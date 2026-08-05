L'or bondit de 2% et franchit son plus haut niveau depuis un mois 🔼 La baisse du dollar et des cours du pétrole stimule le marché des métaux précieux

Les cours de l’or ont connu un fort rebond, atteignant leur plus haut niveau depuis début juillet, alors que la faiblesse du dollar américain et la baisse des rendements des bons du Trésor ont stimulé la demande pour ce métal précieux. Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, tout en suivant de près les développements géopolitiques au Moyen-Orient, qui continuent d’influencer les anticipations d’inflation et le sentiment général de risque sur les marchés.

À ce stade, l’évolution du cours de l’or est principalement déterminée par les variations des taux d’intérêt réels et les anticipations concernant la politique de la Fed, les actualités géopolitiques jouant un rôle secondaire. À l’issue de la dernière réunion de la Fed, les marchés ont revu à la baisse certaines de leurs anticipations concernant de nouvelles hausses de taux cette année, tandis que les signes d’une désescalade diplomatique progressive entre les États-Unis et l’Iran ont apporté un soutien supplémentaire à court terme au cours de l’or.

La faiblesse du dollar et la baisse des rendements obligataires soutiennent à nouveau l’or

Le principal catalyseur de la dernière remontée a été la combinaison d’un dollar américain plus faible et de rendements en baisse sur les bons du Trésor américain à 10 ans. Historiquement, cet environnement s’est toujours révélé très favorable à l’or, car la baisse des rendements réduit le coût d’opportunité lié à la détention d’un actif ne rapportant pas d’intérêts, tandis qu’un dollar plus faible rend l’or plus attractif pour les investisseurs utilisant d’autres devises.

Un soutien supplémentaire est venu de l’optimisme croissant quant à l’amélioration des relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran. Les anticipations d’un apaisement des tensions géopolitiques ont atténué les craintes d’un regain de pressions inflationnistes liées aux marchés de l’énergie. En conséquence, les rendements des bons du Trésor ont baissé, créant un contexte plus favorable à la hausse des cours de l’or.

D’un point de vue macroéconomique, les investisseurs ne se concentrent plus uniquement sur les développements géopolitiques en eux-mêmes, mais plutôt sur la manière dont ceux-ci influencent l’inflation, les anticipations de politique monétaire et la valorisation de la dette publique américaine. Ces trois facteurs sont restés les principaux moteurs des cours de l’or depuis des mois et continuent de dicter l’orientation du marché.

Les données sur le marché du travail américain et la Fed restent les principaux catalyseurs

Le prochain test majeur pour l’or viendra des publications sur le marché du travail américain, en particulier le rapport sur l’emploi ADP et, surtout, les données sur les emplois non agricoles (NFP) de vendredi. Tout signe de ralentissement du marché du travail pourrait réduire davantage les anticipations d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed, ce qui soutient généralement l’or par le biais d’une nouvelle baisse des rendements des bons du Trésor.

Dans le même temps, de nombreux économistes continuent de penser que la Réserve fédérale pourrait encore devoir maintenir une politique monétaire restrictive afin de ramener l’inflation à son objectif de 2 %. Dans un tel scénario, les taux d’intérêt réels pourraient remonter, limitant le potentiel de hausse de l’or et déclenchant potentiellement une correction en dessous des niveaux psychologiques clés actuellement surveillés par les investisseurs.

D’autres métaux précieux affichent également un regain de vigueur. L’argent poursuit sa forte dynamique haussière, tandis que le platine et le palladium ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis juin, ce qui suggère que l’amélioration du sentiment va bien au-delà de l’or seul. Les investisseurs semblent renforcer leur exposition aux actifs tangibles dans le cadre de la diversification de leurs portefeuilles, face à une incertitude monétaire et géopolitique persistante.

Graphique de l’OR (période D1)

Gold is approaching a test of its 50-day exponential moving average (EMA50, orange line) near $4,230 per ounce. A sustained move above this level would signal an improvement in short-term momentum and mark the first breakout above the EMA50 since March. During the spring, this moving average repeatedly acted as a ceiling for previous recovery attempts, making it an important technical resistance level. On the downside, the $4,000–4,050 per ounce area remains the key support zone, where buyers have consistently re-entered the market in recent months.

Source: xStation5