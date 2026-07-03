-
Le chiffre d'affaires grimpe de 57 % pour atteindre 9,7 milliards de dollars sur l'exercice 2026.
-
Le flux de trésorerie disponible s'établit à 1,5 milliard de dollars, renforçant la flexibilité financière du groupe.
-
La direction prévoit une hausse des investissements pour l'exercice 2027, ciblant particulièrement iFood et Just Eat Takeaway.
-
Le chiffre d'affaires grimpe de 57 % pour atteindre 9,7 milliards de dollars sur l'exercice 2026.
-
Le flux de trésorerie disponible s'établit à 1,5 milliard de dollars, renforçant la flexibilité financière du groupe.
-
La direction prévoit une hausse des investissements pour l'exercice 2027, ciblant particulièrement iFood et Just Eat Takeaway.
Le bilan annuel de l'action Prosus dépasse les attentes du marché sur l'ensemble de ses indicateurs opérationnels. Le groupe technologique affiche des revenus en forte hausse à 9,7 milliards de dollars. Les investisseurs en actions européennes observent une véritable inflexion des bénéfices, portée par une génération de trésorerie record. L'attention financière se porte désormais sur l'allocation de capital prévue pour les douze prochains mois.
Les performances financières de l'action Prosus en 2026
Une croissance marquée du chiffre d'affaires
Le conglomérat technologique, dont le poids influence plusieurs indices boursiers, boucle l'exercice 2026 avec un chiffre d'affaires de 9,7 milliards de dollars. Ce résultat représente une progression de 57 % sur un an. Le consensus anticipait initialement des revenus autour de 8,95 milliards de dollars. Cette dynamique repose sur la consolidation d'actifs comme Just Eat Takeaway, Despegar et La Centrale.
Just Eat Takeaway a notamment généré 1,9 milliard de dollars de chiffre d'affaires suite à son intégration au sein de la holding. Les plateformes historiques participent également à cette progression. La filiale iFood maintient son statut de premier contributeur aux bénéfices du groupe. L'entreprise fait face à une concurrence accrue au Brésil, mais parvient à conserver son avance commerciale.
L'autre pilier historique, OLX, confirme l'expansion de ses marges. Son EBITDA grimpe de 53 % pour atteindre 481 millions de dollars. Cette filiale valide le levier opérationnel recherché par la holding. Pour la première fois, l'intégralité des écosystèmes régionaux de l'entreprise bascule dans la rentabilité.
L'amélioration continue de la rentabilité
Les indicateurs de rentabilité accompagnent la hausse des revenus. L'EBITDA ajusté du groupe s'élève à 1,05 milliard de dollars, soit 5 % au-dessus des prévisions des analystes. Le résultat d'exploitation (EBIT) ajusté ressort à 619 millions de dollars, dépassant le consensus de 16 %. Cette amélioration provient directement de l'exécution opérationnelle des pôles e-commerce.
Le bénéfice par action et le bénéfice ajusté de base (core adjusted profit) bondissent de 84 % sur douze mois. Cette trajectoire ascendante reflète la maturation du portefeuille de participations. Elle s'appuie également sur les dividendes versés par les sociétés mises en équivalence, dont le géant asiatique Tencent. L'intégration des acquisitions récentes porte ses fruits de manière mesurable pour le groupe.
La génération de liquidités franchit un nouveau palier. Le flux de trésorerie disponible atteint 1,5 milliard de dollars, contre 1,0 milliard lors de l'exercice 2025. Le flux hors dividendes de Tencent s'établit à 275 millions de dollars, contre seulement 18 millions l'année précédente. L'entreprise prouve ainsi sa capacité à financer ses opérations de manière autonome.
Perspectives et allocation de capital pour 2027
Priorité à l'investissement pour iFood et Just Eat
Le débat entourant l'action Prosus se déplace vers la stratégie prévue pour l'exercice 2027. La direction annonce ouvertement une phase d'investissement intensif pour les douze prochains mois. L'objectif consiste à financer le développement d'iFood et de finaliser l'intégration complète de Just Eat Takeaway. Cette approche vise à garantir la compétitivité à long terme des actifs.
Les dépenses supplémentaires prévues pour ces plateformes de livraison compenseront probablement le levier opérationnel généré par les autres divisions. Le groupe entend également déployer des outils liés à l'intelligence artificielle pour optimiser ses plateformes commerciales. Cette technologie quitte le stade du discours stratégique pour devenir un instrument direct de génération de marges. Ce déploiement requiert des capitaux immédiats.
Cette stratégie repousse l'accélération franche des bénéfices à plus long terme. Le marché doit ajuster ses prévisions de rentabilité à court terme face à ces nouvelles orientations budgétaires. Just Eat Takeaway devra prouver que les projets pilotes actuels peuvent générer une croissance durable à l'échelle du groupe. Le risque d'exécution augmente logiquement durant cette phase de transition technologique.
Flexibilité financière et distribution aux actionnaires
Le renforcement du flux de trésorerie disponible offre une marge de manœuvre étendue à l'état-major. L'entreprise peut assumer ses ambitions d'investissement tout en rémunérant ses investisseurs. Les dirigeants disposent des ressources nécessaires pour piloter cette phase de dépenses sans dégrader la qualité du bilan. Les ETF exposés au secteur technologique européen intègrent déjà cette nouvelle dynamique d'allocation.
Le conseil d'administration propose une hausse de 40 % du dividende annuel, fixé à 0,28 € par action. Cette augmentation signale la confiance des dirigeants dans la viabilité du modèle d'affaires. Le groupe réitère en parallèle son engagement pour les rachats d'actions en cours. La redistribution des liquidités limite la dilution pour les porteurs existants.
La holding démontre sa capacité à bâtir des actifs rentables. Le défi consiste dorénavant à transformer la dynamique opérationnelle en bénéfices récurrents sans fragiliser la croissance. L'allocation du capital exigera une discipline stricte pour éviter une dégradation des marges consolidées. Les résultats de l'exercice 2027 valideront ou infirmeront la pertinence de ce virage stratégique.
❓ FAQ
Pourquoi le cours de l'action Prosus est-il suivi par le marché ? Le titre représente l'un des principaux acteurs technologiques en Europe, détenant des participations stratégiques dans l'e-commerce et la livraison de repas. L'action Prosus bénéficie également d'une exposition indirecte au marché asiatique via sa participation historique dans Tencent.
Qu'est-ce que le flux de trésorerie disponible d'une entreprise ? Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) mesure l'argent réel généré par l'activité d'une société après le paiement de ses impôts et de ses investissements matériels. Il sert à verser des dividendes, rembourser la dette ou procéder à des rachats d'actions.
Comment s'exposer au secteur technologique sur les marchés européens ? Les investisseurs peuvent acquérir directement les titres des sociétés cotées ou utiliser des ETF thématiques qui répliquent un panier de valeurs du secteur. Ces fonds offrent une diversification immédiate sur plusieurs entreprises liées au numérique et à l'innovation.
🔼 Le JP225 progresse de 2 %
Action Alibaba : Claude Code banni le 10 juillet
Avant l'ouverture des marchés : l'Asie dans le vert – l'optimisme revient-il sur les marchés ? (03.07.2026)
L'indice US100 recule de près de 2 % 🚩 Les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'effondrent, SanDisk chutant de 13%
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."