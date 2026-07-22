ServiceNow : tout ou rien avant les résultats

ServiceNow fait partie de ces entreprises qui, bien qu'elles s'inscrivent dans la lignée directe du SaaS d'entreprise classique, occupent désormais avec assurance une place de premier plan parmi les pionniers du secteur de l'IA. Des pionniers qui ne proposent ni des modèles ni de la puissance de calcul, mais des solutions métier pour lesquelles ces modèles ont été créés. ServiceNow a déjà chuté de près de 50% par rapport à son plus haut niveau atteint mi-2024, alors même que, sur la même période, l’entreprise a affiché une croissance de ses bénéfices supérieure à une douzaine de pour cent en glissement annuel, et rien ne laisse présager que cette tendance soit sur le point de s’inverser. Ce sentiment obstinément négatif est difficile à qualifier de tout à fait rationnel, mais il reste néanmoins, en partie, ancré dans les mécanismes du marché et les modèles d’évaluation. À l’heure actuelle, le marché part du principe que les entreprises de logiciels et de SaaS seront absorbées ou éliminées du marché « par l’IA ». En conséquence, leur valeur cible est actuellement proche de zéro, alors même que leurs résultats financiers montrent tout autre chose. Au-delà de la rationalité et de la faisabilité d’un tel scénario, ServiceNow est une entreprise dont le modèle économique est étroitement intégré à l’IA et repose sur celle-ci ; ce n’est pas un « dinosaure » attendant que quelqu’un reproduise ses solutions à un prix dérisoire. Dans le contexte de la prochaine conférence téléphonique sur les résultats, une question s’impose, car la réponse importe pour l’ensemble du secteur, et pas seulement pour une seule entreprise. Cette question est la suivante : Que doit présenter l’entreprise pour convaincre le marché que cette vague de ventes est une erreur ? Les attentes sont extrêmes, et la marge d’erreur est infime. Dépasser les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices ne suffira pas. Dépasser le consensus de 3,92 milliards de dollars de chiffre d’affaires et un BPA ajusté d’environ 8,6 dollars constitue un point de départ, et non la preuve de la thèse haussière concernant l’entreprise. Les indicateurs clés seront le cRPO et le RPO (créances à court et à long terme). Ces indicateurs permettront aux investisseurs d’évaluer non pas la rentabilité à court terme, mais la qualité de la croissance, bien mieux que ne le font le chiffre d’affaires ou même le carnet de commandes.

Le cRPO devrait afficher une croissance d’environ 20 % en glissement annuel ; si cette croissance s’avère inférieure, cela détériorera considérablement la valeur cible (terminale) de l’entreprise, qui est déjà sous pression. En résumé, l’entreprise doit prouver au marché qu’elle est le leader de la « couche d’orchestration » pour les agents d’IA en entreprise, et non pas simplement une entreprise SaaS. C’est un enjeu décisif pour la valorisation de l’entreprise. Cependant, les résultats de ServiceNow ne sont pas seulement importants pour une seule entreprise, ni même pour l'ensemble du secteur du SaaS. Ils constitueront un véritable test décisif pour toute la révolution de l'IA. Leur succès ou leur échec montrera si l'IA cesse d'être une simple promesse pour devenir une solution intégrée au sein des entreprises. Analyse technique de ServiceNow (D1) Le graphique journalier montre que le cours est pris au piège dans un rectangle étroit compris entre 84 et 125 dollars, le cours de clôture actuel, situé autour de 102 dollars, n'offrant aucun indice sur la direction à suivre. Cette « zone morte » caractérisée par un volume élevé signifie que tant les haussiers que les baissiers sont exposés à un risque de baisse jusqu'à ce qu'une cassure décisive définisse la prochaine tendance. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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