Analyse technique 🔼 Rheinmetall est-il en train de tester la limite supérieure de son canal baissier ?

Les actions de Rheinmetall, le plus grand équipementier de défense allemand, progressent aujourd’hui de près de 3 % dans le sillage d’un rebond généralisé des valeurs du secteur de la défense à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, les résultats trimestriels très solides ont propulsé les actions de RTX et de Lockheed Martin, soutenant ainsi le moral de l’ensemble du secteur.
Rheinmetall résout le plus grand goulot d'étranglement européen en matière de production de munitions
Le principal défi de l'Europe n'est plus le financement d'une hausse des dépenses de défense, mais la production de munitions en quantité suffisante pour répondre à une demande croissante. Rheinmetall agrandit son site d'Aschau am Inn dans le cadre de l'initiative « Project Firepower », avec pour objectif de plus que doubler sa production annuelle de poudre à canon pour atteindre environ 4 200 tonnes métriques d'ici 2028. Parallèlement, l’entreprise s’est assurée son propre approvisionnement en nitrocellulose — l’ingrédient clé des propergols modernes — et affirme disposer de réserves suffisantes pour environ quatre ans. Cela élimine l’un des plus importants goulots d’étranglement opérationnels auxquels est confrontée l’industrie européenne de la défense et renforce la position concurrentielle de Rheinmetall par rapport aux fabricants qui restent dépendants de fournisseurs externes.
L’entreprise se forge progressivement un avantage grâce à l’intégration complète de la chaîne d’approvisionnement en munitions
Rheinmetall est l’un des rares fabricants mondiaux du secteur de la défense à contrôler la quasi-totalité du processus de production de munitions — des propergols et de la poudre aux douilles, en passant par les obus d’artillerie et de char finis. Le site bavarois agrandi accueillera également un centre de R&D dédié aux propergols à haute énergie de nouvelle génération et aux sources alternatives de cellulose, ce qui réduira la dépendance de l’Europe vis-à-vis des matières premières importées. Compte tenu d’un carnet de commandes qui devrait dépasser les 100 milliards d’euros d’ici la fin de l’année et des plans de réarmement à long terme de l’OTAN, cela suggère que la croissance future de Rheinmetall est de plus en plus limitée par ses capacités de production plutôt que par la demande des clients.
Action RHM.DE (graphique D1)
L’action Rheinmetall continue de trader dans un canal baissier et a reculé d’environ 50 % par rapport à ses plus hauts historiques. Suite au rebond d’aujourd’hui, le titre teste la limite supérieure de ce canal. Un franchissement durable au-dessus de 1 150 € pourrait signaler un renversement de tendance potentiel. Parallèlement, la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) — un indicateur de dynamique à long terme largement suivi — se maintient actuellement à environ 35 % au-dessus du cours actuel de l’action.
Source: xStation5
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