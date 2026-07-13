Avant l'ouverture des marchés : le détroit d'Ormuz fermé ? (13.07.2026)

🌍 Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ferme le détroit d’Ormuz Samedi, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a publié un communiqué déclarant que le détroit d’Ormuz était fermé à la navigation jusqu’à nouvel ordre. Toute nouvelle action de la part des États-Unis ou de leurs alliés en réponse à ce blocus s’exposera à de sévères représailles. Ce sont principalement les bases alliées des États-Unis dans la région qui sont menacées. Le Corps a également indiqué avoir, à titre d’avertissement, ouvert le feu sur un navire qui avait désactivé ses systèmes d’identification, naviguait sur une route approuvée par les Iraniens et avait ignoré l’ordre de changer de cap. 🌍 Les États-Unis démentent Le Commandement central américain (CENTCOM) a quant à lui indiqué que l’Iran ne contrôlait pas le détroit et que le trafic s’écoulait normalement, sans perturbations majeures. Donald Trump a rejeté les déclarations de Téhéran, assurant que la voie restait navigable pour les navires circulant dans le respect de la loi. Parallèlement, il a averti que si Téhéran ne mettait pas fin à ses actions, les États-Unis mèneraient de nouvelles attaques contre l’Iran. Rappelons que quelques jours plus tôt, les États-Unis avaient mené des frappes contre 80 cibles en Iran, et que le président Trump avait annoncé la rupture du pacte de cessez-le-feu lors du sommet de l’OTAN à Ankara. 🛢️ Matières premières Aucune surprise majeure sur le marché du pétrole. Les cours du Brent et du WTI sont revenus à des plus hauts locaux, respectivement autour de 79,5 et 74,5 dollars le baril. Cela représente une hausse d’environ 4,5 %.

Le gaz sur la bourse néerlandaise TTF est également en hausse (+3,6 %). Il faut actuellement débourser un peu plus de 50 dollars par MWh.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans sont en hausse (4,58 %), ce qui contribue à la baisse des cours de l’or (4 060 dollars) et de l’argent (58,3 dollars). 📈 Actions Les marchés asiatiques sont dans le rouge. Le goût du risque se détériore à nouveau de manière significative. Après des gains substantiels liés à son introduction sur le Nasdaq américain, la société coréenne SK Hynix recule aujourd’hui de plus de 14 %. L’indice KOSPI dans son ensemble est à nouveau profondément dans le rouge (-8,2 %).

Des baisses sont également observées sur le Nikkei 225 japonais (-2,2 %) et le Shanghai SE Composite chinois (-1,6 %).

Seul l’indice Hang Seng se démarque (+0,5 %), soutenu par JD (+3,7 %), Alibaba (+2 %), CNOOC (+1,7 %) et Xiaomi (+1 %). Les contrats à terme sur les marchés européens et américains sont également dans le rouge. Le Nasdaq 100 recule de 1,4 %.

Le DAX perd 0,9 %. 📈 Données macroéconomiques Nous entamons assez sereinement une semaine importante d’un point de vue macroéconomique. Hormis l’indice PMI du secteur des services en Nouvelle-Zélande (qui, soit dit en passant, s’est révélé plutôt satisfaisant – 50,6), aucune donnée significative n’est attendue aujourd’hui de notre point de vue. Nous attendons mardi, qui verra la publication des données sur l’inflation américaine du mois de mars ainsi que l’audition du président Warsh devant la Chambre des représentants des États-Unis. 💱 Devises Face au repli des investisseurs vers des valeurs refuges, le dollar américain règne en maître, même si ses gains restent pour l’instant assez modestes. La paire EUR/USD oscille autour de 1,14. En tête de liste figurent les devises liées aux matières premières : la couronne norvégienne et le dollar canadien (dont le recul ne dépasse pas 0,1 % face au dollar américain).

En queue de peloton, on trouve le dollar australien (-0,4 %), la couronne suédoise à bêta élevé (-0,4 %) et le yen (-0,4 %), qui se rapproche lentement des plus bas locaux récemment enregistrés.

Toutes les principales devises des marchés émergents, selon notre analyse, sont également dans le rouge. Les devises qui affichent les plus mauvaises performances sont le forint hongrois (-0,7 %), le won sud-coréen (-0,6 %) et le rand sud-africain (-0,6 %) – devises des pays les plus exposés à l’aggravation de la crise énergétique. Parmi les perdants, on trouve également le zloty polonais (-0,5 %). ₿ Cryptomonnaies L’aversion au risque pèse sur les principales cryptomonnaies. Tant le Bitcoin (-1,6 %), qui passe sous la barre des 63 000 dollars, que l’Ethereum (-1,7 %), pour lequel il faut actuellement débourser environ 1 780 dollars, perdent de la valeur.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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