Points clés Rupture technique du Nasdaq : le Nasdaq a cassé son triangle symétrique à la baisse et teste le support crucial des 28 000 points .

: le Nasdaq a cassé son triangle symétrique à la baisse et teste le support crucial des . Attente des résultats majeurs : la publication des résultats d'entreprises clés de la tech (Microsoft, Meta, Qualcomm, etc.) pourrait secouer les indices.

: la publication des résultats d'entreprises clés de la tech (Microsoft, Meta, Qualcomm, etc.) pourrait secouer les indices. Décision de la Fed imminente : le marché anticipe à 66% un statu quo sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

: le marché anticipe à un statu quo sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Avertissement sur le S&P 500 : la cassure potentielle du niveau des 7 250 points sur le S&P 500 pourrait déclencher une correction plus importante.

L'incertitude s'empare des marchés américains à l'approche de publications d'entreprises majeures et des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Alors que les indices boursiers oscillent dans des figures d'hésitation depuis plusieurs mois, la rupture potentielle de certains niveaux supports clés sur la technologie alerte les investisseurs sur un risque de correction estivale. 📊 Tensions sur les indices américains La rupture technique du Nasdaq L'indice à forte composante technologique, le Nasdaq, montre des signes évidents de faiblesse. Après être sorti par le bas d'un triangle symétrique, le cours teste actuellement le support critique des 28 000 points. Une cassure confirmée sous ce seuil enverrait un signal baissier à l'ensemble du marché actions, exacerbé par le récent repli des valeurs de semi-conducteurs comme Nvidia. Le S&P 500 face à ses zones de support Contrairement au Nasdaq, le S&P 500 préserve pour l'instant une configuration en triangle symétrique, voire ascendant (sur xStation). Les investisseurs surveillent de près la zone support située autour des 7 250 points. Si ce seuil venait à céder, le marché pourrait subir une correction plus profonde en période journalière et hebdomadaire, entraînant un mouvement de vente généralisé sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle. 🏦 Résultats d'entreprises et décisions de la Fed Une saison des résultats décisive Selon Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB France, les marchés boursiers abordent une séquence charnière rythmée par la publication des comptes financiers des plus grandes entreprises mondiales. Après les résultats de poids lourds du luxe comme LVMH, l'attention se tourne vers les géants de la tech américaine tels que Microsoft, Meta, Qualcomm ou encore Lam Research. Ces publications apporteront de la volatilité et dicteront la trajectoire à court terme des indices. Les attentes autour de la Réserve fédérale En parallèle des publications d'entreprises, les opérateurs de marché ont les yeux rivés sur le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les prévisions de marché attribuent une probabilité de 66% à un statu quo sur les taux d'intérêt. Les commentaires et perspectives économiques formulés par la Fed seront déterminants pour fixer l'orientation des actions pour la fin du mois de juillet et le mois d'août. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. ❓ FAQ 1. Pourquoi le seuil des 28 000 points sur le Nasdaq est-il important ? Le niveau des 28 000 points constitue un niveau de support technique majeur. S'il franchit ce seuil à la baisse de façon pérenne, cela valide une pression vendeuse importante, susceptible d'entraîner l'ensemble du secteur technologique vers des plus bas. 2. Qu'est-ce qu'un statu quo sur les taux d'intérêt de la Fed ? Un statu quo signifie que la Réserve fédérale américaine choisit de maintenir ses taux directeurs inchangés, sans les augmenter ni les baisser. Cela traduit souvent une volonté de stabiliser l'économie tout en mesurant l'évolution de l'inflation. 3. Quel est l'impact de la saison des résultats sur la Bourse ? La saison des résultats permet aux investisseurs d'évaluer la santé financière réelle des entreprises. Des résultats supérieurs aux attentes soutiennent le cours des actions, alors que des déceptions peuvent provoquer de brusques mouvements de baisse sur les indices.

Antoine Andreani Head of Research – XTB France Antoine est Directeur de la Recherche chez XTB France. Expert en conception de méthodes d’investissement et de trading, Antoine applique sa propre méthodologie depuis plus de 10 ans. Il en partage certaines facettes dans son émission Good Morning Market sur YouTube. Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."