- Le chiffre d'affaires ajusté atteint 17,57 milliards d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 19% par rapport au premier semestre 2025.
- Le motoriste vise un résultat opérationnel de 6,4 à 6,5 milliards d'euros sur l'exercice en cours.
- Le titre gagne plus de 2,88% à la Bourse de Paris en milieu de séance et 26,32% sur six mois.
- Le chiffre d'affaires ajusté atteint 17,57 milliards d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 19% par rapport au premier semestre 2025.
- Le motoriste vise un résultat opérationnel de 6,4 à 6,5 milliards d'euros sur l'exercice en cours.
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La demande en pièces de rechange propulse l'action Safran vers de nouveaux seuils financiers. Le motoriste publie ce mardi un chiffre d'affaires ajusté de 17,57 milliards d'euros pour le premier semestre 2026. La donnée pousse le groupe à revoir ses prévisions à la hausse, offrant un nouveau catalyseur aux investisseurs positionnés sur les actions européennes du secteur industriel.
Performances financières du premier semestre 2026
Croissance à deux chiffres des revenus
Le groupe industriel publie des revenus de 17,57 milliards d'euros entre janvier et juin 2026. La valeur correspond à une progression de 19% par rapport au premier semestre 2025. Les données ajustées dépassent de 100 millions d'euros les estimations du consensus. Le marché anticipait un chiffre d'affaires de 17,47 milliards d'euros.
La division Propulsion génère plus de la moitié des recettes globales de l'entreprise. Ses ventes augmentent de 27,7%, tirées par l'activité de l'après-vente. Le pôle Équipements & Défense affiche une hausse de 14% de son activité opérationnelle. Le segment Aircraft Interiors confirme une amélioration de sa rentabilité avec un bénéfice de 54 millions d'euros. Cette donnée comptable contraste avec les 27 millions d'euros dégagés douze mois plus tôt.
Source: xStation5
Génération de trésorerie et marges opérationnelles
Le résultat opérationnel courant ajusté atteint 3,24 milliards d'euros, soit un bond de 29%. La marge opérationnelle passe alors de 17% à 18,4% du chiffre d'affaires. L'augmentation des contrats à l'heure de vol sur la flotte existante alimente le résultat d'exploitation.
Le bénéfice net ajusté part du groupe grimpe de 21% pour s'établir à 1,92 milliard d'euros. Le bénéfice par action (BPA) ressort à 4,63 euros, contre 3,80 euros au premier semestre 2025. Les données consolidées accusent une baisse à 1,75 milliard d'euros, causée notamment par une surtaxe fiscale française de 322 millions d'euros.
Le flux de trésorerie disponible culmine à 2,62 milliards d'euros, dépassant de plus de 25% les attentes du marché. Le cours Safran gagne 2,88% en milieu de séance, s'échangeant autour de 342,80 euros. Le niveau de valorisation place le titre parmi les plus lourdes pondérations des indices boursiers nationaux.
Nouvelles perspectives pour l'action Safran en 2026
Relèvement des objectifs de revenus et de bénéfices
La direction revoit sa trajectoire financière pour l'exercice en cours. La croissance du chiffre d'affaires est estimée à 15%, contre une fourchette initiale de 12% à 15%. Les facturations de services pour moteurs civils devraient augmenter de 25% d'ici fin décembre.
L'objectif de résultat opérationnel courant passe à un intervalle compris entre 6,4 et 6,5 milliards d'euros. La cible précédente s'arrêtait à une fourchette de 6,1 à 6,2 milliards d'euros. La prévision de flux de trésorerie disponible est relevée. Elle se situe dorénavant entre 4,7 et 4,9 milliards d'euros, malgré la déduction de 500 millions d'euros d'impôts supplémentaires.
La révision de ces paramètres modifie le profil de rendement de l'entreprise. L'amélioration des cash-flows soutient l'action Safran face à l'environnement de taux actuel. Les gérants de portefeuilles intègrent souvent ces sociétés industrielles par le biais d'actifs mutualisés, à l'image des ETF sectoriels.
Cadences de production et contraintes d'approvisionnement
Le groupe comptabilise 1 030 livraisons de moteurs LEAP au premier semestre, soit 41% de plus qu'un an auparavant. Le volume maintient un rythme supérieur à 500 unités par trimestre depuis un an. L'objectif annuel de croissance des livraisons pour ce modèle passe de 15% à un taux compris entre 16% et 19%.
Les tensions sur la chaîne de fournisseurs accaparent l'attention des équipes d'ingénierie. Olivier Andriès, directeur général de l'entreprise, a indiqué limiter l'impact des retards en multipliant les sources de composants. Le conflit au Moyen-Orient constitue une variable de risque supplémentaire identifiée par les lignes d'assemblage.
La stratégie militaire subit un ajustement technique suite à l'arrêt du projet d'avion de combat SCAF. Les crédits alloués au développement du moteur avec l'allemand MTU Aero Engines s'éteindront en septembre. Le groupe privilégiera la feuille de route française en cas de besoins divergents entre les États.
❓ FAQ
Pourquoi le cours Safran augmente-t-il aujourd'hui ? Le cours Safran progresse suite à l'annonce de 17,57 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2026. Le motoriste revoit l'intégralité de ses objectifs annuels à la hausse, déclenchant des achats de la part des intervenants boursiers.
Quels sont les facteurs qui influencent l'action Safran ? La valeur de l'action Safran dépend des rythmes de production des moteurs civils et de la rentabilité de la maintenance. Les contrats d'entretien à long terme génèrent des revenus récurrents, une donnée suivie avec attention lors des publications trimestrielles.
Comment s'exposer au secteur aéronautique ? L'investissement dans le secteur aéronautique passe par l'acquisition de parts d'équipementiers ou de constructeurs. Une approche plus répartie consiste à utiliser des fonds indiciels répliquant un panier d'entreprises industrielles et de la défense cotées en Europe.
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