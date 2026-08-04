AMD : le marché a déjà anticipé le succès. L'entreprise doit désormais tenir ses promesses

AMD aborde la publication de ses prochains résultats dans une situation très différente de celle qu’elle occupait il y a à peine une douzaine de mois. La société est devenue l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’intelligence artificielle, et son action a enregistré une remontée impressionnante. Depuis le début de l’année, la capitalisation boursière d’AMD a doublé, tandis qu’au cours des douze derniers mois, le titre a nettement surperformé l’ensemble du marché.

L’ampleur de cette remontée montre toutefois que les investisseurs n’achètent plus les actions AMD uniquement pour ses performances financières actuelles. Dans une large mesure, le marché anticipe déjà les futurs revenus liés à l’IA, l’expansion continue des centres de données et la position concurrentielle croissante d’AMD face aux plus grands fabricants de puces informatiques.

Le rapport à venir est donc bien plus qu’un simple résumé de routine du trimestre écoulé. AMD doit désormais prouver que la croissance rapide de son activité est suffisamment solide pour justifier sa valorisation ambitieuse. Les attentes étant si élevées, il n’y a pratiquement aucune marge pour une déception significative. Se contenter d’atteindre les estimations consensuelles pourrait ne pas suffire, et même un résultat légèrement supérieur aux prévisions pourrait être considéré comme un signal insuffisant s’il n’est pas accompagné de perspectives plus solides pour les trimestres à venir.

Le marché attendra non seulement des chiffres solides, mais surtout la preuve qu’AMD continue sur sa lancée. Les points clés à surveiller seront la croissance du chiffre d’affaires, la performance du segment des centres de données, l’amélioration des marges et les prévisions pour le trimestre suivant. Ces prévisions pourraient finalement s’avérer plus importantes que les résultats du deuxième trimestre eux-mêmes, car la valorisation actuelle d’AMD nécessite la confirmation que la partie la plus forte de sa croissance est encore à venir.

Principales prévisions financières

Chiffre d’affaires : 11,31 milliards de dollars

11,31 milliards de dollars Chiffre d’affaires du segment Centres de données : 6,55 milliards de dollars

6,55 milliards de dollars Chiffre d’affaires du segment Clients : 3,01 milliards de dollars

3,01 milliards de dollars Chiffre d’affaires du segment Jeux vidéo : 790,4 millions de dollars

790,4 millions de dollars Chiffre d’affaires du segment Systèmes embarqués : 959,7 millions de dollars

959,7 millions de dollars Bénéfice par action ajusté : 1,62 dollar

1,62 dollar Marge brute : 56,1 %

56,1 % Résultat d’exploitation : 3,01 milliards de dollars

3,01 milliards de dollars Marge d’exploitation : 26,9 %

26,9 % Flux de trésorerie disponible : 1,97 milliard de dollars

1,97 milliard de dollars Dépenses de recherche et développement : 2,45 milliards de dollars

Perspectives pour le troisième trimestre

Chiffre d’affaires prévu pour le troisième trimestre : 12,5 milliards de dollars

12,5 milliards de dollars Marge brute ajustée prévue pour le troisième trimestre : 56,2 %

Les estimations consensuelles tablent également sur un chiffre d’affaires d’environ 49,8 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année.

Le segment des centres de données reste le principal moteur de croissance

Le segment des centres de données d’AMD est désormais l’activité la plus importante de la société. Les estimations consensuelles tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 6,55 milliards de dollars, ce qui signifie que les centres de données devraient représenter plus de la moitié du chiffre d’affaires total d’AMD. Selon les prévisions, le chiffre d’affaires de ce segment pourrait augmenter d’environ 101 % en glissement annuel, grâce à la fois aux processeurs pour serveurs EPYC et aux puces utilisées dans les infrastructures d’IA.

La combinaison de ces deux activités pourrait devenir l’un des principaux avantages concurrentiels d’AMD. L’entreprise n’est pas seulement un fabricant de processeurs graphiques dédiés à l’IA. Elle occupe également une position solide sur le marché des processeurs centraux (CPU), qui restent un composant essentiel de l’infrastructure des centres de données. À mesure que les déploiements d’IA continuent de prendre de l’ampleur, la demande augmente non seulement pour les processeurs graphiques, mais aussi pour les processeurs centraux haute performance capables de prendre en charge des charges de travail de plus en plus complexes.

Le marché évaluera donc non seulement le taux de croissance du segment dans son ensemble, mais aussi la composition de son chiffre d’affaires. De solides ventes d’EPYC pourraient démontrer qu’AMD profite également indirectement de l’essor de l’IA, grâce à la demande croissante de puissance de calcul traditionnelle dans les centres de données.

Les agents IA pourraient constituer un nouveau catalyseur de croissance pour les processeurs AMD

L’un des aspects les plus intéressants de la tendance de croissance actuelle d’AMD est le développement des agents IA. Les systèmes de plus en plus autonomes ne se contenteront pas de générer des réponses. Ils devraient être capables d’effectuer des tâches en plusieurs étapes, d’analyser des données, d’utiliser des outils et de prendre des décisions en conséquence. Ce type de charges de travail pourrait accroître la demande tant pour les processeurs graphiques que pour les processeurs centraux traditionnels.

Les publications spécialisées ont souligné à plusieurs reprises que le développement des agents d’IA fait déjà augmenter la demande en processeurs pour serveurs. Dans certaines applications, l’équilibre entre la demande en CPU et en GPU commence à se rapprocher de la parité.

Cela pourrait revêtir une importance particulière pour AMD. L’entreprise propose en effet des produits dans ces deux domaines clés : elle développe des processeurs de serveurs EPYC ainsi que des puces graphiques et des accélérateurs d’IA. Si l’IA agentique nécessite un nombre croissant de processeurs pour gérer les tâches, traiter les données et prendre en charge l’infrastructure, AMD pourrait tirer parti de cette tendance de manière plus large que les entreprises qui se concentrent principalement sur un seul type de processeur.

Pour l’instant, toutefois, cela reste principalement un catalyseur potentiel de la demande future. Le marché sera à l’affût des premiers signes indiquant que l’intérêt croissant pour les agents d’IA se traduit par des commandes concrètes, une meilleure utilisation des infrastructures et une hausse des ventes de processeurs pour serveurs.

Helios pourrait marquer le début d’une nouvelle phase de croissance dans le domaine de l’IA

Le deuxième pilier de cette stratégie reste l’expansion de l’activité d’AMD dans le domaine des puces d’IA. AMD reste certes derrière Nvidia en termes de part de marché, mais la société tente de renforcer sa position en développant des solutions plus complètes destinées aux centres de données.

Helios revêt une importance particulière dans ce contexte. Il s’agit de la première solution d’AMD conçue à l’échelle de baies de serveurs entières. Le système devrait utiliser des puces graphiques MI450 de nouvelle génération, dont les livraisons devraient débuter vers la fin du troisième trimestre. Parmi les clients cités figurent OpenAI et Meta, tandis que la société a également annoncé des accords liés à Helios avec Microsoft et Anthropic.

Cela pourrait constituer un catalyseur significatif de chiffre d’affaires au cours des prochains trimestres. Dans le même temps, l’ampleur réelle de cette croissance pourrait ne pas être visible avant le quatrième trimestre et l’année prochaine. Les investisseurs seront donc particulièrement attentifs aux commentaires de la direction concernant les calendriers de livraison, les taux de déploiement et la taille du marché potentiel.

Pour AMD, se contenter d’annoncer de nouveaux partenariats pourrait ne plus suffire. Compte tenu de sa valorisation actuelle, le marché s’attendra à des informations concrètes indiquant à quel moment les nouvelles solutions commenceront à contribuer de manière significative au chiffre d’affaires. Tout signe d’accélération de l’adoption pourrait être interprété comme la confirmation qu’AMD est en train de se positionner progressivement comme une alternative crédible aux fournisseurs dominants d’infrastructures d’IA.

Les marges doivent confirmer la qualité de la croissance

Une croissance rapide du chiffre d’affaires est importante, mais compte tenu de la valorisation actuelle d’AMD, la qualité de cette croissance sera tout aussi significative. Les estimations consensuelles tablent sur une marge brute ajustée de 56,1 % et une marge opérationnelle ajustée de 26,9 %. Au troisième trimestre, la marge brute ne devrait augmenter que légèrement, pour s’établir à environ 56,2 %.

Le marché évaluera donc si l’expansion du segment des centres de données et la hausse des ventes de produits d’IA se traduisent par de nouvelles améliorations de la rentabilité. Une part plus importante de processeurs plus avancés et de systèmes complets pourrait soutenir les marges, mais AMD réalise également des investissements substantiels en recherche et développement afin de maintenir le rythme de l’innovation technologique.

Les dépenses de R&D prévues s’élèvent à environ 2,45 milliards de dollars. Cela montre que la société continue d’investir massivement dans les futures générations de processeurs, d’accélérateurs et de solutions pour centres de données. Des dépenses élevées peuvent être acceptables si elles conduisent à une croissance plus rapide du chiffre d’affaires et à des marges plus solides. Toutefois, si les ventes continuent d’augmenter sans amélioration notable de la rentabilité, les investisseurs pourraient commencer à se demander si la valorisation d’AMD n’a pas pris le pas sur ses fondamentaux.

Les prévisions pourraient avoir plus d’importance que les résultats financiers

AMD pourrait publier des résultats très solides pour le deuxième trimestre, mais compte tenu des attentes actuelles, ses perspectives pour les mois à venir pourraient s’avérer plus importantes. Les estimations consensuelles tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 12,5 milliards de dollars au troisième trimestre et sur le maintien d’une marge brute élevée.

C’est là que la société doit relever son plus grand défi. Le marché pourrait ne pas réagir avec enthousiasme à une simple satisfaction des attentes. Pour justifier sa valorisation élevée, AMD devra peut-être relever significativement ses prévisions ou fournir des commentaires très positifs sur l’expansion continue de ses activités dans les centres de données et l’IA.

Les investisseurs se concentreront principalement sur plusieurs questions :

La demande de processeurs EPYC continue-t-elle de croître rapidement ?

Le chiffre d’affaires lié aux infrastructures d’IA augmente-t-il plus vite que prévu ?

À quelle vitesse Helios commencera-t-il à peser sur les résultats financiers ?

Les nouveaux déploiements pourront-ils augmenter le chiffre d’affaires dès le second semestre ?

Les marges continueront-elles à s’améliorer à mesure que la composition des ventes évolue ?

La direction reva-t-elle ses prévisions pour le prochain trimestre ou pour l’ensemble de l’année ?

Au vu de la valorisation actuelle, même un bon rapport pourrait ne pas suffire. Le marché cherchera des signes indiquant que la croissance continue de s’accélérer, plutôt que de simplement se maintenir à un niveau élevé.

Les risques restent élevés

Le principal risque réside dans la barre très haute fixée par le marché lui-même. Après une remontée aussi vigoureuse de l’action AMD, celle-ci pourrait être particulièrement exposée à des prises de bénéfices si le rapport sur les résultats ne réserve pas de surprise clairement positive. Plus la valorisation est ambitieuse, moins le marché tolère une croissance des revenus plus faible, une pression sur les marges ou des prévisions plus prudentes.

AMD continue également de rivaliser avec Nvidia sur le marché des processeurs d’IA. Même avec une croissance rapide, l’entreprise doit démontrer qu’elle est capable de remporter de nouveaux contrats et d’atteindre une taille suffisante pour réduire l’écart avec le leader du marché.

Le marché des ordinateurs personnels reste un autre défi, tandis que les pénuries de puces mémoire pourraient limiter le taux de croissance du segment Client. Des performances plus faibles dans l’activité Client ne compromettraient pas nécessairement la dynamique de croissance globale d’AMD, mais elles pourraient freiner le rythme d’expansion de l’entreprise dans son ensemble.

AMD est mise à l’épreuve face à sa propre valorisation

AMD se trouve actuellement à l’un des moments les plus importants de son histoire. L’entreprise dispose de deux puissants moteurs de croissance : son activité de processeurs pour serveurs en pleine expansion et son portefeuille d’infrastructures d’IA en pleine croissance. La demande de puces EPYC reste forte, tandis que le développement d’agents d’IA pourrait accroître l’importance des processeurs centraux dans les années à venir. Dans le même temps, les puces Helios et MI450 pourraient ouvrir une nouvelle étape dans le développement de l’activité d’accélérateurs d’AMD.

Le problème est que le marché a déjà intégré une grande partie de ce scénario dans la valorisation d’AMD. Après avoir vu sa capitalisation boursière doubler depuis le début de l’année, AMD n’est plus une entreprise qui peut se contenter de présenter des résultats solides et s’attendre à ce que le marché s’en satisfasse. Les investisseurs s'attendront à des résultats nettement supérieurs aux prévisions, à une amélioration des marges et à des prévisions plus optimistes pour les trimestres à venir.

Le scénario haussier inclurait de solides résultats dans le secteur des centres de données, une accélération continue des ventes de processeurs EPYC, une hausse du chiffre d'affaires lié à l'IA et une révision à la hausse des prévisions. Dans ce cas, le marché pourrait conclure que la valorisation actuelle d'AMD ne reflète toujours pas pleinement le potentiel à long terme de l'entreprise.

Le scénario neutre impliquerait des résultats conformes au consensus, une croissance élevée et soutenue, ainsi que la confirmation des plans existants. Un tel rapport démontrerait que les fondamentaux de l’entreprise restent solides, mais compte tenu des attentes élevées, cela pourrait ne pas suffire à entraîner une nouvelle hausse significative du cours de l’action.

Le scénario baissier impliquerait des performances plus faibles dans le secteur des centres de données, une pression sur les marges ou des prévisions qui ne confirmeraient pas une nouvelle accélération. Dans ce cas, le marché pourrait en conclure que le scénario le plus optimiste a déjà été pris en compte dans le cours et que la valorisation actuelle d’AMD a pris de l’avance sur la croissance de son activité sous-jacente.

Points clés à retenir

AMD aborde la publication de ses résultats comme l’une des entreprises les plus importantes bénéficiant de la croissance de l’intelligence artificielle. Cependant, la forte hausse du cours de son action a également poussé les attentes à des niveaux très élevés, ce qui signifie que le marché pourrait exiger bien plus qu’un simple dépassement habituel des estimations de consensus.

Le secteur des centres de données reste le plus important. La demande croissante de processeurs EPYC et l’expansion de l’activité IA pourraient confirmer qu’AMD dispose de deux puissantes sources de croissance. Le potentiel des agents d’IA renforce encore l’attrait d’un modèle économique dans lequel l’entreprise propose à la fois des processeurs centraux et des processeurs graphiques.

Toutefois, les résultats du deuxième trimestre ne seront pas le seul facteur déterminant. La réaction finale du marché pourrait dépendre principalement des prévisions, des commentaires de la direction concernant Helios, des perspectives de chiffre d’affaires lié à l’IA et de la poursuite de l’amélioration des marges.

AMD n’est plus simplement mise à l’épreuve pour démontrer sa capacité à croître. L’entreprise doit prouver que sa croissance est suffisamment rapide, rentable et durable pour justifier une valorisation qui table déjà sur un avenir très ambitieux.

Source: xStation5