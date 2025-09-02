Avant l'ouverture des marchés européens (02.09.2025)

Après la fermeture de Wall Street hier, les contrats à terme sur indices américains reculent dans un contexte d'incertitude renouvelée et de turbulences juridiques autour des droits de douane imposés par Donald Trump (NASDAQ 100 : -0,35 %, US500 : -0,3 %, Dow Jones : -0,2 %, Russell 2000 : -0,2 %). Le pessimisme est également perceptible à l'approche de l'ouverture des marchés européens ( EU50 : -0,3 %).

Le sentiment en Asie-Pacifique est mitigé. CHN.cash et HK.cash trade en hausse (+0,4 % et +0,1 % respectivement), bien que les producteurs chinois de semi-conducteurs aient connu d'importantes corrections sur les prises de bénéfices (par exemple, Hua Hong Semiconductor : -10 %). JP225 et AU200 .cash sont en baisse de 0,25 %. L'indice indien Nifty 50 progresse de 0,4 % malgré le durcissement du discours de Trump sur le trade avec l'Inde.

L'Australie a réduit de manière inattendue son déficit courant au deuxième trimestre (-13,7 milliards de dollars australiens contre -15,9 milliards prévus et -14,7 milliards précédemment).

« L'inflation au Japon s'accélère progressivement vers 2 % et devrait converger vers l'objectif actuel de la Banque du Japon », a déclaré le gouverneur de la BOJ, Ryozo Himino. Selon M. Himino, le scénario de base prévoit de nouvelles hausses des taux en réponse à l'activité économique, les droits de douane ayant un impact négatif moindre, ce qui soutient davantage le resserrement monétaire.

Le dollar rebondit face à la plupart des devises après une faiblesse généralisée hier ( USDIDX : +0,2 %). La devise la plus faible est le yen japonais (USDJPY : +0,5 %), tandis que le dollar canadien ( USDCAD : +0,05 %) et l'euro ( EURUSD : -0,14 % à 1,1694) affichent la plus grande résilience. Le pétrole

prolongeant les gains enregistrés hier grâce à la faiblesse générale du dollar et aux inquiétudes liées à l'approvisionnement en provenance de Russie. Le , quant à lui, poursuit sa correction à la baisse de près de 1 %. L'or gagne encore 0,5 %, tentant un nouveau record (3 496 $/oz). L'argent (+0,1 %), le platine (+0,8 %) et le palladium (+0,8 %) sont également en hausse.

