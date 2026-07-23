Résumé quotidien : les menaces de guerre de Trump pèsent sur les marchés. Wall Street plonge dans le rouge

📈 Bourse La séance à Wall Street est dominée par les vendeurs , la vague de ventes s'étendant à l'ensemble du marché et exerçant une forte pression sur les indices américains.

, la vague de ventes s'étendant à l'ensemble du marché et exerçant une forte pression sur les indices américains. L'indice Dow Jones recule d'environ 1 % , le S&P 500 perd environ 1,2 % , tandis que le Nasdaq 100 chute de plus de 2 % .

, le , tandis que le . Parmi les principaux facteurs qui font baisser le marché aujourd’hui figurent Alphabet et Tesla , dont les actions enregistrent des pertes notables à la suite de la publication de leurs résultats trimestriels.

, dont les actions enregistrent des pertes notables à la suite de la publication de leurs résultats trimestriels. Bien que les deux sociétés aient annoncé des résultats supérieurs aux attentes , le sentiment des investisseurs reste négatif.

, le sentiment des investisseurs reste négatif. Dans le cas d’Alphabet, le marché se concentre sur la hausse des dépenses liées à l’IA ; alors que la société continue de bénéficier d’un cœur de métier publicitaire solide et d’une croissance dynamique de Google Cloud , les investisseurs exigent des retours de plus en plus tangibles sur des investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA.

; alors que la société continue de bénéficier d’un cœur de métier publicitaire solide et d’une croissance dynamique de , les investisseurs exigent des retours de plus en plus tangibles sur des investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA. Les inquiétudes portent principalement sur les dépenses élevées qui pèsent sur les flux de trésorerie au cours des prochains trimestres avant de se traduire par une rentabilité accrue.

au cours des prochains trimestres avant de se traduire par une rentabilité accrue. De son côté, Tesla, malgré la croissance de ses ventes et ses projets ambitieux concernant la conduite autonome, l’IA et le projet de robot humanoïde Optimus , continue de faire face à une pression sur ses marges et à une concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques.

concernant la conduite autonome, l’IA et le projet de robot humanoïde , continue de faire face à une pression sur ses marges et à une concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques. Les résultats d’Intel seront publiés après la séance d’aujourd’hui , l’entreprise devant démontrer que ses efforts de restructuration produisent des bénéfices tangibles.

, l’entreprise devant démontrer que ses efforts de restructuration produisent des bénéfices tangibles. Des baisses importantes ont dominé le continent européen aujourd’hui , laissant la plupart des indices européens dans le rouge.

, laissant la plupart des indices européens dans le rouge. Le FTSE 100 britannique a reculé de 0,7 %, le CAC 40 français a chuté de plus de 1,6 %, le DAX allemand a perdu près de 1,8 % et l’IBEX 35 espagnol a reculé de plus de 1,5 %. 🏛️ Macroéconomie La BCE (Banque centrale européenne) a maintenu ses taux d’intérêt inchangés .

. Le nombre hebdomadaire de nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis a baissé de 22 000 pour s’établir à seulement 187 000 , atteignant ainsi son plus bas niveau depuis 1969 et dépassant nettement les attentes du marché .

, atteignant ainsi et . Les données sur le marché du travail confirment la résilience actuelle, soutenant le dollar américain et renforçant potentiellement les arguments en faveur du maintien d’une position hawkish par la Fed. 🌐 Géopolitique L’escalade au Moyen-Orient alimente un sentiment mondial d’aversion au risque , provoquant une forte augmentation de l’aversion au risque et une fuite vers les valeurs refuges .

, provoquant une et une . Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview accordée à Axios qu’il envisageait une « attaque massive » contre l’Iran qui serait « plus importante que jamais », ajoutant qu’il était sur le point de prendre une décision finale .

qui serait ajoutant qu’il était . Les marchés ont interprété ces propos comme un signe que le conflit pourrait entrer dans une nouvelle phase, nettement plus dangereuse .

que le . La situation s’aggrave encore sous l’effet d’une vague d’attaques iraniennes à la roquette et au drone contre des cibles en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït, après une douzième nuit de frappes américaines sur des cibles liées à l’Iran.

contre des cibles en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït, après une douzième nuit de frappes américaines sur des cibles liées à l’Iran. Les autorités koweïtiennes ont signalé une attaque contre le poste-frontière d’Al-Abdali avec l’Irak , ce qui démontre que les hostilités s’étendent davantage à travers la région du golfe Persique .

, ce qui démontre que . Le Département d’État américain a émis un avertissement , conseillant aux citoyens se trouvant au Moyen-Orient de se préparer à d’éventuelles perturbations des déplacements et annulations de vols .

, conseillant aux citoyens se trouvant au Moyen-Orient de . Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti lors d’une réunion du Conseil de sécurité que la situation au Moyen-Orient « échappe à tout contrôle » et a appelé au rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et à Bab al-Mandab, soulignant que la diplomatie reste la seule voie à suivre. 🛢️ Matières premières Le Brent a franchi la barre psychologique des 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai , enregistrant une hausse de plus de 6 % à la suite des attaques des Houthis contre le trafic maritime en mer Rouge .

, enregistrant une hausse de . Les inquiétudes des investisseurs portent principalement sur la sécurité du transit du pétrole à travers deux goulets d’étranglement maritimes vitaux : le détroit d’Ormuz et le détroit de Bab al-Mandab .

à travers deux goulets d’étranglement maritimes vitaux : le et le . Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a annoncé avoir intercepté trois pétroliers qui tentaient de naviguer sur une route minée au sud du détroit d’Ormuz ; selon le communiqué, un pétrolier a explosé et pris feu, tandis que les deux autres ont battu en retraite .

qui tentaient de naviguer sur une route minée au sud du détroit d’Ormuz ; selon le communiqué, . Une nouvelle escalade impliquant l’Iran et des menaces pesant sur le trafic maritime dans le golfe Persique pourraient entretenir une extrême volatilité sur le marché du pétrole et renforcer le sentiment mondial d’aversion au risque .

et . La vague de ventes s’est également étendue à la plupart des métaux industriels. 🪙 Métaux précieux La détérioration du sentiment des marchés, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, pèse sur les métaux précieux .

. L’or recule de plus de 2 %, testant le seuil des 4 050 dollars .

. L’argent recule de près de 4 %, passant sous la barre des 60 dollars. 💵 Devises En raison de l’escalade des tensions au Moyen-Orient, le dollar américain se renforce face aux principales devises. 🪙 Cryptomonnaies La vague de ventes généralisée touche également les actifs numériques .

. Le bitcoin recule de près de 2 %, passant sous la barre des 65 000 dollars .

. L’ethereum chute de près de 2,5 %, glissant sous les 1 900 dollars.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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