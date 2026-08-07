Points clés Pétrole : Le cours du Brent se stabilise autour de 82 dollars le baril dans l'attente d'un accord géopolitique entre les États-Unis et l'Iran.

Cacao : Rebond volatil au-dessus de 6000 dollars la tonne en début de semaine suite à la baisse de récolte de 16% annoncée au Ghana.

Blé : L'avancée des récoltes estivales et l'absence de pénurie globale devraient progressivement détendre les cours.

Gaz naturel : Poursuite de la baisse attendue avec des stocks américains élevés malgré une demande à long terme tirée par l'IA.

Les marchés des matières premières traversent une période d'incertitude où les fondamentaux économiques oscillent entre pressions géopolitiques et facteurs climatiques. Alors que le secteur énergétique guette les négociations diplomatiques et l'accumulation des stocks, les matières premières agricoles subissent de plein fouet les ajustements de récoltes et la spéculation. Pour les investisseurs débutants, comprendre ces tendances croisées s'avère essentiel afin d'anticiper les fluctuations des cours des ressources fondamentales. 📊 Analyse des marchés énergétiques : Pétrole et Gaz naturel Le pétrole brut en quête de direction géopolitique Selon Louise, analyste de marchés chez XTB, le marché pétrolier fait preuve d'une grande prudence face aux développements géopolitiques récents au Moyen-Orient. Les rumeurs portant sur d'éventuelles négociations entre Washington et Téhéran ainsi qu'un possible accord sur la sécurité dans le Détroit d'Ormuz ont entraîné un léger repli des cours. Le baril de Brent s'échange ainsi autour de 82 dollars, intégrant l'éventualité d'une désescalade des risques de rupture d'approvisionnement mondial. Néanmoins, les tensions physiques réelles ne doivent pas être négligées par les investisseurs. Même si les stocks américains montrent des signes d'essoufflement, le marché semble momentanément privilégier l'évolution du climat diplomatique. Les délais d'expédition du pétrole saoudien vers l'Asie via le canal de Suez se trouvent également rallongés de 20 à 25 jours, ce qui démontre la persistance de contraintes logistiques sous-jacentes. Tendance baissière prolongée pour le gaz naturel Sur le marché du gaz naturel, le signal technique demeure principalement baissier à court terme. Bien que le géant TC Énergie ait révisé à la hausse de 40% ses anticipations de demande nord-américaine sur dix ans, tirée par les exportations de GNL et la consommation des datacenters liés à l'intelligence artificielle, l'abondance de l'offre actuelle pèse sur les prix. Aux États-Unis, les niveaux des stocks dépassent très largement la moyenne des cinq dernières années à l'approche de la saison hivernale. Le franchissement à la baisse du support clé situé à 2,65 dollars par million de BTU ouvre la voie à un possible retour des cours vers de plus bas niveaux techniques, portés par des prévisions météorologiques plus douces. 🌾 Perspectives des matières premières agricoles : Cacao et blé Volatilité et incertitudes sur le cacao Le marché du cacao a enregistré un net rebond en début de semaine à New York, repassant brièvement au-dessus du seuil psychologique de 6000 dollars la tonne. Ce sursaut s'explique par les déclarations de l'autorité de régulation du Ghana, prévoyant une chute de 16% des récoltes pour la campagne 2026-2027 sous l'effet de conditions climatiques défavorables. Malgré cette réaction épidermique soutenue par des rachats de positions vendeuses par des fonds spéculatifs, l'offre physique globale reste relativement soutenue au niveau mondial. Les stocks enregistrés sur le marché ICE ont dépassé la barre des 1 million de sacs, rendant difficile le maintien durable des cours à des niveaux très élevés au-delà des 6000 dollars la tonne si la demande continue de fléchir. Atténuation progressive des tensions sur le blé En ce qui concerne les céréales, la récolte de blé d'hiver aux États-Unis touche à sa fin avec 86% des surfaces déjà récoltées. De plus, la qualité du blé de printemps s'améliore, affichant 55% de cultures jugées dans un état bon à excellent. Malgré la persistance d'épisodes de sécheresse en Europe centrale, en Argentine ou en Australie, les perspectives globales d'approvisionnement demeurent solides. Les perturbations d'exportation au départ de la Russie continuent d'apporter un soutien ponctuel aux prix. Toutefois, l'arrivée sur le marché mondial des nouvelles récoltes américaines et européennes devrait détendre la situation. Sans risque imminent de pénurie mondiale, les cours du blé pourraient ainsi conserver une trajectoire baissière dans les semaines à venir. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. ❓ FAQ 1. Pourquoi les tensions géopolitiques au Moyen-Orient impactent-elles le prix du pétrole ? Le Moyen-Orient concentre une part majeure de la production mondiale de pétrole brut ainsi que des voies maritimes stratégiques comme le Détroit d'Ormuz. Toute menace de blocus ou de conflit dans cette zone fait craindre des ruptures d'approvisionnement, ce qui pousse les cours à la hausse, tandis qu'une perspective de désescalade fait baisser les prix. 2. Comment l'intelligence artificielle influence-t-elle le marché du gaz naturel ? L'expansion des infrastructures liées à l'intelligence artificielle nécessite le déploiement de vastes centres de données extrêmement gourmands en électricité. Pour alimenter ces infrastructures de manière continue, la demande de centrales électriques fonctionnant au gaz naturel connaît une forte croissance anticipée à long terme. 3. Pourquoi les cours du cacao fluctuent-ils autant récemment ? Le marché du cacao subit de fortes perturbations climatiques ainsi que des maladies végétales touchant les pays producteurs majeurs d'Afrique de l'Ouest, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les révisions de récoltes à la baisse entraînent une volatilité importante accentuée par les mouvements spéculatifs des investisseurs sur les marchés dérivés.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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