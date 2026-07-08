Apple teste des puces mémoire chinoises. S'agit-il d'une avancée décisive pour les ambitions technologiques de la Chine ?

Ces dernières semaines ont été marquées par une succession de développements positifs pour le secteur technologique chinois. À la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, les investisseurs suivaient déjà de près les informations suggérant que les modèles d’intelligence artificielle chinois commençaient à rivaliser avec leurs homologues américains dans plusieurs domaines clés. Quelques jours plus tard seulement, on a appris que DeepSeek développait sa propre puce d’IA, ce qui constitue une nouvelle étape vers la réduction de la dépendance de la Chine vis-à-vis des fournisseurs de technologies étrangers. Aujourd’hui, une autre pièce importante vient s’ajouter au puzzle. Selon de récents articles parus dans la presse, Apple a commencé à tester des puces de mémoire DRAM produites par le fabricant chinois ChangXin Memory Technologies, plus connu sous le nom de CXMT, qui pourraient à terme être utilisées dans des appareils commercialisés sur le marché chinois. À ce stade, cette initiative ne signifie pas qu’Apple ait signé un accord d’approvisionnement ni qu’elle se prépare à une production de masse. Le test de nouveaux composants fait partie intégrante du processus de qualification des fournisseurs. Néanmoins, la décision d’Apple d’évaluer la technologie développée par un fabricant chinois de mémoires revêt une importance symbolique. Il y a quelques années à peine, CXMT était largement considérée comme une entreprise s’efforçant de rattraper son retard sur les principaux producteurs mondiaux de mémoires. Aujourd’hui, ses produits sont évalués par l’une des plus grandes entreprises mondiales d’électronique grand public. Cette évolution est loin d’être fortuite. Le marché mondial de la DRAM est depuis longtemps dominé par Samsung, SK Hynix et Micron, ce qui rend extrêmement difficile pour les nouveaux entrants de se faire une place dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour réussir, il faut non seulement disposer de capacités de fabrication de pointe, mais aussi être capable de respecter des normes strictes en matière de qualité, de fiabilité et de performances. Les tests menés par Apple suggèrent que les fabricants chinois de mémoires comblent progressivement leur retard technologique par rapport aux leaders établis du secteur. Le moment choisi est également significatif. À mesure que l’intelligence artificielle continue de se développer, la mémoire à semi-conducteurs est devenue l’un des composants les plus essentiels des smartphones modernes, des centres de données et des infrastructures d’IA. En conséquence, les semi-conducteurs sont redevenus un champ de bataille central dans la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine. C'est précisément pour cette raison que Pékin investit depuis des années non seulement dans les processeurs nationaux, mais aussi dans les puces mémoire, les logiciels et tous les autres composants nécessaires à la mise en place d'un écosystème technologique autosuffisant. Les informations concernant CXMT s'inscrivent parfaitement dans cette stratégie plus large. DeepSeek développe son propre accélérateur d’IA, Huawei continue d’élargir sa gamme de processeurs Ascend, et un nombre croissant d’entreprises chinoises remplacent les technologies étrangères par des alternatives nationales. Ensemble, ces efforts visent à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers tout en renforçant la résilience de la Chine face aux contrôles à l’exportation et aux sanctions technologiques américains. Apple n’a pas confirmé que les puces mémoire de CXMT seraient utilisées dans des produits commerciaux, et l’entreprise est peut-être encore loin de devenir un fournisseur officiel. Néanmoins, la décision de commencer les tests est significative en soi. Elle suggère que les entreprises chinoises de semi-conducteurs ne sont plus considérées uniquement comme des alternatives nationales, mais s’imposent de plus en plus comme des acteurs crédibles de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait devenir l’un des changements les plus importants façonnant l’avenir du secteur technologique mondial. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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