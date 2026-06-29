Alphabet fait son entrée dans le DJIA et affiche une hausse de plus de 4 %🚀

Lors de la séance de lundi à Wall Street, Alphabet et Tesla ont affiché les plus fortes hausses en valeur nominale. Google récupère une partie des pertes subies ces dernières semaines et affiche une hausse d’environ 4 % au cours de la séance d’aujourd’hui. Le principal catalyseur a été l’entrée symbolique, bien que significative pour le marché, des actions GOOGL dans l’indice Dow Jones Industrial Average : la société a remplacé Verizon et est devenue la première entreprise cotée à la Bourse de New York (NYSE) à rejoindre les rangs des cinq membres des « Magnificent Seven » au sein de cet indice emblématique composé de 30 valeurs, aux côtés de Nvidia, Amazon, Apple et Microsoft. En raison du cours de son action (environ 350 $), Alphabet s’est immédiatement hissé à la sixième place en termes de pondération au sein de cet indice pondéré par les cours. Un autre catalyseur de cette hausse a été un article du Financial Times révélant que Google limite l’accès à la puissance de calcul pour certains clients professionnels clés, dont Meta. Bien que cela puisse paraître alarmant, à court terme, le marché l’a interprété comme un signe que la demande pour Gemini dépasse l’offre, ce qui, paradoxalement, renforce le discours sur la force du produit. Malgré ce rebond, le contexte macroéconomique pour GOOGL reste difficile. La société connaît l’un de ses pires mois depuis février de l’année dernière : elle a clôturé dans le rouge six des sept dernières semaines. Les investisseurs anticipent plusieurs risques : l’exode de talents clés de DeepMind (dont Noam Shazeer, parti chez OpenAI), la pression sur les prix exercée par les modèles chinois (DeepSeek V4 est attendu dans les semaines à venir), ainsi que des tensions sur le bilan, Alphabet a suspendu son programme de rachat d’actions au premier trimestre pour la première fois en près d’une décennie, et sa dette totale a augmenté de plus de 140 milliards de dollars pour financer la course aux investissements dans l’IA. Une entrée dans le Dow Jones est une étape importante, mais elle ne modifie pas à elle seule les fondamentaux. Il convient de rappeler que les trois dernières entreprises ajoutées à l’indice (Nvidia, Salesforce, Apple) ont perdu de la valeur pendant 60 jours après leur intégration au DJIA. La question clé pour les investisseurs reste sans réponse : ces dépenses d’investissement massives se traduiront-elles par des bénéfices liés à l’IA avant que des modèles chinois moins chers ne poussent Gemini hors du marché des entreprises ? Les actions GOOGL tentent de rebondir au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours, qui pourrait constituer un point de contrôle clé du point de vue de l'analyse technique. Source : xStation

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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