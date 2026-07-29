Points clés Le chiffre d'affaires d'Hermès atteint 8,16 milliards d'euros au premier semestre 2026.

La marge opérationnelle se maintient à 41% pour un bénéfice net de 2,24 milliards d'euros.

L'action Hermès dévisse de 11% en séance ce mercredi, freinée par les ventes asiatiques et un effet défavorable lié aux devises.

La marge opérationnelle courante maintenue par le sellier français au premier semestre est de 41%. Malgré ce maintien et des ventes de 8,16 milliards d'euros, l'action Hermès perd 11% à 1 508 euros en séance à la Bourse de Paris ce mercredi. Les investisseurs sanctionnent le ralentissement des ventes en Asie et un effet de change défavorable, des statistiques scrutées pour l'ensemble des actions du luxe. Résultats d'Hermès : des ventes en hausse mais une action sous pression Une croissance tirée par l'Amérique et l'Europe Les résultats d'Hermès pour le premier semestre 2026 font état d'un chiffre d'affaires de 8,16 milliards d'euros. Cette donnée correspond à une augmentation de 6% à taux de change constants et de 2% en données publiées. Sur le seul deuxième trimestre, les facturations atteignent 4,1 milliards d'euros, représentant une accélération de la croissance à 7% hors effets de change. L'Amérique du Nord génère la plus forte croissance de ce semestre, avec un bond de 15% du chiffre d'affaires. L'Europe, hors marché domestique, enregistre une augmentation de 9% de ses ventes, portée notamment par l'inauguration d'une nouvelle Maison Hermès à Londres. La demande au Japon confirme cette tendance avec une hausse de 11% sur six mois. Le marché français affiche une augmentation de 6,2% au deuxième trimestre, soutenu par une meilleure fréquentation touristique parisienne. La zone Moyen-Orient recule de 4% sur six mois à cause des tensions géopolitiques, même si le groupe mesure une hausse de la fréquentation locale au cours du printemps. L'Asie hors Japon enregistre une augmentation modérée de 2% sur le semestre. Maintien des marges et performance des métiers Le résultat opérationnel courant se fixe à 3,4 milliards d'euros à fin juin, contre 3,3 milliards d'euros un an plus tôt. La marge opérationnelle se maintient à 41,0% des ventes, une donnée supérieure aux anticipations des analystes financiers. Le bénéfice net part du groupe se stabilise à 2,24 milliards d'euros. La division Maroquinerie-Sellerie, qui pèse pour près de 50% des revenus globaux, génère 3,76 milliards d'euros avec une hausse de 9,8% à taux constants. La division profite du lancement de nouveaux modèles de sacs et de l'inauguration en avril d'un vingt-cinquième atelier de production en Gironde. La direction planifie l'ouverture de trois nouveaux sites de fabrication en France d'ici 2030. Le pôle Soie et Textiles enregistre une augmentation de 10% de ses facturations, la branche Vêtements et Accessoires gagne 2%. En revanche, la section Parfum et Beauté perd 4% sur cette période. L'entreprise génère 2,7 milliards d'euros de cash flow lié à l'activité, favorisée par des taux d'écoulement élevés sur les dernières collections. L’action Hermès recule fortement à la bourse de Paris La croissance asiatique inquiète notamment les marchés Malgré ces données financières, l'action Hermès cède 11% en séance à la Bourse de Paris ce mercredi. Le titre, qui évolue tout près des 1 500 euros, enregistre sa plus forte baisse journalière depuis plus de 10 ans. Les opérateurs actifs sur les indices boursiers sanctionnent immédiatement l'atonie des volumes de ventes asiatiques. Le chiffre d'affaires dans la région Asie-Pacifique hors Japon gagne seulement 2,5% à taux de change constants au deuxième trimestre. Axel Dumas indique observer une stabilisation en Chine, mais écarte toute reprise des achats locaux à ce stade de l'année. L'entreprise parisienne se traite à 38,4 fois les bénéfices attendus en 2026, soit le PER le plus élevé de son industrie. La valorisation exige une exécution commerciale sans faille pour se justifier aux yeux des actionnaires. Le rythme de croissance, jugé moins spectaculaire qu'à l'accoutumée, incite les investisseurs institutionnels à prendre leurs bénéfices. Des perspectives financières confirmées Face à la baisse du titre, la direction d'Hermès maintient son objectif d'augmentation de ses facturations à taux constants sur le moyen terme. Le gérant affirme aborder le deuxième semestre avec confiance, en s'appuyant sur un modèle de production hautement intégré. La structure financière du groupe s'appuie sur une trésorerie nette en hausse, atteignant 12,9 milliards d'euros au 30 juin 2026. Le niveau de liquidités protège l'entreprise lors des ralentissements de la consommation et lui permet de verser 1,9 milliard d'euros de dividendes. Les recrutements se poursuivent avec plus de 600 embauches finalisées au premier semestre. La rentabilité de la maison de luxe subit toutefois le poids de l'évolution des devises sur les derniers mois. Les parités monétaires défavorables amputent le chiffre d'affaires de 360 millions d'euros sur la première moitié de l'année. La perte de change complique l'analyse des marges pour les opérateurs qui cherchent à se positionner sur le titre. Source: xStation5 ❓ FAQ Pourquoi l'action Hermès baisse-t-elle après ses résultats du T2 2026 ? L'action Hermès chute en partie car la progression des ventes en Asie hors Japon se limite à 2,5% au deuxième trimestre. Les acteurs du marché estiment que le niveau de valorisation très élevé de l'entreprise exige une croissance parfaite, qui n'est pas constatée sur ce trimestre. Comment la marge opérationnelle d'Hermès évolue-t-elle ? Le groupe conserve une marge opérationnelle courante de 41%, soutenue par un pouvoir de fixation des prix élevé et une proportion forte de ventes en direct. Le bénéfice net se stabilise ainsi à 2,24 milliards d'euros au premier semestre. Comment s'exposer au secteur du luxe en Bourse sans acheter l'action Hermès ? Un investisseur peut se tourner vers des ETF thématiques répliquant des indices de biens de consommation discrétionnaire. Ces instruments permettent d'obtenir une exposition sur plusieurs valeurs européennes de l'industrie du luxe, de la cosmétique et de la mode haut de gamme.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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