Avant l'ouverture des marchés : l'Asie recule sous l'effet de la vague de ventes sur le secteur américain des semi-conducteurs. Tous les regards sont tournés vers TSMC (16 juillet 2026)

📉 Indices et séance asiatique Les contrats à terme sur indices américains ont ouvert en légère hausse, se maintenant à un niveau proche de celui de la clôture d'hier après une séance marquée par la volatilité, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Les contrats à terme sur le Nasdaq (NASDAQ 100), le S&P 500 (US500), le Dow Jones (US30) et le Russell 2000 (US2000) sont tous en hausse d’environ 0,15 %, suivant ainsi l’évolution des contrats à terme sur l’indice européen Stoxx 50 (EU50). L'action SpaceX atteint son plus bas historique à la veille du vol de Starship : L'action SpaceX ( SPCX.US ) a chuté à un plus bas historique de 132,75 dollars, passant sous son prix d'introduction en bourse de 135 dollars. Malgré l'optimisme général qui règne à Wall Street, l'attention des investisseurs se porte désormais sur le 13e vol d'essai de Starship, très attendu jeudi, qui constitue un catalyseur clé à court terme.

L'action SpaceX ( ) a chuté à un plus bas historique de 132,75 dollars, passant sous son prix d'introduction en bourse de 135 dollars. Malgré l'optimisme général qui règne à Wall Street, l'attention des investisseurs se porte désormais sur le 13e vol d'essai de Starship, très attendu jeudi, qui constitue un catalyseur clé à court terme. Les marchés asiatiques reculent sous l’effet d’une vague de ventes de puces électroniques et des craintes géopolitiques : La plupart des marchés boursiers asiatiques ont reculé jeudi, plombés par une forte correction dans le secteur des semi-conducteurs et par l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran près du détroit stratégique d’Ormuz. Alors que le Nikkei 225 reculait de 2,7 % ( JP225 : -1,24 %) et que le KOSPI sud-coréen plongeait de plus de 6 % — les géants des semi-conducteurs SK Hynix et Samsung Electronics enregistrant des baisses comprises entre 8 % et 11 % —, l’indice Hang Seng de Hong Kong a résisté à la tendance, progressant de 1,7 %.

La plupart des marchés boursiers asiatiques ont reculé jeudi, plombés par une forte correction dans le secteur des semi-conducteurs et par l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran près du détroit stratégique d’Ormuz. Alors que le Nikkei 225 reculait de 2,7 % ( : -1,24 %) et que le KOSPI sud-coréen plongeait de plus de 6 % — les géants des semi-conducteurs SK Hynix et Samsung Electronics enregistrant des baisses comprises entre 8 % et 11 % —, l’indice Hang Seng de Hong Kong a résisté à la tendance, progressant de 1,7 %. Les investisseurs attendent les résultats de TSMC pour évaluer la demande en matière d’IA : Malgré la faiblesse générale du marché, l’attention des investisseurs reste très focalisée sur la prochaine publication des résultats trimestriels de TSMC, afin d’évaluer la viabilité à long terme de la demande mondiale en matière d’intelligence artificielle. 🌍 Économie et géopolitique La Banque de Corée relève ses taux à 2,75 % face à la hausse de l’inflation : La Banque de Corée a procédé à une hausse de 25 points de base de ses taux — la première depuis janvier 2023 — afin de lutter contre une inflation tenace de 3,2 %, soutenue par une dynamique de croissance du PIB très forte au premier trimestre (+3,8 %). La ministre des Finances, Mme Katayama, réitère les avertissements de Tokyo concernant le marché des changes alors que le yen reste sous pression : Satsuki Katayama a réitéré les avertissements habituels selon lesquels le gouvernement est prêt à prendre les mesures appropriées sur les marchés des changes dès que cela sera jugé nécessaire. Elle n’a toutefois fourni aucun nouveau détail spécifique, le yen continuant d’osciller autour du niveau de 162 pour un dollar. Mme Katayama a refusé de commenter des niveaux de change spécifiques, soulignant que les taux de change sont déterminés par de multiples facteurs, et a ajouté que le renforcement de la compétitivité économique mondiale du Japon était essentiel pour maintenir la confiance dans le yen. Trump envisage une escalade militaire contre l’Iran : Le président Trump penche en faveur d’une extension des opérations militaires américaines. Les plans opérationnels faisant l’objet de discussions à haut niveau comprennent l’intensification des frappes aériennes, le déploiement de forces terrestres pour s’emparer d’îles stratégiques telles que l’île de Kharg, et le ciblage de sites souterrains fortifiés soupçonnés d’abriter des activités nucléaires secrètes. M. Trump préfère une pause dans les hausses de taux à de nouvelles hausses et s’attend à une baisse de l’inflation : Le président Trump a déclaré qu’il estimait que l’inflation terminerait l’année à un niveau inférieur à celui actuel. Il a réaffirmé que, bien qu’il souhaite voir les taux d’intérêt baisser, une pause dans les ajustements de taux restait préférable à de nouvelles hausses. 💱 Marché des changes (FX) Trades calmes sur les principales paires de devises : L’indice du dollar ( USDIDX ) affiche une légère hausse de +0,05 %, l’indice des prix à la production (IPP) en baisse tempérant légèrement les anticipations de hausse des taux aux États-Unis. La volatilité sur les paires les plus liquides (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) ne dépasse pas +/- 0,05 %.

L’indice du dollar ( ) affiche une légère hausse de +0,05 %, l’indice des prix à la production (IPP) en baisse tempérant légèrement les anticipations de hausse des taux aux États-Unis. La volatilité sur les paires les plus liquides (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) ne dépasse pas +/- 0,05 %. Les devises des antipodes et le franc suisse affichent une certaine divergence : Les devises des antipodes font exception à cette tendance stable (NZDUSD : +0,15 %, AUDUSD : -0,1 %). Parmi les devises du G10, c’est le franc suisse qui perd le plus de terrain (GBPCHF, USDCHF : +0,25 %). La paire EURUSD progresse de 0,05 % à 1,1467. 🛢️ Énergie et métaux précieux Les matières premières énergétiques sous pression à la vente : les contrats à terme sur le Brent (le pétrole) reculent de 1,2 % à 84,50 dollars le baril, tandis que ceux sur le WTI ont glissé de 1,65 % à 79,90 dollars le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel (NATGAS) reculent de 0,5 % aux États-Unis, tandis qu’ils progressent de 0,2 % en Europe. Nouvelle vague de baisse pour les métaux précieux : Les métaux précieux reculent à nouveau malgré un dollar américain plus stable. L’or a chuté de 0,7 % à 4 030 $ l’once, tandis que l’argent a reculé de 0,8 % à 57,30 $ l’once.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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