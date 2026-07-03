Le bilan annuel de l'action Prosus dépasse les attentes du marché sur l'ensemble de ses indicateurs opérationnels. Le groupe technologique affiche des revenus en forte hausse à 9,7 milliards de dollars. Les investisseurs en actions européennes observent une véritable inflexion des bénéfices, portée par une génération de trésorerie record. L'attention financière se porte désormais sur l'allocation de capital prévue pour les douze prochains mois.

Les performances financières de l'action Prosus en 2026

Une croissance marquée du chiffre d'affaires

Le conglomérat technologique, dont le poids influence plusieurs indices boursiers, boucle l'exercice 2026 avec un chiffre d'affaires de 9,7 milliards de dollars. Ce résultat représente une progression de 57 % sur un an. Le consensus anticipait initialement des revenus autour de 8,95 milliards de dollars. Cette dynamique repose sur la consolidation d'actifs comme Just Eat Takeaway, Despegar et La Centrale.

Just Eat Takeaway a notamment généré 1,9 milliard de dollars de chiffre d'affaires suite à son intégration au sein de la holding. Les plateformes historiques participent également à cette progression. La filiale iFood maintient son statut de premier contributeur aux bénéfices du groupe. L'entreprise fait face à une concurrence accrue au Brésil, mais parvient à conserver son avance commerciale.

L'autre pilier historique, OLX, confirme l'expansion de ses marges. Son EBITDA grimpe de 53 % pour atteindre 481 millions de dollars. Cette filiale valide le levier opérationnel recherché par la holding. Pour la première fois, l'intégralité des écosystèmes régionaux de l'entreprise bascule dans la rentabilité.

L'amélioration continue de la rentabilité

Les indicateurs de rentabilité accompagnent la hausse des revenus. L'EBITDA ajusté du groupe s'élève à 1,05 milliard de dollars, soit 5 % au-dessus des prévisions des analystes. Le résultat d'exploitation (EBIT) ajusté ressort à 619 millions de dollars, dépassant le consensus de 16 %. Cette amélioration provient directement de l'exécution opérationnelle des pôles e-commerce.

Le bénéfice par action et le bénéfice ajusté de base (core adjusted profit) bondissent de 84 % sur douze mois. Cette trajectoire ascendante reflète la maturation du portefeuille de participations. Elle s'appuie également sur les dividendes versés par les sociétés mises en équivalence, dont le géant asiatique Tencent. L'intégration des acquisitions récentes porte ses fruits de manière mesurable pour le groupe.

La génération de liquidités franchit un nouveau palier. Le flux de trésorerie disponible atteint 1,5 milliard de dollars, contre 1,0 milliard lors de l'exercice 2025. Le flux hors dividendes de Tencent s'établit à 275 millions de dollars, contre seulement 18 millions l'année précédente. L'entreprise prouve ainsi sa capacité à financer ses opérations de manière autonome.

Perspectives et allocation de capital pour 2027

Priorité à l'investissement pour iFood et Just Eat

Le débat entourant l'action Prosus se déplace vers la stratégie prévue pour l'exercice 2027. La direction annonce ouvertement une phase d'investissement intensif pour les douze prochains mois. L'objectif consiste à financer le développement d'iFood et de finaliser l'intégration complète de Just Eat Takeaway. Cette approche vise à garantir la compétitivité à long terme des actifs.

Les dépenses supplémentaires prévues pour ces plateformes de livraison compenseront probablement le levier opérationnel généré par les autres divisions. Le groupe entend également déployer des outils liés à l'intelligence artificielle pour optimiser ses plateformes commerciales. Cette technologie quitte le stade du discours stratégique pour devenir un instrument direct de génération de marges. Ce déploiement requiert des capitaux immédiats.

Cette stratégie repousse l'accélération franche des bénéfices à plus long terme. Le marché doit ajuster ses prévisions de rentabilité à court terme face à ces nouvelles orientations budgétaires. Just Eat Takeaway devra prouver que les projets pilotes actuels peuvent générer une croissance durable à l'échelle du groupe. Le risque d'exécution augmente logiquement durant cette phase de transition technologique.

Flexibilité financière et distribution aux actionnaires

Le renforcement du flux de trésorerie disponible offre une marge de manœuvre étendue à l'état-major. L'entreprise peut assumer ses ambitions d'investissement tout en rémunérant ses investisseurs. Les dirigeants disposent des ressources nécessaires pour piloter cette phase de dépenses sans dégrader la qualité du bilan. Les ETF exposés au secteur technologique européen intègrent déjà cette nouvelle dynamique d'allocation.

Le conseil d'administration propose une hausse de 40 % du dividende annuel, fixé à 0,28 € par action. Cette augmentation signale la confiance des dirigeants dans la viabilité du modèle d'affaires. Le groupe réitère en parallèle son engagement pour les rachats d'actions en cours. La redistribution des liquidités limite la dilution pour les porteurs existants.

La holding démontre sa capacité à bâtir des actifs rentables. Le défi consiste dorénavant à transformer la dynamique opérationnelle en bénéfices récurrents sans fragiliser la croissance. L'allocation du capital exigera une discipline stricte pour éviter une dégradation des marges consolidées. Les résultats de l'exercice 2027 valideront ou infirmeront la pertinence de ce virage stratégique.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Prosus est-il suivi par le marché ? Le titre représente l'un des principaux acteurs technologiques en Europe, détenant des participations stratégiques dans l'e-commerce et la livraison de repas. L'action Prosus bénéficie également d'une exposition indirecte au marché asiatique via sa participation historique dans Tencent.

Qu'est-ce que le flux de trésorerie disponible d'une entreprise ? Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) mesure l'argent réel généré par l'activité d'une société après le paiement de ses impôts et de ses investissements matériels. Il sert à verser des dividendes, rembourser la dette ou procéder à des rachats d'actions.

Comment s'exposer au secteur technologique sur les marchés européens ? Les investisseurs peuvent acquérir directement les titres des sociétés cotées ou utiliser des ETF thématiques qui répliquent un panier de valeurs du secteur. Ces fonds offrent une diversification immédiate sur plusieurs entreprises liées au numérique et à l'innovation.