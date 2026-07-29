Un discours finalement moins offensif qu'attendu, ponctué d'esquives à tonalité accommodante.

Points clés de la séance de questions-réponses « Dispute familiale » au sein du FOMC : M. Warsh a admis avoir demandé un débat vif et approfondi au sein du comité, et avoir obtenu ce qu’il souhaitait ( « une bonne dispute familiale » ). Malgré trois votes dissidents en faveur d’une hausse, il a souligné que la décision de maintenir les taux inchangés avait recueilli une solide majorité.

M. Warsh a admis avoir demandé un débat vif et approfondi au sein du comité, et avoir obtenu ce qu’il souhaitait ( ). Malgré trois votes dissidents en faveur d’une hausse, il a souligné que la décision de maintenir les taux inchangés avait recueilli une solide majorité. Pas d’obsession pour des données isolées : Il a relevé certains signaux encourageants en matière d’inflation, mais a souligné que le chiffre de l’IPC sous-jacent de juin n’avait pas eu d’impact déterminant sur la décision. La Fed n’a pas l’intention d’attendre « le souffle coupé » chaque nouvelle publication ni de se fier à un seul indicateur.

Il a relevé certains signaux encourageants en matière d’inflation, mais a souligné que le chiffre de l’IPC sous-jacent de juin n’avait pas eu d’impact déterminant sur la décision. La Fed n’a pas l’intention d’attendre « le souffle coupé » chaque nouvelle publication ni de se fier à un seul indicateur. Toutes les options sont sur la table : L’absence de mesure prise aujourd’hui est « le début de l’histoire, pas la fin » . Si l’inflation se maintient à un niveau élevé, les hausses de taux d’intérêt restent une option réelle.

L’absence de mesure prise aujourd’hui est . Si l’inflation se maintient à un niveau élevé, les hausses de taux d’intérêt restent une option réelle. Ne pas ignorer les chocs : La Fed n’a pas l’intention de faire comme si les chocs économiques (par exemple, sur les marchés de l’énergie ou liés à la géopolitique) n’avaient aucune importance. La banque examine si leurs effets se répercutent plus largement sur l’économie.

La Fed n’a pas l’intention de faire comme si les chocs économiques (par exemple, sur les marchés de l’énergie ou liés à la géopolitique) n’avaient aucune importance. La banque examine si leurs effets se répercutent plus largement sur l’économie. Prise de distance par rapport au marché : La Fed souhaite laisser aux marchés la latitude d’évaluer la situation par eux-mêmes et n’a pas l’intention de perturber artificiellement les signaux du marché (par exemple, la hausse des rendements obligataires). Comment interpréter la position évasive de Warsh ? Une « esquive » magistrale et une absence de déclarations La séance de questions-réponses de Warsh était l’exemple type d’un banquier central qui parle beaucoup mais ne déclare absolument rien de précis. Il a évité de donner des réponses claires aux questions concernant la trajectoire future des taux (notamment dans le contexte de septembre), en construisant systématiquement un discours selon lequel la Fed ne fait et ne fera aucune promesse pour l’avenir. Gérer les anticipations sans prendre de décisions Warsh a utilisé une tactique «à deux volets». D’une part, il rassure le marché en mettant en avant des données encourageantes sur l’inflation et la résilience économique ; d’autre part, il maintient la menace de hausses potentielles des taux si les chocs inflationnistes persistent. Cette stratégie lui permet de conserver une position de marché «hawkish» (qui, en soi, refroidit l’économie par le biais de rendements plus élevés) sans que la Fed ait besoin de relever concrètement ses taux. Normalisation des divergences au sein de la Fed Présenter les trois votes dissidents comme une « querelle familiale » saine visait à montrer la force et l’ouverture d’esprit du nouveau président, et non une division ou une faiblesse du comité. De cette manière, Warsh suggère : nos opinions divergent, mais nous maîtrisons la situation. Les propos évasifs de Warsh indiquent qu’il n’est pas prêt à relever les taux d’intérêt et qu’il tentera d’esquiver du mieux qu’il pourra les fortes attentes du marché, tout en affichant simultanément une position de lutte contre l’inflation. Cela entraîne un net affaiblissement de la paire EUR/USD, qui s’élève à 1,1450 et atteint son plus haut niveau depuis le 16 juillet.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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