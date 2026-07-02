AMS OSRAM : S'agit-il du prochain Micron ?

La plupart des investisseurs associent sans doute ams OSRAM à la vente d’ampoules électriques. Cependant, les événements et les changements récents au sein de l’entreprise obligent le marché à la considérer sous un autre angle. L’entreprise dispose en effet d’un réel potentiel pour devenir un autre goulot d’étranglement du secteur de l’IA.

La situation chez ams OSRAM est complexe. D’un côté, l’entreprise dispose d’une technologie de pointe, d’une grande expérience, d’un large portefeuille de produits et de perspectives de croissance extrêmement intéressantes. De l’autre, elle reste une entreprise qui est ici pour la première fois, après une restructuration difficile, avec un endettement élevé, des pertes nettes et toute une série de risques pesant sur sa stratégie.

Pourtant, les opportunités qui s’offrent à elle et le potentiel de hausse de sa valorisation sont si impressionnants qu’il est difficile de les ignorer.

Que fait réellement ams OSRAM ?

ams OSRAM est un fabricant européen de solutions optiques et de capteurs. Ses produits sont destinés, entre autres, au secteur automobile, à l’électronique grand public, à l’industrie et aux applications médicales. Son nouveau volet le plus important concerne toutefois les centres de données d’IA.

L’entreprise opère actuellement une transformation progressive vers un modèle davantage axé sur la photonique numérique (DP), c’est-à-dire l’utilisation de la lumière pour transmettre et traiter des informations.

Il s’agit d’un marché au potentiel énorme. Il pourrait s’avérer être une impasse, ou bien le fondement d’une nouvelle révolution technologique. L’entreprise ne se lance pas dans de nouveaux domaines sans expérience. Sa base technologique comprend plus de 12 000 brevets.

Une recrue décisive

Le cœur de la thèse d’investissement réside dans l’application de la photonique numérique à l’IA.

Dans les grands systèmes d’IA, le problème ne se limite plus au seul nombre de puces GPU. Une contrainte de plus en plus importante réside dans la rapidité et l’efficacité énergétique avec lesquelles les données peuvent être transférées entre ces puces. Les connexions par câble traditionnelles présentent des limites : plus le cluster de calcul est grand et plus la distance est longue, plus les pertes d’énergie sont importantes, plus la chaleur générée est élevée et plus la complexité de l’ensemble du système est grande. C’est un aspect important et prometteur

au regard des précédents historiques. Les révolutions et les inventions révolutionnaires ne reposaient pas sur des découvertes isolées, mais sur une série de mécanismes et de méthodes innovants combinés au sein d’un même système.

C’est pourquoi le secteur a commencé à rechercher d’autres solutions, notamment optiques. Au lieu de transmettre des signaux par voie électrique, une partie de la communication peut s’effectuer à l’aide de la lumière. Cela pourrait potentiellement réduire la consommation d’énergie et améliorer le débit.

Une actualité de ces derniers jours qui transforme des thèses d’investissement spéculatives en un nouveau modèle économique se construisant sous nos yeux est le transfert d’un des dirigeants de Nvidia Networking vers ams OSRAM. Recruter des talents d’élite issus de la pointe de la révolution de l’IA et des semi-conducteurs ne garantit pas le succès, mais cela le rend clairement plus probable.

Un avenir prometteur (?)

Sur la base des données actuelles, les banques d’investissement estiment le chiffre d’affaires de DP-AI à environ 200 millions d’euros par an vers 2030. Il s’agit de montants significatifs, mais le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise s’élève à 3 milliards d’euros ; l’enthousiasme des investisseurs institutionnels reste donc pour l’instant limité. Qu’est-ce qui pourrait changer la donne ?

Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les centres de données en cours de construction à travers le monde :

Tout d’abord, les centres de calcul évoluent vers un nombre toujours plus important de GPU spécialisés par cluster d’IA. Davantage de GPU impliquent un besoin accru en commutateurs et en câbles. Cela se traduit par des problèmes de latence et de débit, ainsi que par des pertes d’énergie dues à une production excessive de chaleur, qu’il faut ensuite évacuer. La photonique peut réduire deux facteurs de coût à la fois tout en améliorant les performances. Il ne s’agit pas là de spéculations. Nvidia elle-même, dans ses articles de recherche, indique qu’une utilisation appropriée des solutions existantes peut réduire la consommation d’énergie de 350 % par rapport aux commutateurs traditionnels. De plus, des milliards de commutateurs, de câbles et de prises représentent autant de sources potentielles de défaillances mécaniques. Les solutions optiques éliminent la plupart des matériaux et des pièces mobiles de l’infrastructure.

Par ailleurs, les recherches montrent également que la puissance de calcul des infrastructures d’IA a augmenté de 300 % en deux ans. Au rythme de croissance actuel, qui devrait s’accélérer, nous pourrions rapidement nous retrouver dans une situation où la mémoire HBM deviendrait un goulot d’étranglement, car dans ce secteur, le débit n’a augmenté « que » d’environ 150 % sur la même période. À ce stade, la photonique cessera d’être une curiosité pour devenir une nécessité.

Au-delà d’un marché entièrement nouveau porté par des goulots d’étranglement potentiels, l’entreprise dispose d’un certain nombre d’activités « traditionnelles » et plus terre-à-terre. L’une d’entre elles concerne les lunettes de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA), secteur dans lequel l’entreprise est également un acteur de premier plan. Jefferies estime que l’entreprise pourrait fournir des composants d’une valeur supérieure à 50 euros par appareil, ce qui, avec un volume estimé à environ 5 millions d’unités en 2028, pourrait représenter un chiffre d’affaires d’environ 375 millions d’euros.

Le bilan pèse sur les perspectives de croissance

Le principal problème d’ams OSRAM n’est pas un manque de technologie, mais d’argent. L’entreprise affiche toujours des pertes nettes et, selon le rapport du premier trimestre 2026, la perte nette s’élevait à environ 154 millions d’euros. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action reste négatif tout au long de l’année 2026, des résultats positifs n’étant attendus qu’en 2027.

Cela signifie que le marché mise aujourd’hui principalement sur l’avenir, et non sur le présent. Cela représente un risque, mais implique également une forte décote par rapport aux bénéfices, qui, en réalité, pourraient ne jamais se concrétiser ou s’avérer bien inférieurs.

Le chiffre d’affaires est important et l’EBITDA reste positif, mais le résultat net et le flux de trésorerie disponible sont faibles. Le rapport souligne également un fort effet de levier financier, l’effet de levier de l’EBITDA s’élevant, selon Fitch, à 6,3 fois à la fin de 2025.

Ces chiffres tempèrent le discours sur la croissance. L’entreprise dispose peut-être d’une technologie attractive, mais si la transformation prend plus de temps et que les flux de trésorerie restent faibles, le risque financier limitera constamment sa marge de manœuvre.

Mesures d’atténuation

AMS OSRAM tente d’améliorer la situation par le biais d’une restructuration et de cessions d’actifs. Le programme « Simplify » devrait permettre de réaliser environ 200 millions d’euros d’économies annuelles d’ici 2028, et les cessions devraient générer environ 670 millions d’euros de recettes. Selon le rapport, ces mesures visent à soutenir la réduction de la dette et à permettre le retour à un flux de trésorerie disponible positif en 2027.

Il s’agit là d’une pièce importante du puzzle. Si les économies, les cessions d’actifs et une amélioration du cycle automobile coïncident avec les premiers signes de commercialisation dans les domaines de la photonique appliquée à l’IA ou de la RA, ams OSRAM pourrait commencer à ressembler à une entreprise ayant mené à bien sa restructuration. Si, toutefois, l’un de ces éléments venait à faire défaut, le marché pourrait rapidement remettre en question l’avenir de l’entreprise.

AMS.CH (D1)

La société a déjà enregistré une croissance substantielle depuis son plus bas niveau, de l'ordre de 2 000 %, avec une progression de plus de 100 % au cours des trois derniers mois. Malgré cela, elle a encore un long chemin à parcourir pour retrouver ses valorisations d'avant 2022. Source : xStation5

Kamil Szczepański

Analyste des marchés financiers, XTB