- Chiffre d'affaires à 10,38 milliards d'euros, porté par les divisions Brain et Light.
- Marge opérationnelle en hausse de 8% pour atteindre 514 millions d'euros.
- Action Valeo en hausse de 3,38% à la Bourse de Paris ce jeudi matin.
- Chiffre d'affaires à 10,38 milliards d'euros, porté par les divisions Brain et Light.
- Marge opérationnelle en hausse de 8% pour atteindre 514 millions d'euros.
- Action Valeo en hausse de 3,38% à la Bourse de Paris ce jeudi matin.
L'équipementier automobile affiche une progression de sa rentabilité face au recul d’environ 1,0% de la production automobile mondiale. À la Bourse de Paris, le cours de l'action Valeo grimpe de 3,38% à 13,76 euros. Les investisseurs réagissent au désendettement amorcé et à la génération de trésorerie rapportés dans les résultats Valeo des six premiers mois de l'année 2026.
Des paramètres financiers en progression
Hausse de la rentabilité et génération de trésorerie
Le groupe publie un chiffre d'affaires de 10,38 milliards d'euros et dépasse légèrement les prévisions du consensus des analystes. Hors effets de change et de périmètre, la croissance atteint 0,7% sur les six premiers mois de l'année. Les données sont donc supérieures à la baisse de 1,0% de la production automobile mondiale estimée par S&P Global Mobility.
La marge opérationnelle ressort à 514 millions d'euros. La progression de 8% par rapport à la même période l'an passé s'appuie sur une discipline de fixation des prix. Le résultat net part du groupe s'établit à 105 millions d'euros, soit 1,0% des revenus, après la déduction de 41 millions d'euros pour les participations minoritaires.
Le flux de trésorerie libre grimpe à 242 millions d'euros, contre 100 millions d'euros un an plus tôt. La marge brute progresse pour atteindre 20,7% des ventes, validant le travail de maîtrise de la base de coûts. L'entreprise dégage ainsi les liquidités nécessaires pour financer ses opérations courantes et ses investissements industriels.
Réduction de la dette et rachat obligataire
La dette financière nette baisse de 194 millions d'euros pour s'établir à 3,82 milliards d'euros au 30 juin 2026. Le ratio d'endettement recule à 1,2 fois le résultat d'exploitation (EBITDA), un paramètre de solvabilité surveillé par les détenteurs de l'action Valeo. La baisse démontre la réussite des engagements de la direction.
En parallèle, l'équipementier annonce le remboursement anticipé d'un emprunt obligataire d'un montant de 750 millions d'euros. Ces obligations arrivent normalement à échéance en 2027. Elles portent un coupon annuel de 5,375%.
La notification officielle de ce rachat interviendra le 7 août 2026 par l'intermédiaire de BNP Paribas. L'opération permet à la société d'alléger ses charges financières futures dans un environnement de taux d'intérêt élevés. La manœuvre limite l'exposition du groupe au refinancement bancaire.
Activité commerciale et prévisions confirmées
Les divisions Brain et Light tirent l'activité
Les ventes reposent sur les divisions Brain et Light, avec une activité supérieure à la production automobile mondiale. La division Brain, dédiée aux systèmes d'aide à la conduite, bénéficie du démarrage d'un site au Texas pour General Motors. Elle enregistre en parallèle des commandes en Chine pour des unités de contrôle de conduite autonome.
Le pôle Light, centré sur l'éclairage, gagne des parts de marché avec des contrats remportés en Europe pour les véhicules premium. La division électrique Power affiche quant à elle une marge opérationnelle de 4,8%. L'Amérique du Nord enregistre une croissance de 6%, tirée par ces deux segments.
L'équipementier opère également une diversification de ses débouchés au-delà du marché automobile. L'entreprise signe un premier contrat pour la fabrication de moteurs de drones. Les prises de commandes globales du groupe atteignent 12,1 milliards d'euros sur le semestre.
Maintien des objectifs pour l'exercice 2026
La direction confirme l'intégralité de ses prévisions financières pour l'année en cours. L'objectif de chiffre d'affaires reste compris entre 20 et 21 milliards d'euros. Le groupe table sur un flux de trésorerie libre supérieur à 400 millions d'euros d'ici fin décembre.
La prévision de marge opérationnelle est maintenue dans une fourchette de 4,7% à 5,3%. Sous réserve d'un environnement macroéconomique stable, les performances du second semestre devraient au minimum égaler celles des six premiers mois. L'entreprise surveille la chaîne d'approvisionnement pour sécuriser ces volumes de production.
Le directeur général Christophe Périllat indique que le retour à la croissance est prévu pour 2027. Les résultats Valeo du semestre corroborent la trajectoire du plan stratégique Elevate 2028, malgré la baisse des ventes en Chine. Le carnet de commandes fixe la visibilité de la production à moyen terme.
Source: xStation5
❓ FAQ
Comment l'action Valeo a-t-elle réagi à la publication des résultats ? À la Bourse de Paris, l'action Valeo gagne 3,38% ce jeudi à l’ouverture, atteignant un cours de 13,77 euros. Les investisseurs réagissent positivement à la progression de la marge opérationnelle et au désendettement amorcé.
Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l'action Valeo ? Le prix des actions du secteur automobile dépend du volume de production mondiale, des commandes des constructeurs et des effets de change. La rentabilité interne et la capacité technologique sur les véhicules électriques jouent un rôle direct sur la valorisation de l'entreprise.
Comment s'exposer au secteur automobile sur les marchés financiers ? L'exposition à cette industrie passe par l'achat direct de titres de constructeurs ou d'équipementiers. Les investisseurs se positionnent également via des ETF sectoriels et des indices regroupant un panier de valeurs industrielles et technologiques.
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