux abonnements compris entre 15,755 et 15,770 milliards de dollars pour 2026, ce qui représente une croissance d’environ 21 % à taux de change constant. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des abonnements a augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 3,88 milliards de dollars, tandis que le total des obligations de performance restantes (RPO) a progressé de 22 % pour s’établir à 29 milliards de dollars. Parallèlement, l’entreprise a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année concernant la marge d’exploitation à 31,5 % et la marge de flux de trésorerie disponible à 35 %.

L’IA d’entreprise continue de remettre en cause le discours sur l’« apocalypse du SaaS »

Le PDG Bill McDermott a déclaré que la société n’avait pas constaté d’allongement des cycles de vente aux entreprises, malgré la hausse des dépenses des entreprises en infrastructures d’IA. Selon la direction, les clients recherchent de plus en plus des solutions d’IA qui automatisent les processus métier plutôt que de se contenter de fournir un accès à des modèles linguistiques, ce qui renforce la position de ServiceNow en tant que plateforme d’entreprise reliant l’IA aux opérations quotidiennes. La société continue d’approfondir ses partenariats avec Microsoft, NVIDIA et Accenture tout en développant sa plateforme à la suite des acquisitions de Moveworks et d’Armis. La direction a également reconnu qu’une partie des performances exceptionnellement solides du deuxième trimestre reflétait la comptabilisation anticipée d’une partie du chiffre d’affaires provenant de clients du gouvernement fédéral américain, tout en soulignant que le principal moteur restait la forte demande pour sa plateforme d’IA.

ServiceNow démontre que l’IA commence à générer des retours mesurables

Le principal enseignement à tirer de la conférence sur les résultats est peut-être que ServiceNow ne se contente pas de vendre l’accès à des modèles d’IA, mais propose des solutions d’entreprise complètes qui automatisent le travail et génèrent des résultats commerciaux mesurables. Ses spécialistes de l’IA pour l’ITSM sont déjà en mesure de résoudre 80 à 85 % des demandes de service sans intervention humaine, réduisant ainsi les délais d’exécution de deux jours à environ 20 minutes, tandis que le nombre de clients utilisant l’IA agentique en production a été multiplié par neuf au cours des neuf derniers mois. Cela se traduit directement par une monétisation : la valeur annuelle des contrats liés à l’IA a déjà dépassé le milliard de dollars, l’entreprise vise plus de 1,5 milliard de dollars d’ici fin 2026, et ses nouveaux produits natifs de l’IA génèrent des hausses de prix de 20 à 30 %. La direction a souligné que les clients paient pour des résultats plutôt que pour des « jetons », un modèle qui pourrait contribuer à préserver les marges tout en renforçant l’avantage concurrentiel de ServiceNow par rapport aux fournisseurs proposant uniquement des modèles d’IA ou des outils d’IA autonomes.

Cours de l’action ServiceNow (intervalle D1)

L’action ServiceNow est en hausse depuis la publication des résultats, mais s’échange toujours à environ 60 % en dessous de son plus haut historique. Même en supposant que le titre ouvre à près de 105 dollars par action, il lui faudrait encore gagner environ 20 % pour retrouver sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge).

Source: xStation5