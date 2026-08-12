Résultats de CoreWeave : des actionnaires rassurés, des hausses à deux chiffres

La société spécialisée dans le « néo-cloud » a publié ses résultats pour le dernier trimestre. Le titre a subi de lourdes pertes ces derniers mois ; rien que depuis juin, il a chuté d’environ 50 %. Cette vague de ventes a été alimentée par des doutes croissants concernant les investissements dans l’IA et, surtout, quant à savoir qui en sera finalement le véritable bénéficiaire.

Si le modèle économique et le mode de financement des dépenses d’investissement de l’entreprise laissent encore beaucoup à désirer, sur le plan opérationnel, celle-ci a réussi à faire passer au second plan les inquiétudes de nombreux investisseurs. À l’ouverture, après la publication des résultats, l’action a progressé d’environ 18 %.

Résultats

Le climat de méfiance a peut-être contribué dans une certaine mesure à l’accueil réservé à ces résultats, mais il convient de souligner clairement que ceux-ci sont bons et témoignent non seulement d’une croissance nominale, mais surtout d’une amélioration de la qualité.

Le chiffre d’affaires a dépassé les 2,57 milliards de dollars, contre des prévisions de 2,56 milliards. Le dépassement est minime, même s’il représente tout de même une croissance de plus de 100 %.

Le carnet de commandes a augmenté pour atteindre 104,2 milliards de dollars, soit près de 5 % par rapport au trimestre précédent.

La véritable surprise est venue de la rentabilité opérationnelle. Les conditions tarifaires favorables des nouveaux contrats laissent entrevoir une monétisation rapide des capacités déployées, ce qui est crucial pour une entreprise dotée de ce modèle économique.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 128 millions de dollars, soit près du double des 66 millions de dollars attendus.

De plus, la marge d’exploitation a atteint 5 %, ce qui représente près d’un quintuple par rapport au trimestre précédent.

Malgré ces résultats nettement supérieurs aux prévisions, CoreWeave reste la même entreprise.

La perte nette s'est élevée à 567 millions de dollars, ce qui est toutefois inférieur aux quelque 677 millions de dollars attendus.

Cette perte est la conséquence des investissements réalisés par l'entreprise.

Les dépenses d'investissement (CAPEX) ont totalisé 9,35 milliards de dollars, dépassant la fourchette haute des prévisions du marché, qui s'établissait autour de 9 milliards de dollars.

Sans cela, la réaction du marché aux résultats aurait sans doute été plus favorable.

Perspectives

Les prévisions de la direction corroborent l’hypothèse selon laquelle les fondamentaux de l’entreprise s’améliorent.

Le chiffre d’affaires annuel devrait dépasser les 12,4 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) devrait s’élever à plus de 18,5 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Le bénéfice pourrait potentiellement atteindre 1,15 milliard de dollars.

Les dépenses d’investissement (CAPEX) sont estimées entre 35 et 39 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 31 à 35 milliards de dollars.

Conclusion

CoreWeave a publié un excellent rapport qui a dépassé les attentes du marché là où il le fallait, et à un moment où les investisseurs avaient le plus besoin d’une raison de continuer à croire en l’entreprise.

L’amélioration opérationnelle est visible et réelle ; il est également difficile d’envisager une détérioration significative des résultats à court terme.

Le principal argument en faveur d’une tendance haussière est que l’entreprise conserve un énorme effet de levier opérationnel, qui commence seulement à se refléter dans les chiffres. Le chiffre d’affaires affiche une croissance à deux chiffres, mais l’EBITDA et les marges progressent encore plus rapidement. Même la perte nette s’est nettement réduite, et l’entreprise est sur le point de devenir rentable. Si le rythme de croissance actuel se maintient, les bénéfices pour les actionnaires pourraient être considérables d’ici quelques trimestres seulement.

Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là.

La différence entre l’EBIT et l’EBITDA s’élève à pas moins de 1,3 milliard de dollars. Elle s’explique par les amortissements massifs que la société comptabilise. Il s’agit là d’une des principales faiblesses des entreprises opérant dans le secteur des centres de données ; toutefois, contrairement à CoreWeave, pour la plupart d’entre elles, il s’agit d’une infrastructure ordinaire plutôt que du principal vecteur de rentabilité. Le ratio de couverture des passifs n’est que de 0,41 ; bien que l’entreprise puisse se le permettre pour l’instant, une détérioration significative des conditions ou du sentiment sur le marché de la dette d’entreprise pourrait la rendre insolvable.

CoreWeave reste l’un des paris les plus unilatéraux et les plus risqués sur la révolution de l’IA, mais la récente présentation des résultats a fait pencher la balance en faveur des gains.

Analyse technique de CoreWeave (D1)

La tendance à long terme sur le graphique reste modérément négative, ce qui apparaît clairement lorsqu’on trace un large canal baissier à partir du pic atteint mi-2025. À court terme, la situation est également préoccupante en raison des fréquentes chutes sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours. Toutefois, la dernière publication des résultats devrait aider le titre à franchir à la hausse la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours et à se rapprocher de la limite supérieure de la tendance baissière, offrant ainsi une opportunité de mettre fin à cette série technique négative. Une zone de forte résistance autour de 69 USD constitue clairement un seuil de soutien solide que l'offre n'a pas réussi à franchir à la baisse, et peu d'éléments laissent présager un changement de tendance. Source : xStation5