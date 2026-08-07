La semaine s'achève sur une note d'attentisme pour les marchés asiatiques, pris en étau entre des statistiques commerciales chinoises positives et la volatilité sur les cours du pétrole. Le baril de Brent s'échange à 82 dollars ce vendredi 7 août 2026, ravivant les craintes d'inflation avant la publication des créations d'emplois aux États-Unis. Dans ce climat macroéconomique, la rotation sectorielle profite à certaines actions de la région Asie-Pacifique.

Tensions géopolitiques et rebond du cours du pétrole

Le détroit d'Ormuz au centre des négociations

L'Iran et Oman discutent d'un nouvel accord bilatéral pour administrer le détroit d'Ormuz, point de passage de 20% de la consommation mondiale d'or noir. Téhéran exige l'interdiction stricte de passage pour les navires israéliens et américains. Le projet de traité inclut la mise en place d'un système de tarification couvrant les frais d'assurance et les risques environnementaux.

Le parlement iranien examine actuellement les dispositions de ce texte. La proposition impose également aux nations jugées hostiles le paiement d'une compensation financière exceptionnelle pour retrouver leur liberté de navigation. L'administration américaine s'opposera vraisemblablement à ces conditions, Washington exigeant un transit maritime libre sans redevance ni autorisation préalable.

Le blocage diplomatique s'ajoute aux violences armées impliquant la milice des rebelles houthis au Yémen. Les relations heurtées avec le Hezbollah compliquent la pacification du Moyen-Orient. L'ensemble de ces frictions menace l'approvisionnement mondial en hydrocarbures et perturbe le commerce maritime.

Impact direct sur les matières premières énergétiques

L'incertitude géopolitique propulse les prix des hydrocarbures à la hausse de manière brutale. Le cours du pétrole Brent gagne 7% par rapport à ses points bas enregistrés mercredi dernier. Le baril de référence européenne s'échange à près de 82 dollars ce vendredi en fin de matinée.

Le pétrole brut WTI suit une trajectoire haussière similaire, bien que l'amplitude du mouvement soit légèrement atténuée. Le baril américain se négocie juste au-dessus de la barre des 77 dollars. Les opérateurs ajustent leurs positions sur les matières premières face à la probabilité grandissante d'une perturbation physique des flux maritimes de la région.

Face à ce choc externe, les marchés asiatiques clôturent la semaine en ordre dispersé. L'alourdissement de la facture énergétique contraint les gérants de portefeuille à réduire leur exposition au risque. Les investisseurs de la zone Asie-Pacifique limitent le volume de transactions avant l'ouverture de la séance à Wall Street.

Les actions chinoises et japonaises en progression

Surplus commercial et stratégie monétaire en Chine

Les places boursières de Chine continentale clôturent la séance de vendredi dans le vert. L'indice Shanghai Composite gagne 1,02% pour s'établir à 3 940 points. Le CSI 300 progresse de 0,93% à 4 694 points, porté par la publication de statistiques douanières très supérieures aux prévisions des économistes.

L'administration des douanes rapporte une hausse de 23,9% des exportations en juillet sur un an, pour un total de 397,9 milliards de dollars, reléguant loin derrière l'estimation de 22,2%. Les importations bondissent de 27,5% à 285,4 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux anticipations. L'excédent commercial se contracte à 112,5 milliards de dollars contre 125,62 milliards en juin, tout en dépassant largement le consensus.

Sur le plan monétaire, la Banque populaire de Chine accumule des réserves d'or à Hong Kong depuis plusieurs mois. L'institution rapatrie des lingots initialement stockés à Londres vers le territoire semi-autonome. La manœuvre logistique confirme la place de la ville comme plaque tournante du négoce des métaux précieux en Asie.

Résultats d'entreprises et prudence à la Bourse de Tokyo

Au Japon, l'indice Topix avance de 0,47% à 4 075 points et le Nikkei 225 prend 0,12% à 65 660 points. Les opérateurs restreignent leurs ordres avant la publication du rapport sur l'emploi américain, indicateur de référence pour les prochains ajustements de taux de la Réserve fédérale. La devise nippone se stabilise à 158,37 yens pour un dollar, consolidant l'intervention conjointe de Washington et Tokyo sur le marché des devises intervenue vendredi dernier.

Sur le plan des valeurs individuelles, le groupe Kirin s'adjuge 3,79% après l'annonce de l'acquisition du canadien Jamieson Wellness pour 1,24 milliard d'euros. L’opération d'un montant de 2 milliards de dollars canadiens permet au brasseur nippon de se diversifier dans les compléments nutritionnels. De son côté, Nintendo bondit de 5,26%, porté par un bénéfice net trimestriel en hausse de 53,5% alimenté par les ventes de jeux de la console Switch 2.

L'indice Kospi en Corée du Sud recule de 0,60% à 6 259 points sous le poids des dégagements sur le compartiment technologique. Le fabricant de semi-conducteurs SK Hynix chute de 4,88%, cumulant une perte hebdomadaire de 17,23%, soit sa pire performance depuis la mi-juillet. Son rival Samsung Electronics s'inscrit en légère hausse et limite la chute globale de la place boursière.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole rebondit-il cette semaine ? Le baril de Brent s'apprécie en raison des exigences formulées par l'Iran concernant la gestion du détroit d'Ormuz. La menace d'une interdiction de transit pour les navires de certaines nations et l'instauration d'un système de péage accroissent la prime de risque géopolitique sur le cours des matières premières.

Comment les marchés asiatiques réagissent-ils à ces tensions ? Les places boursières de la région évoluent en ordre dispersé. La Bourse de Tokyo et les actions chinoises progressent grâce à de solides statistiques commerciales et des publications d'entreprises, tandis que la Bourse de Séoul recule. La perspective d'un pétrole brut plus cher freine la prise de risque générale des investisseurs.

Comment investir sur les marchés asiatiques depuis la France ? L'exposition aux marchés asiatiques s'effectue généralement par l'achat de titres en direct sur des places boursières spécifiques ou par l'acquisition de parts d'un ETF répliquant la performance d'un indice régional. Cette approche permet de diversifier un portefeuille en ciblant l'économie japonaise ou chinoise à travers un panier d'actions.