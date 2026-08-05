Les actions asiatiques profitent de la hausse des valeurs technologiques. Les opérateurs surveillent de près le cours du pétrole, directement impacté par l’avancée des négociations diplomatiques en cours autour du détroit d'Ormuz.

Les valeurs technologiques tirent les indices

Le Japon dopé par la décision de la Banque du Japon

La clôture de ce mercredi s'inscrit dans le vert pour les marchés asiatiques. Au Japon, l'indice de référence, le Nikkei 225, grimpe de 3,60% pour atteindre 66 281 points et le Topix s'adjuge 2,13% à 4 046 points. La progression s'appuie principalement sur les bons résultats des entreprises liées aux semi-conducteurs, qui attirent les capitaux internationaux depuis l'ouverture de la séance.

La Banque du Japon (BoJ) a par ailleurs validé sa hausse des taux à 1,0% décidée en juin, par sept voix contre une. L'institution monétaire nippone conclut que les risques haussiers pesant sur l'inflation l'emportent sur l'impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur la croissance économique. Les responsables actent ainsi la résistance de l'activité locale face aux chocs exogènes actuels.

La politique monétaire restrictive s'appuie sur une forte croissance des salaires, des anticipations d'inflation en hausse et une répercussion rapide de l'augmentation des prix des hydrocarbures sur l'économie. La BoJ confirme son intention de stopper la réduction de ses achats d'obligations d'État japonaises à partir d'avril 2027. Le resserrement monétaire se poursuit donc à un rythme mesuré et assumé par les gouverneurs.

Les semi-conducteurs animent les bourses chinoise et coréenne

En Corée du Sud, le Kospi avance de 3,76% à 6 598 points, malgré des prises de bénéfices observées sur certaines valeurs technologiques au cours de la séance. L'actualité industrielle du secteur reste dense, dominée par les annonces concernant les fabricants Samsung Electronics et SK Hynix. Les volumes d'échanges traduisent l'intérêt des acheteurs pour ces grandes capitalisations boursières.

Les deux entreprises évaluent actuellement les équipements de production du fabricant chinois AMEC pour équiper leurs usines basées en Chine. L'objectif affiché par ces groupes industriels est d'anticiper un éventuel durcissement des contrôles à l'exportation imposés par Washington. L’annonce a fait bondir les titres des équipementiers chinois ce mercredi, dopant les volumes d'achats sur l'ensemble des places de la région.

Sur le continent, les indices chinois affichent ainsi des gains : le Shanghai composite monte de 1,47% à 3 878 points et le CSI 300 s'apprécie de 1,24% à 4 658 points. À Hong Kong, le Hang Seng grappille 0,24% à 25 916 points lors de la clôture à 11h00. L’orientation haussière masque toutefois une détérioration de l'indice PMI des services du cabinet RatingDog, tombé à 50,4 en juillet contre 54,1 le mois précédent, un niveau inférieur aux attentes du marché.

Géopolitique : le cours du pétrole suspendu aux négociations

Négociations autour du détroit d'Ormuz

Le dossier iranien concentre l'attention des opérateurs depuis le 28 février dernier. Téhéran menace de reporter la signature de son accord avec Oman concernant la réouverture du détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien justifie cette décision par le maintien des menaces militaires américaines. Les acteurs financiers anticipaient pourtant initialement la conclusion d'un accord temporaire dès ce mercredi.

L'administration américaine affirme de son côté que les discussions avancent dans la bonne direction. Donald Trump a précisé lors de sa dernière prise de parole que la voie maritime rouvrirait très prochainement. Le président américain a toutefois brandi la menace d'une réponse militaire d'envergure en cas d'échec définitif des pourparlers actuels.

Les négociations impliquant Washington, Téhéran et Mascate porteraient sur un accord d'une durée de 60 jours ciblant le trafic maritime et le rétablissement d'un cessez-le-feu. Le texte accorderait à l'Iran un contrôle maritime accru par rapport à la situation d'avant-guerre. Oman assumera de son côté un rôle opérationnel sur la zone. Un responsable israélien anonyme précise que la Maison Blanche chercherait à conclure cet accord à tout prix, quitte à accepter des conditions très favorables à la République islamique pour clore le conflit rapidement.

Une relative stabilité sur les marchés de l'énergie

Sur les marchés de l'énergie, le cours du pétrole reste vulnérable dans l'attente d'une résolution diplomatique concrète. Le baril de Brent s'échange à 80 dollars sur les plateformes de cotation et le WTI texan se négocie à 76 dollars. Les variations intra-journalières demeurent volatiles depuis l'ouverture des échanges asiatiques.

Les niveaux de valorisation traduisent l'exposition extrême des cours face à d'éventuels retards constatés dans les négociations au Moyen-Orient, ou face à une recrudescence des tensions. Les données de marché de ce mercredi confirment que la prime de risque géopolitique reste pleinement intégrée dans la tarification actuelle des matières premières énergétiques. Les acheteurs évitent ainsi toute prise de décision hâtive à court terme.

Les courtiers maintiennent leurs positions vendeuses et acheteuses en l'état avant toute communication officielle. L'évolution du baril dépendra directement de la conclusion effective de l'accord dans les heures à venir. La réouverture du détroit d'Ormuz augmentera mécaniquement le flux quotidien d'exportations pétrolières à destination des raffineries mondiales.

❓ FAQ

Pourquoi la Bourse asiatique a-t-elle progressé aujourd'hui ? Les places financières asiatiques ont clôturé en hausse ce mercredi, portées par les valeurs technologiques et les semi-conducteurs. Au Japon, l'indice de la bourse nippone, le Nikkei 225, a gagné 3,60%, soutenu par les orientations de la politique monétaire de la Banque du Japon.

Quel est l'impact de la géopolitique sur le cours du pétrole ? Le cours du pétrole brut réagit directement aux négociations entre les États-Unis, l'Iran et Oman. Les barils de Brent et de WTI se stabilisent respectivement à 80 et 76 dollars, les investisseurs attendant la réouverture confirmée du détroit d'Ormuz pour réajuster leurs allocations.

Pourquoi les actions technologiques chinoises bondissent-elles ? Les actions du secteur ont bondi à la suite d'informations indiquant que les industriels sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix évaluent l'utilisation de machines de l'entreprise chinoise AMEC dans leurs usines. Cette démarche vise à se prémunir contre le risque d'un durcissement des contrôles à l'exportation imposés par les États-Unis.