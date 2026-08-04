Les marchés asiatiques terminent la séance de ce mardi sur une note contrastée, tiraillés entre les rebonds ciblés du secteur technologique et l'incertitude géopolitique. À Tokyo, l'indice Nikkei progresse de 0,39%, et la Bourse de Hong Kong cède du terrain face aux inquiétudes économiques locales. En parallèle, les investisseurs surveillent le cours du pétrole qui s'établit autour des 85 dollars pour le Brent, directement influencé par les négociations complexes entre les États-Unis et Téhéran.

Géopolitique et matières premières

Négociations sous haute tension dans le détroit d'Ormuz

Les opérateurs de marché intègrent de nouvelles variables géopolitiques à la suite des interventions publiques de Donald Trump. Le dirigeant américain a évoqué l'ouverture de discussions avec l'Iran. Il qualifie ces échanges de dernière chance pour sceller un pacte diplomatique. L’initiative, prétendument sollicitée par Téhéran, se concentre sur la levée du blocage du détroit d'Ormuz et le programme nucléaire.

La Maison-Blanche anticipe une résolution rapide concernant la libre circulation maritime. La perspective justifie l'annulation de frappes militaires imminentes contre des cibles iraniennes. Le volet de la dénucléarisation exigera un calendrier plus étendu selon les officiels américains. Les autorités iraniennes réfutent immédiatement la tenue de pourparlers directs avec Washington et pointent des divergences de fond persistantes.

Mohsen Rezaei, conseiller du Guide suprême, maintient une ligne stricte face aux États-Unis. Le responsable prévient que les flottes américaines stationnées près du détroit s'exposent à des risques élevés si la situation stagne. Téhéran refuse catégoriquement l'établissement d'une voie de navigation de contournement. Le pays préserve ainsi son emprise sur ce carrefour énergétique, une posture perçue par les courtiers comme un levier de pression politique plutôt qu'un prélude militaire.

Conséquences directes sur le cours du brut

Les passes d'armes diplomatiques exercent une pression baissière sur les hydrocarbures. Le cours du pétrole reflète ce léger apaisement temporaire des craintes d'embrasement. Le baril de Brent de la mer du Nord s'échange à 85 dollars. Le référent américain, le WTI, glisse vers les 80 dollars.

La prime de risque liée au Moyen-Orient ne disparaît pas des tableaux de cotation. L'impossibilité de mettre en place des couloirs de transit alternatifs dans le golfe Persique maintient un plancher sous les valorisations. Les investisseurs évaluent constamment la probabilité d'une escalade qui enflammerait la volatilité des matières premières à très court terme.

Le marché du gaz naturel réplique cette tendance de consolidation baissière. En l'absence de perturbations physiques sur les approvisionnements, les acheteurs réduisent leurs positions spéculatives. Les prochains rapports de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) affineront l'analyse de ce blocus sur l'équilibre mondial entre l'offre et la demande.

Clôture contrastée pour les marchés asiatiques

La Chine freinée par son industrie manufacturière

En Chine continentale, les marchés asiatiques affichent des performances paradoxales sur leurs indices boursiers. L'indice composite de Shanghai parvient à grappiller 0,33% à 3 822 points, soutenu par des achats en fin de session. Le CSI 300, regroupant les principales capitalisations, s'adjuge 1,27% à 4 601 points. Le résultat survient malgré les statistiques décevantes de l'activité manufacturière locale. Le secteur technologique apporte une bouffée d'oxygène à la cote chinoise.

La Bourse de Hong Kong subit en revanche des dégagements. Le Hang Seng abandonne 0,77% à 25 810 points. Les gestionnaires de portefeuilles allègent leurs positions sur les conglomérats classiques de la région. Ces derniers redoutent un fléchissement prolongé de la demande interne sur le continent.

Le Japon et la Corée du Sud portés par la technologie

À Tokyo, les actions japonaises terminent dans le vert malgré des vents contraires liés aux devises. L'indice Nikkei 225 s'apprécie de 0,39% à 63 975 points et le Topix reste à l'équilibre avec une micro-hausse de 0,04% à 3 962 points. La bonne tenue des valeurs liées aux semi-conducteurs compense les craintes d'une intervention des autorités monétaires pour soutenir le yen.

Le calendrier macroéconomique met en lumière les propos du ministre de l'Économie, Minoru Kiuchi. Celui-ci estime que les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation restent modérées à ce stade. Il prévoit néanmoins une transmission des coûts aux biens de consommation d'ici la fin de l'année. Les projections rejoignent les anticipations de la Banque du Japon (BoJ), qui table sur une accélération des prix au second semestre.

Sur le plan microéconomique, le constructeur Yamaha Motor se démarque avec un bond spectaculaire de 13,40%, atteignant son plus haut niveau depuis vingt-quatre mois. La firme profite de la révision à la hausse de ses prévisions financières. En Corée du Sud, le Kospi progresse de 1,62% à 6 359 points. Malgré de légères prises de bénéfices sur les géants des puces électroniques, le mouvement indique un retour progressif vers les valeurs de croissance.

❓ FAQ

Quels sont les facteurs qui influencent les marchés asiatiques aujourd'hui ? L'évolution des bourses de la zone Asie-Pacifique dépend largement des politiques monétaires locales, notamment de la Banque du Japon, et des données macroéconomiques chinoises. Les performances du secteur technologique jouent également un rôle de moteur directionnel pour l'ensemble de la région.

Comment l'actualité géopolitique impacte-t-elle le cours du pétrole ? Les tensions autour des voies maritimes stratégiques, comme le détroit d'Ormuz, génèrent une prime de risque sur les hydrocarbures. La simple évocation de négociations diplomatiques ou de menaces militaires entraîne une forte volatilité sur le baril de Brent et le WTI.

Pourquoi l'indice Nikkei réagit-il aux variations du yen ? Une appréciation de la devise japonaise réduit mécaniquement la rentabilité des entreprises exportatrices du pays. Les gestionnaires de fonds ajustent leurs positions sur l'indice Nikkei dès que les autorités gouvernementales évoquent une possible intervention sur le marché des changes pour soutenir la monnaie.