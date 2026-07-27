L'action Dassault Systèmes bénéficie de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 1,56 milliard d'euros. L'entreprise compense le repli ponctuel de sa division médicale par une croissance de 14% de ses revenus liés au cloud. Afin de redresser le segment de la santé, la direction officialise le rachat d'ArisGlobal pour 1,8 milliard de dollars. Le titre gagne 2,67% pour s'échanger autour de 20,41 euros en séance à la Bourse de Paris ce lundi 27 juillet, validant l'intérêt des investisseurs.

Analyse des résultats trimestriels pour l'action Dassault Systèmes

Croissance portée par le cloud et les souscriptions

Les chiffres dévoilés par l'entreprise française pour le deuxième trimestre 2026 répondent aux attentes du marché. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 1,56 milliard d'euros, soit une progression de 4% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. La hausse s'appuie directement sur l'augmentation de 8% des revenus liés aux souscriptions récurrentes. Le segment de l'innovation industrielle concentre l'essentiel de l'activité, affichant une progression organique de 5% sur la période étudiée.

L'usage des outils numériques alimente la croissance globale du chiffre d'affaires. Les revenus issus des logiciels hébergés dans le cloud enregistrent un bond de 14%, portés par les besoins constants des clients de l'industrie manufacturière. La plateforme 3DEXPERIENCE confirme cette tendance avec une croissance de 10% de son activité. Les investisseurs actifs sur les marchés d'indices européens utilisent ces données pour évaluer le poids de la technologie dans les valorisations globales.

La répartition géographique des ventes révèle des trajectoires contrastées selon les régions. L'Asie signe la meilleure performance commerciale avec une augmentation de 8% de l'activité, sous l'impulsion de l'Inde, du Japon et de la Corée. Les Amériques suivent avec une hausse de 5%, soutenues par la haute technologie et les commandes d'équipement industriel. L'Europe stagne à 0%, freinée par la contraction prolongée de la production automobile locale.

Maintien des objectifs financiers pour l'exercice

Malgré le recul des ventes en Europe, la direction maintient ses projections financières pour l'année 2026. L'objectif de chiffre d'affaires annuel reste fixé entre 6,29 et 6,41 milliards d'euros. La fourchette de revenus correspond à une progression estimée entre 3% et 5% à taux de change constants. La société traverse le cycle économique actuel sans abaisser ses objectifs annuels de croissance.

Le maintien des marges appuie ces prévisions financières de moyen terme. Le groupe prévoit une marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6% pour l'ensemble de l'exercice. Le bénéfice par action (BPA) dilué devrait s'établir entre 1,30 et 1,34 euro d'ici la clôture annuelle. Ces données chiffrées offrent une lecture très précise de la capacité bénéficiaire de la société.

À plus court terme, les prévisions pour le troisième trimestre ciblent des revenus situés entre 1,49 et 1,53 milliard d'euros. Le BPA attendu sur cette seule période s'élève de 0,30 à 0,31 euro, couplé à une marge opérationnelle estimée à 31,1% au maximum. L'entreprise s'appuie sur la réduction continue de ses charges pour tenir ces engagements, illustrée par la génération d'un flux de trésorerie net de 1,24 milliard d'euros au premier semestre.

L'acquisition d'ArisGlobal pour relancer les sciences de la vie

Un investissement dans l'intelligence artificielle

La branche santé de l'éditeur de logiciels, incluant l'entité Medidata, a enregistré un recul de 4% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Pour inverser cette tendance, la société signe une opération de croissance externe majeure. Elle rachète son concurrent américain ArisGlobal au fonds d'investissement suédois Nordic Capital. La transaction s'élève à 1,8 milliard de dollars payés directement en numéraire.

Un complément de prix de 200 millions de dollars pourra s'ajouter ultérieurement à cette facture. Le versement conditionnel dépend de l'atteinte d'objectifs de revenus spécifiques liés à l'intelligence artificielle. ArisGlobal développe en effet NavaX, une plateforme d'IA native destinée à l'industrie biopharmaceutique. Ses algorithmes automatisent la gestion de la réglementation, de la qualité et de la sécurité des médicaments.

L'intégration de ces 1 300 nouveaux collaborateurs permet de centraliser les bases de données du groupe. L'objectif technique consiste à regrouper la découverte de la molécule, les phases cliniques et les données réelles des patients au sein d'un seul environnement numérique sécurisé. ArisGlobal anticipe de son côté un chiffre d'affaires de 175 millions de dollars pour l'année 2026.

Des conséquences surveillées sur la valorisation

L'opération aura des répercussions comptables à très court terme sur les résultats de l'acquéreur. La direction financière estime que ce rachat soutiendra la croissance des ventes et gonflera le BPA dès la première année suivant la finalisation, prévue d'ici fin 2026. Le paiement intégral sur la trésorerie disponible limite l'endettement du groupe tout en sécurisant cette cible technologique.

Les analystes d'Invest Securities pointent toutefois le coût élevé de cette acquisition. La transaction valorise l'entreprise acquise entre 10,3 et 11,4 fois son chiffre d'affaires estimé pour 2026. Ce ratio s'affiche à un niveau trois fois supérieur à celui de l'action Dassault Systèmes elle-même. Les gérants de portefeuille attendent un calendrier précis sur les synergies chiffrées prévues avec Medidata, rachetée en 2019.

Malgré ce coût d'acquisition élevé, les courtiers d'Oddo BHF reconnaissent la pertinence industrielle de la manœuvre. Le rapprochement comble un manque technique évident face à des concurrents américains directs. La restructuration du portefeuille d'activités débloque de nouveaux relais de croissance pour la cotation de la valeur. L'exposition à ce type de secteurs d'avenir s'envisage par l'achat de titres en direct ou via des paniers diversifiés comme les ETF thématiques axés sur la santé et la technologie.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Dassault Systèmes a-t-elle monté après ses résultats ? L'action Dassault Systèmes a progressé car les résultats du deuxième trimestre 2026 ont atteint les objectifs de rentabilité fixés par la direction. Le chiffre d'affaires de 1,56 milliard d'euros valide la pérennité du modèle d'abonnement, tandis que l'annonce du rachat d'ArisGlobal rassure sur le redressement de la division médicale.

Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les logiciels de la société ? L'intelligence artificielle représente le principal argument technologique de l'acquisition d'ArisGlobal. La technologie NavaX automatisera la conformité réglementaire et la pharmacovigilance. Cette automatisation algorithmique promet de générer des gains de productivité supérieurs à 30% pour les laboratoires biopharmaceutiques qui utilisent ces logiciels spécialisés.

Comment s'exposer au secteur des logiciels en bourse ? L'investissement dans l'industrie technologique requiert l'achat d'actions individuelles de grands éditeurs européens ou américains. Les investisseurs peuvent également diversifier leur risque en optant pour des fonds indiciels cotés, qui répliquent les performances globales d'un panier d'entreprises liées à la transformation numérique ou au développement du cloud.